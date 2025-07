Cường độ làm việc không tưởng của CEO Nvidia

Jensen Huang, CEO của Nvidia có lẽ đang là nhà điều hành làm việc chăm chỉ nhất thế giới khi đưa công ty công nghệ này vượt mốc trị giá 4.200 tỷ USD và trở thành công ty đầu tiên trong lịch sử nhân loại đạt được mức vốn hóa kỷ lục này.

Tuy nhiên, việc dẫn dắt công ty đến đỉnh cao đã khiến sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống phải lùi lại đáng kể. Trên thực tế, đối với Huang, mọi khoảnh khắc từ khi thức giấc đều dành cho công việc.

"Tôi làm việc từ lúc thức dậy đến lúc đi ngủ, 7 ngày một tuần", Huang nói trong một cuộc phỏng vấn với CEO của Stripe, Patrick Collison.

Cũng theo người đứng đầu Nvidia, mọi khoảnh khắc trong ngày, kể cả khi không làm việc của ông cũng đều dành cho công ty. "Tôi ngồi xem phim, nhưng không nhớ gì vì vẫn đang nghĩ về công việc", Huang nói thêm.

Thực tế, cường độ làm việc vượt quá giờ hành chính không phải là điều chỉ Huang phải chịu đựng. Bloomberg dẫn lời kể của nhiều cựu nhân viên Nvidia tiết lộ có những kỳ vọng của công ty khiến họ phải làm việc quần quật 7 ngày một tuần, với công việc chất đống cho đến một hoặc hai giờ sáng.

Các nhân viên khác, đặc biệt trong bộ phận kỹ thuật, thậm chí còn có giờ làm việc dài hơn. Thậm chí, trong các cuộc họp, áp lực thường tăng cao đến mức có thể xảy ra những cuộc cãi vã lớn tiếng. Tuy nhiên, với đãi ngộ cao, các nhân viên ẩn danh cho biết họ cảm thấy khó khăn khi muốn rời Nvidia.

Ngay cả Huang cũng đã thừa nhận rằng bản thân không phải là ông chủ dễ tính. Trong một cuộc phỏng vấn trên 60 Minutes, CEO của Nvidia cho biết nếu làm việc tại Nvidia, không nên kỳ vọng về sự dễ dàng.

"Nếu bạn muốn làm những điều phi thường, nó không nên dễ dàng", Huang nói.

Cách Jensen Huang đốc thúc nhân viên

Để đưa gã khổng lồ công nghệ Nvidia lên vị thế hôm nay, CEO Jensen Huang tâm niệm phải giữ nhân sự trong tâm thế có phần "lo âu", "sợ hãi". Đó là một trong những khía cạnh về CEO Nvidia được tiết lộ trong cuốn sách thuật lại trong sách The Nvidia Way: Jensen Huang and the Making of a Tech Giant (tạm dịch: Phong cách Nvidia: Jensen Huang và hành trình tạo dựng gã khổng lồ công nghệ).