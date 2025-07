Nvidia không bán chip AI cho Dược sĩ Tiến

Ngày 14/7, Dược sĩ Tiến đăng tải đoạn video giới thiệu về nhiều sản phẩm của công ty lên mạng xã hội. Trong đó, chatbot AI có tên ChatDST gây chú ý với tuyên bố “tốt hơn ChatGPT”.

Ví dụ được ông Tiến lấy ra so sánh là dung lượng VRAM. Phạm Minh Hữu Tiến (Dược sĩ Tiến) khoe hệ thống công ty xây dựng có bộ nhớ gấp đôi ChatGPT (960 GB so với 480 GB) bằng việc sử dụng 12 GPU Nvidia A100. Ngoài việc đưa ra thông tin chưa kiểm chứng về sản phẩm từ OpenAI, nguồn gốc của lô chip xử lý cũng gây tranh luận.

Trao đổi với Tri Thức - ZNews, đại diện LeadTek Việt Nam, cho biết công ty không kinh doanh sản phẩm Nvidia A100 tại thị trường trong nước. Do đó, họ chưa từng bán model GPU nói trên cho phía Dược sĩ Tiến.

LeadTek là công ty bán buôn, độc quyền phân phối các dòng card làm việc chuyên dụng của Nvidia tại thị trường châu Á - Thái Bình Dương, bao gồm Việt Nam. Do vậy, đây là bên duy nhất có thể cung ứng sản phẩm A100 mà Dược sĩ Tiến nhắc đến trong buổi ra mắt ChatDST.

Mặt khác, các chip AI là mặt hàng nhạy cảm, bị Mỹ liệt vào danh sách kiểm soát trong thương chiến. Do đó, việc phân phối sản phẩm này cũng bị theo dõi chặt chẽ, không dễ để mua.

Trước đó, Trường ĐH Công nghệ Thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM) là một trong những đơn vị hiếm hoi ở Việt Nam sở hữu card A100. Cụ thể, trường mua một bộ máy tính DGX A100 lắp sẵn 8 chiếc GPU Nvidia A100 với giá 10 tỷ đồng vào tháng 2/2024. Để có siêu máy chủ phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học, Trường ĐH Công nghệ Thông tin đã mất 9 tháng trao đổi để Nvidia đồng ý cung cấp và xuất khẩu khỏi Mỹ.

Do vậy, không rõ bằng cách nào Dược sĩ Tiến sở hữu được máy chủ 12 card Nvidia A100.

A100 là dòng chip thế hệ cũ, nhưng vẫn được sử dụng phổ biến ở các máy chủ AI khắp thế giới, phục vụ việc huấn luyện mô hình ngôn ngữ lớn và chạy chatbot. Bản mới H100 có hiệu suất cao hơn đáng kể, được các big-tech toàn cầu săn đón, dẫn đến cháy hàng. Tại Việt Nam, chỉ các doanh nghiệp công nghệ lớn như FPT, VNG có sở hữu máy chủ này.

Mặt khác, không có nguồn nào cho thấy OpenAI dùng máy chủ có 480 GB bộ nhớ như Phạm Minh Hữu Tiến công bố. Theo thông số Dược sĩ Tiến đưa ra, ChatDST chạy trên nền tảng 12 chiếc GPU A100 80 GB của Nvidia, tổng là 960 GB VRAM. Giá thị trường của mỗi card đồ họa này vào khoảng 700 triệu đồng, tương đương mức đầu tư 8,4 tỷ đồng cho linh kiện này, chưa tính thành phần khác.

Trong khi đó, nguồn tin từ The Information cho biết OpenAI sở hữu trung tâm dữ liệu chứa khoảng 350.000 card A100 phục vụ suy luận. Riêng ChatGPT đang dùng 290.000 GPU, gấp 24.167 lần cấu hình mà Dược sĩ Tiến công bố. Ngoài ra, công ty này còn thuê máy chủ Azure của Microsoft để giảm tải khi lượng người dùng tăng lên.

