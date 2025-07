CEO Nvidia: 'AI là công cụ cân bằng vĩ đại nhất'

Trong podcast mới nhất với nhà đầu tư mạo hiểm người Mỹ Chamath Palihapitiya, CEO Nvidia Jensen Huang chia sẻ quan điểm độc đáo về AI và sự dịch chuyển việc làm.

Ông Huang dường như không bận tâm trước những tuyên bố về việc AI sẽ chiếm đoạt việc làm. Thay vào đó, CEO Nvidia lại lo lắng con người không di chuyển đủ nhanh để tạo ra việc làm mới.

"AI trong trường hợp của tôi đang tạo ra việc làm. Nó giúp mọi người tạo ra những thứ mà người khác muốn mua. Ngoài ra, AI cũng thúc đẩy tăng trưởng nhiều hơn, nhiều việc làm hơn, và tất cả đều đi cùng nhau. Có thể nói, AI là công cụ cân bằng công nghệ vĩ đại nhất mọi thời đại", Huang nói.

Khi được hỏi tại sao nghĩ AI là một "công cụ cân bằng vĩ đại", CEO Nvidia trả lời hiện tai bất kỳ ai cũng có thể trở thành một lập trình viên. Theo Huang, trước đây, lập trình viên cần biết các ngôn ngữ như C++ hay Python, nhưng bây giờ họ chỉ cần trò chuyện với AI.

Từ đó, CEO của công ty thiết kế chip lớn nhất thế giới tin rằng rào cản giữa ý tưởng và thực thi đã sụp đổ. Ông Huang nhận định những nhà sáng tạo đang trở nên chuyên môn hóa về kỹ thuật hơn, trong khi những người chuyện làm về kỹ thuật lại đang trở nên sáng tạo hơn.

Tiếp tục cuộc trò chuyện, Huang dự đoán rằng trong tương lai, mỗi công ty sẽ có hai nhà máy, bao gồm một cho sản phẩm thực tế. Nhà máy còn lại sẽ do AI đảm nhận vai trò sản xuất.

CEO Nvidia lấy dẫn chứng rõ ràng nhất hiện nay cho mô hình này là Tesla, công ty sở hữu các cơ sở riêng biệt để chế tạo ô tô và xây dựng AI điều khiển chúng. Huang cho rằng điều này sẽ không chỉ giúp phá vỡ giới hạn ở các công ty công nghệ, mà còn biến mọi công ty công nghiệp trở thành công ty AI.

Cũng trong buổi podcast, CEO Nvidia tiết lộ có khoảng 150 nhà nghiên cứu AI tại DeepSeek hoặc OpenAI hiện tạo ra giá trị khoảng 20- 30 tỷ USD .

Theo Huang, con số này tương đương mỗi người có thể tạo ra giá trị khoảng 200 triệu USD , mức đòn bẩy chưa từng có ngành công nghiệp nào trong lịch sử đạt được. Do đó, CEO Nvidia dự đoán AI sẽ tạo ra số lượng triệu phú vượt trội so với những gì Internet từng làm được chỉ trong vòng 5 năm tới.

Cách Jensen Huang đốc thúc nhân viên

Để đưa gã khổng lồ công nghệ Nvidia lên vị thế hôm nay, CEO Jensen Huang tâm niệm phải giữ nhân sự trong tâm thế có phần "lo âu", "sợ hãi". Đó là một trong những khía cạnh về CEO Nvidia được tiết lộ trong cuốn sách thuật lại trong sách The Nvidia Way: Jensen Huang and the Making of a Tech Giant (tạm dịch: Phong cách Nvidia: Jensen Huang và hành trình tạo dựng gã khổng lồ công nghệ).