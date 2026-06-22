Trung Quốc kiểm soát xuất khẩu với 10 công ty Mỹ

Động thái Trung Quốc kiểm soát xuất khẩu đối với các công ty Mỹ được đưa ra nhằm đáp trả việc Washington đã áp đặt các biện pháp hạn chế đối với một số doanh nghiệp của nước này.

10 công ty được cho là liên quan đến hoạt động quân sự và chính phủ Mỹ lọt vào "tầm ngắm" của Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Trung Quốc đã bổ sung MP Materials, USA Rare Earth cùng 8 tổ chức khác mà nước này cho là có liên hệ với quân đội Mỹ vào danh sách kiểm soát xuất khẩu, theo Reuters. Trong số các đơn vị bị đưa vào danh sách còn có Aveox, công ty nắm giữ các hợp đồng quốc phòng hàng không vũ trụ với quân đội Mỹ. Việc bị đưa vào danh sách đồng nghĩa các công ty này sẽ không còn được tiếp cận các mặt hàng lưỡng dụng có nguồn gốc từ Trung Quốc.

MP Materials, doanh nghiệp được Bộ Quốc phòng Mỹ hậu thuẫn và hiện vận hành mỏ đất hiếm đang hoạt động duy nhất tại Mỹ, cùng với USA Rare Earth đều tham gia vào chuỗi cung ứng đất hiếm khép kín từ khai thác quặng đến sản xuất nam châm.

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết các biện pháp này nhằm đáp trả "hành vi ác ý của chính phủ Mỹ", đồng thời nhằm bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia cũng như thực hiện các nghĩa vụ quốc tế như chống phổ biến vũ khí. Trong tuyên bố ngày 22/6, cơ quan này nhấn mạnh các tổ chức và cá nhân ở bất kỳ quốc gia hoặc khu vực nào đều bị cấm chuyển giao hoặc cung cấp các mặt hàng lưỡng dụng có xuất xứ từ Trung Quốc cho những công ty, tổ chức nằm trong danh sách.

Bộ Thương mại Trung Quốc cũng yêu cầu mọi hoạt động xuất khẩu liên quan phải chấm dứt ngay lập tức. Trên thực tế, động thái này là lệnh cấm hoàn toàn đối với việc xuất khẩu các mặt hàng lưỡng dụng cho những công ty bị nêu tên, thay vì chỉ yêu cầu xin giấy phép xuất khẩu như trước đây.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng phản ứng của Trung Quốc chủ yếu mang tính biểu tượng, nhằm đáp trả danh sách 1260H của Bộ Quốc phòng Mỹ, trong đó liệt kê các công ty công nghệ Trung Quốc được cho là hỗ trợ quân đội nước này. Danh sách 1260H được cập nhật trong tháng này đã bổ sung nhiều tên tuổi lớn như Alibaba, Baidu, BYD và NIO.

Ông George Chen, đối tác phụ trách tại Trung Quốc đại lục của The Asia Group, nhận định phần lớn các công ty bị nhắm tới đều hoạt động trong lĩnh vực quốc phòng Mỹ hoặc có mối liên hệ chặt chẽ với chính phủ Mỹ. Những doanh nghiệp này vốn không kinh doanh nhiều tại Trung Quốc, vì vậy tác động thực tế sẽ chủ yếu mang tính biểu tượng. "Động thái của Bắc Kinh hôm nay là phản ứng tương xứng đối với danh sách 1260H của Bộ Quốc phòng Mỹ", ông nói thêm.

Trong một thông báo riêng, Bộ Tài chính Trung Quốc cho biết nước này đã quyết định áp dụng các biện pháp hạn chế đối với 46 công ty Mỹ. Theo đó, các đơn vị mua sắm của Trung Quốc sẽ bị cấm mua bất kỳ sản phẩm nào do những doanh nghiệp này sản xuất. Tuy nhiên, các doanh nghiệp hoạt động tại Trung Quốc có vốn đầu tư từ Mỹ vẫn được phép tiếp tục mua các sản phẩm đó.