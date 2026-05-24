FDI vào các lĩnh vực công nghệ cao của Trung Quốc gia tăng

Theo số liệu từ Bộ Thương mại Trung Quốc, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực tế đổ vào trong các ngành công nghệ cao của nước này tăng 20,3% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 116,33 tỷ nhân dân tệ ( 17,12 tỷ USD ) trong bốn tháng đầu năm 2026, chiếm 40,4% tổng FDI của Trung Quốc.

Trong thông báo, Bộ trên cho biết tỷ lệ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chảy vào các ngành công nghệ cao tăng 10,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong số các lĩnh vực, việc sử dụng thực tế vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong nghiên cứu - phát triển và dịch vụ thiết kế, sản xuất thiết bị máy tính và văn phòng, sản xuất thiết bị điện tử và viễn thông tăng lần lượt 108,4%, 22,9% và 20,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 4, tổng cộng 20.113 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mới được thành lập tại Trung Quốc, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực tế mà Trung Quốc sử dụng đạt 287,69 tỷ nhân dân tệ, giảm 10,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Trung Quốc từ Luxembourg, Thụy Sĩ, Pháp và Mỹ tăng lần lượt 110,3%, 60,8%, 58,3% và 24,5% so với cùng kỳ năm ngoái trong bốn tháng đầu năm nay.

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết hơn 3.000 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã tiếp tục mở rộng đầu tư tại nước này trong giai đoạn trên. Hơn 8.000 công ty có vốn đầu tư nước ngoài đã đầu tư thêm vào Trung Quốc trong năm 2025, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước đó.