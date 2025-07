Trung Quốc yêu cầu kiểm tra chip Nvidia

Trung Quốc triệu tập Nvidia để làm rõ rủi ro bảo mật liên quan đến chip AI H20, giữa lúc căng thẳng công nghệ với Mỹ tiếp tục leo thang.

Cơ quan quản lý Trung Quốc triệu tập đại diện của Nvidia. Ảnh: Bloomberg.

Chính quyền Trung Quốc cho biết đã triệu tập đại diện của Nvidia để làm rõ các rủi ro bảo mật liên quan đến dòng chip trí tuệ nhân tạo H20 đang được phân phối tại nước này.

Trong thông báo phát đi ngày 31/7, Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc (CAC) cho biết một số chip máy tính do Nvidia sản xuất đã bộc lộ "vấn đề bảo mật nghiêm trọng", ảnh hưởng đến an ninh mạng và dữ liệu người dùng. Cơ quan này khẳng định hành động triệu tập nhằm đảm bảo tuân thủ Luật An ninh mạng, Luật Bảo mật Dữ liệu và Luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân của Trung Quốc.

Cũng theo CAC, các chuyên gia AI tại Mỹ từng tiết lộ rằng chip của Nvidia được trang bị công nghệ theo dõi, định vị và có khả năng tắt máy từ xa. Trước đó, một số nhà lập pháp Mỹ từng đề xuất yêu cầu các chip xuất khẩu phải tích hợp các tính năng kiểm soát, đặc biệt đối với thị trường Trung Quốc. CAC cho biết đã yêu cầu Nvidia cung cấp tài liệu kỹ thuật và giải trình cụ thể về các rủi ro bảo mật liên quan đến dòng chip H20.

H20 là một trong những sản phẩm chip AI được Nvidia thiết kế riêng để tuân thủ các giới hạn xuất khẩu do chính phủ Mỹ ban hành vào năm 2024, nhằm hạn chế quyền tiếp cận của Trung Quốc đối với công nghệ bán dẫn tiên tiến. Dòng chip này là phiên bản điều chỉnh từ các mẫu hiệu suất cao hơn như H100 và A100, vốn bị cấm xuất khẩu trực tiếp sang quốc gia Đông Á.

Đầu tháng 7, cả Nvidia và Advanced Micro Devices (AMD) xác nhận vẫn sẽ tiếp tục cung cấp một số mẫu chip AI cho thị trường Trung Quốc, sau khi nhận được sự đảm bảo từ chính phủ Mỹ rằng các lô hàng này sẽ được cấp phép. Đây là sự thay đổi đáng kể so với chính sách kiểm soát xuất khẩu nghiêm ngặt được thiết lập dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Vụ việc cho thấy sự nhạy cảm ngày càng tăng trong lĩnh vực công nghệ cao giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Trong khi Mỹ siết chặt kiểm soát xuất khẩu công nghệ AI, Trung Quốc cũng tăng cường kiểm tra an ninh mạng đối với các sản phẩm công nghệ nước ngoài, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Nvidia hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về thông báo từ phía Trung Quốc.