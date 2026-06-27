Trung Quốc xuất hiện điểm 'nóng' đầu tư mới

Quyết định thúc đẩy các "ngành công nghiệp tương lai" của Trung Quốc đang tạo ra một đợt vốn mạo hiểm khổng lồ đổ vào các startup công nghệ.

Làn sóng đầu tư mạo hiểm vào các doanh nghiệp, startup công nghệ chiến lược dấy lên nhiều lo ngại từ giới tài chính. Ảnh: Reuters.

Chỉ hai ngày sau khi SpaceX thực hiện đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) lịch sử, một startup hàng không vũ trụ của Trung Quốc đã lập tức tổ chức buổi giới thiệu đầu tư cho vòng gọi vốn đầu tiên, với mục tiêu giúp quốc gia này bắt kịp Mỹ trong cuộc đua vào không gian, theo Reuters.

Ông Gu Mei, Giám đốc tài chính của Tectronic Maritime Space Systems - chuyên tập trung vào việc phóng tên lửa từ biển - tuyên bố rằng sứ mệnh của công ty này là "xây dựng một Maersk trong lĩnh vực chuyến bay không gian thương mại toàn cầu".

Để đạt được mục tiêu đó, Tectronic, doanh nghiệp mới thành lập được 3 tháng, cần huy động khoảng 22 triệu USD .

Công ty có kế hoạch thực hiện thêm 3 vòng gọi vốn bổ sung với tổng trị giá 3 tỷ nhân dân tệ ( 440 triệu USD ) trong vòng 5 năm, trước khi hướng tới mục tiêu niêm yết vào năm 2032 với mức định giá khoảng 50 tỷ nhân dân tệ ( 7,35 tỷ USD ), gấp hơn 30 lần giá trị hiện tại.

Màn gọi vốn đầy táo bạo này phản ánh cuộc đua khốc liệt trong nhóm ngành được Bắc Kinh gọi là "các ngành công nghiệp tương lai và mới nổi chiến lược", bao gồm hàng không vũ trụ, công nghệ lượng tử, phản ứng hợp hạch hạt nhân và giao diện não-máy tính.

Theo dữ liệu từ ChinaVenture Investment Consulting, tổng vốn đầu tư mạo hiểm và quỹ đầu tư tư nhân tại Trung Quốc trong 5 tháng đầu năm 2026 đã đạt 620 tỷ nhân dân tệ (khoảng 91,6 tỷ USD ), tăng gần 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiệp hội ngành quỹ Trung Quốc cũng ghi nhận các quỹ mạo hiểm mới đăng ký đạt 154 tỷ nhân dân tệ ( 22,65 tỷ USD ), vượt qua tổng con số của cả năm ngoái.

Ông Yan Kai, một nhà đầu tư kỳ cựu và là đối tác tại Ivy Capital ở Thượng Hải, nhận định: "Mức độ điên cuồng tại Trung Quốc là điều tôi chưa từng chứng kiến trong suốt sự nghiệp của mình".

Ông cho biết một startup chưa hề có doanh thu vẫn có thể huy động hàng tỷ nhân dân tệ ngay trong vòng gọi vốn đầu tiên. Thậm chí, khi thương vụ đó còn chưa hoàn tất, các nhà đầu tư đã xếp hàng cho vòng thứ hai và các cuộc thảo luận cho vòng thứ ba đã lập tức được khởi động.

Bên cạnh đó, Bắc Kinh còn nhấn mạnh nhu cầu tăng cường các "ngành công nghiệp tương lai" bao gồm cả sản xuất sinh học và năng lượng hydro trong kế hoạch 5 năm tiếp theo công bố vào tháng 3. Bản thiết kế phát triển này xác định các lĩnh vực như robot và hàng không vũ trụ là những ngành mới nổi chiến lược được ưu tiên phát triển.

Trung Quốc cũng ban hành các quy định trong tháng này nhằm hỗ trợ các startup thuộc nhóm ngành này niêm yết trên thị trường chứng khoán trong nước, ngay cả khi họ là những doanh nghiệp công nghệ tiên phong chưa có lợi nhuận hoặc doanh thu.

Ông Huang Yan, đồng sáng lập Lantern Capital ở Thượng Hải, chia sẻ: "Chiến lược của chúng tôi là đón đầu xu hướng theo chiến lược quốc gia, đồng thời lựa chọn các mục tiêu đầu tư bằng cách tiếp cận thị trường".

Làn sóng này cũng thu hút các quỹ ngoại khi có 5 quỹ đầu tư bằng USD tập trung vào Trung Quốc đã huy động được tổng cộng 4 tỷ USD tính đến ngày 12/6, vượt qua tổng số cả hai năm trước đó kết hợp lại.

Các quỹ lớn như ZhenFund, Qiming Ventures và Capital Today đang quay trở lại thị trường để huy động vốn mới nhờ sự phục hồi của giới đầu tư toàn cầu đối với công nghệ Trung Quốc.

Tuy nhiên, một số chuyên gia trong ngành cảnh báo rằng quỹ đạo hiện tại của thị trường đang lao đi quá nhanh và quá nguy hiểm. Ông Yu Tiecheng, người đứng đầu cơ quan nghiên cứu Guanghui M&A, dẫn chứng: "Một dự án chip quang tử có giá trị 1 tỷ nhân dân tệ vào năm ngoái, giờ đã có giá 10 tỷ nhân dân tệ. Một dự án vệ tinh tên lửa được định giá 5 tỷ nhân dân tệ vào đầu năm và hiện có giá 20 tỷ nhân dân tệ".

Ông cảnh báo nếu kế hoạch niêm yết với định giá cao không thể hiện thực hóa, các khoản đầu tư này sẽ trở nên cực kỳ rủi ro. Dẫu vậy, ở thời điểm hiện tại, đại diện của các ngành công nghiệp tương lai như Tectronic vẫn đang tương tác mạnh mẽ với chính sách của chính phủ để thu hẹp khoảng cách công nghệ với Mỹ.

Ông Wu Qunhui, Giám đốc tài chính của Tectronic, kết luận: "Đang có sự hỗ trợ mạnh mẽ từ chính phủ để vốn tư nhân tham gia vào các doanh nghiệp như chúng tôi".