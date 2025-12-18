Trung Quốc tìm cách làm trung gian hòa giải xung đột Thái Lan - Campuchia

Trung Quốc đã cử một nhà ngoại giao đến Campuchia và Thái Lan khi một đợt giao tranh mới giữa hai quốc gia này bùng phát, đe dọa làm đổ vỡ thỏa thuận ngừng bắn trước đó do Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, ông Deng Xijun - đặc phái viên của Trung Quốc về các vấn đề châu Á - sẽ đến Campuchia và Thái Lan vào ngày 18/12 với vai trò trung gian hòa giải.

“Trung Quốc vẫn theo dõi sát sao xung đột biên giới giữa Thái Lan và Campuchia. Bằng cách riêng của mình, chúng tôi đang tích cực nỗ lực giảm leo thang căng thẳng”, Bloomberg trích tuyên bố.

Tổng thống Trump đã thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia sau khi xung đột leo thang vào tháng 7. Thỏa thuận được ký kết vào tháng 10, khi ông Trump có chuyến thăm châu Á. Thời điểm đó, ông cảnh báo sẽ áp đặt các biện pháp trả đũa thương mại nếu bất kỳ quốc gia nào vi phạm những điều khoản của tuyên bố hòa bình.

Đặc phái viên Deng Xijun của Trung Quốc đã có ít nhất hai chuyến công du để tham gia nỗ lực trung gian hòa giải. Nhưng đây là chuyến thăm đầu tiên của ông kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia được ký kết.

Các cuộc đụng độ dọc theo biên giới dài 800 km của Thái Lan và Campuchia đã tái diễn vào đầu tháng 12, bao gồm cả các cuộc không kích của Thái Lan vào các mục tiêu quân sự của Campuchia.

Trung Quốc đã tham gia đàm phán với cả hai bên kể từ khi giao tranh bùng phát trở lại, nhưng giữ thái độ kín đáo hơn nhiều so với Mỹ vì Bắc Kinh thường tránh can thiệp công khai vào các cuộc xung đột, ngoài việc tìm cách tạo điều kiện cho các cuộc thảo luận.

Tổng thống Mỹ Trump đã điện đàm với lãnh đạo Thái Lan và Campuchia vào tuần trước để một lần nữa thúc đẩy việc ngừng bắn. Nhưng kể từ đó, giao tranh vẫn tiếp diễn.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim - Chủ tịch Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) năm 2025 - cho biết hôm 17/12 rằng ông cũng đã liên lạc với lãnh đạo hai nước, và nhận được thông điệp rằng cả hai nước đều muốn giải quyết cuộc xung đột biên giới càng sớm càng tốt.