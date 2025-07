CEO Nvidia vượt mặt Elon Musk

Trong bối cảnh cuộc tranh luận tại Mỹ về việc cân bằng giữa an ninh quốc gia và cạnh tranh công nghệ còn nhiều tranh cãi, Jensen Huang tiếp tục duy trì các chuyến thăm tới Trung Quốc, bao gồm cuộc gặp mới nhất với Bộ trưởng Thương mại Vương Văn Đào vào tháng này.

Trung Quốc hy vọng Nvidia sẽ tiếp tục cung cấp “sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao” cho thị trường trong nước. Tuy nhiên, khả năng thực thi điều này còn phụ thuộc vào dây chuyền sản xuất tại TSMC, vốn đang trong quá trình điều chỉnh để đáp ứng quy định từ phía Mỹ.

Vào mùa hè năm 2018, Elon Musk có cuộc gặp với cựu Phó chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn, nhân vật thân cận hàng đầu với Chủ tịch Tập Cận Bình. Sau cuộc gặp, CEO Tesla viết trên mạng xã hội rằng 2 bên đã có một “cuộc thảo luận sâu sắc về lịch sử, triết học và may mắn”.

Từ thời điểm đó, chính phủ Trung Quốc bắt đầu xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với Musk, đánh giá cao việc ông cam kết gắn bó lâu dài, ngay cả khi căng thẳng địa chính trị giữa Bắc Kinh và Washington gia tăng. Khi Musk tuyên bố là “người bạn đầu tiên” của Tổng thống Donald Trump vào đầu năm nay, phía Trung Quốc kỳ vọng ông sẽ là tiếng nói có ảnh hưởng với Nhà Trắng trong bối cảnh quan hệ 2 nước liên tục liên tục căng thẳng.

Tuy nhiên, sự tin tưởng này đang bị thử thách khi quan hệ giữa Trump và Musk có dấu hiệu rạn nứt. Điều này buộc Bắc Kinh phải tìm kiếm một nhân vật mới có thể đảm nhiệm vai trò cầu nối giữa Trung Quốc và Mỹ, lần này là Giám đốc điều hành Nvidia.

Jensen Huang, CEO của công ty thiết kế chip lớn nhất thế giới, gần đây đã có cuộc gặp với ông Trump và các nhà hoạch định chính sách tại Washington. Trong cuộc làm việc này, Huang đã đảm bảo được sự chấp thuận cho Nvidia tiếp tục xuất khẩu chip H20 sang Trung Quốc.

Trước đó, vào tháng 4, chip H20 bị chính quyền Trump liệt vào danh sách hạn chế xuất khẩu. Tuy nhiên, nhờ can thiệp từ giới doanh nghiệp cũng như cuộc gặp trực tiếp giữa ông Huang và Tổng thống Trump, Nvidia đã được cho phép nối lại một phần hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc.

CEO Jensen Huang hiếm khi đưa ra quan điểm về chính sách hạn chế công nghệ của Mỹ. Trong nhiều lần phát biểu công khai, ông cho rằng Washington đã sai lầm khi đánh giá thấp khả năng phát triển chip AI của Trung Quốc. Ông nhấn mạnh việc cung cấp chip của Mỹ cho các mô hình AI mã nguồn mở tại Trung Quốc như DeepSeek hay Qwen của Alibaba là cần thiết để duy trì ảnh hưởng và ngăn thị trường rơi hoàn toàn vào tay các đối thủ nội địa như Huawei.

Khi có mặt tại hội nghị của All-In Podcast hôm 23/7, ông Huang lại ca ngợi những chính sách ưu tiên phát triển AI và ngành năng lượng của tổng thống Mỹ. Nhà sáng lập Nvidia gọi ông Trump là "lợi thế đặc biệt mà không quốc gia nào có".

Theo chuyên gia Lizzi Lee từ Trung tâm Phân tích Trung Quốc thuộc Viện Chính sách Xã hội Châu Á, giới hoạch định chính sách tại Bắc Kinh đang xem Huang là nhân vật có tiềm năng thay thế Musk. CEO Nvidia có sự kết hợp giữa ảnh hưởng cá nhân, vị thế công nghệ và tầm nhìn chiến lược.

“Một số nhà phân tích Trung Quốc coi Jensen Huang là cầu nối với Mỹ, nhờ vào cả sức ảnh hưởng và lập trường mềm dẻo hơn so với các quan chức cứng rắn ở Washington”, Lee nhận định.

Không giống như Tesla phụ thuộc nặng nề vào thị trường Trung Quốc, Nvidia có sự cân bằng nguồn thu giữa các khu vực. Trong năm tài chính gần nhất, Trung Quốc chỉ chiếm khoảng 13% doanh thu của Nvidia. Trước khi các biện pháp kiểm soát xuất khẩu được ban hành, thị phần của công ty tại quốc gia Đông Á cũng chỉ dao động quanh mức 25%.

Tuy vậy, sự nổi lên của Nvidia tại Trung Quốc cũng đi kèm với giám sát chặt chẽ hơn từ phía Mỹ. Vào cuối năm ngoái, Bộ trưởng Thương mại Mỹ khi đó là Gina Raimondo đã chỉ trích Nvidia vì thiết kế chip “vượt giới hạn kiểm soát”.

Cách Jensen Huang đốc thúc nhân viên

Để đưa gã khổng lồ công nghệ Nvidia lên vị thế hôm nay, CEO Jensen Huang tâm niệm phải giữ nhân sự trong tâm thế có phần "lo âu", "sợ hãi". Đó là một trong những khía cạnh về CEO Nvidia được tiết lộ trong cuốn sách thuật lại trong sách The Nvidia Way: Jensen Huang and the Making of a Tech Giant (tạm dịch: Phong cách Nvidia: Jensen Huang và hành trình tạo dựng gã khổng lồ công nghệ).