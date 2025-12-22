Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Trưởng đoàn Việt Nam chia buồn tới gia đình 3 chị em ruột giành HCV

  • Thứ hai, 22/12/2025 18:22 (GMT+7)
  • 29 phút trước

Ngày 22/12, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam gửi thư chia buồn tới gia quyến bác Nguyễn Đăng Sơn - thân phụ của 3 VĐV Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Mỹ Trang và Nguyễn Thị Mỹ Linh, bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của người lặng lẽ đồng hành cùng thể thao nước nhà suốt nhiều năm qua.

Thay mặt lãnh đạo Cục Thể dục Thể thao Việt Nam và Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33, ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam – Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam, khẳng định đây không chỉ là mất mát lớn lao của riêng gia đình mà còn là nỗi đau chung của những người làm thể thao. Sự ra đi của bác Nguyễn Đăng Sơn để lại khoảng trống khó bù đắp, đặc biệt với 3 nữ VĐV luôn mang trong mình ý chí bền bỉ và tình cảm gia đình sâu nặng.

Tại SEA Games 33 vừa qua, Mỹ Hạnh, Mỹ Trang và Mỹ Linh tạo nên cột mốc chưa từng có trong lịch sử thể thao Việt Nam khi 3 chị em ruột cùng giành HCV môn vật tự do nữ. Thành tích đặc biệt là niềm tự hào của đoàn thể thao, và là kết tinh của cả một quá trình rèn luyện bền bỉ, trong đó có sự hy sinh thầm lặng và niềm tin bền bỉ từ người cha.

Theo lãnh đạo Đoàn Thể thao Việt Nam, bác Nguyễn Đăng Sơn không chỉ là cha của 3 vận động viên xuất sắc, mà còn là biểu tượng của sự đồng hành lặng lẽ, của tình yêu thể thao không phô trương nhưng bền bỉ. Những giá trị mà bác để lại sẽ tiếp tục là điểm tựa tinh thần cho các con trên con đường phía trước.

Trong giờ phút đau thương, Cục Thể dục thể thao Việt Nam và Đoàn Thể thao Việt Nam gửi lời chia sẻ sâu sắc, mong gia quyến sớm nguôi ngoai nỗi mất mát, giữ gìn sức khỏe và tìm được sự an ủi từ niềm tự hào về những đóng góp thầm lặng mà bác Nguyễn Đăng Sơn dành cho gia đình và thể thao Việt Nam.

Hiểu Phong

