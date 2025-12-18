Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Trung Quốc tìm cách làm trung gian hòa giải xung đột Thái Lan - Campuchia

  • Thứ năm, 18/12/2025 15:54 (GMT+7)
  • 45 phút trước

Trung Quốc đã cử một nhà ngoại giao đến Campuchia và Thái Lan khi một đợt giao tranh mới giữa hai quốc gia này bùng phát, đe dọa làm đổ vỡ thỏa thuận ngừng bắn trước đó do Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, ông Deng Xijun - đặc phái viên của Trung Quốc về các vấn đề châu Á - sẽ đến CampuchiaThái Lan vào ngày 18/12 với vai trò trung gian hòa giải.

“Trung Quốc vẫn theo dõi sát sao xung đột biên giới giữa Thái Lan và Campuchia. Bằng cách riêng của mình, chúng tôi đang tích cực nỗ lực giảm leo thang căng thẳng”, Bloomberg trích tuyên bố.

Tổng thống Trump đã thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia sau khi xung đột leo thang vào tháng 7. Thỏa thuận được ký kết vào tháng 10, khi ông Trump có chuyến thăm châu Á. Thời điểm đó, ông cảnh báo sẽ áp đặt các biện pháp trả đũa thương mại nếu bất kỳ quốc gia nào vi phạm những điều khoản của tuyên bố hòa bình.

Đặc phái viên Deng Xijun của Trung Quốc đã có ít nhất hai chuyến công du để tham gia nỗ lực trung gian hòa giải. Nhưng đây là chuyến thăm đầu tiên của ông kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia được ký kết.

Các cuộc đụng độ dọc theo biên giới dài 800 km của Thái Lan và Campuchia đã tái diễn vào đầu tháng 12, bao gồm cả các cuộc không kích của Thái Lan vào các mục tiêu quân sự của Campuchia.

Trung Quốc đã tham gia đàm phán với cả hai bên kể từ khi giao tranh bùng phát trở lại, nhưng giữ thái độ kín đáo hơn nhiều so với Mỹ vì Bắc Kinh thường tránh can thiệp công khai vào các cuộc xung đột, ngoài việc tìm cách tạo điều kiện cho các cuộc thảo luận.

Tổng thống Mỹ Trump đã điện đàm với lãnh đạo Thái Lan và Campuchia vào tuần trước để một lần nữa thúc đẩy việc ngừng bắn. Nhưng kể từ đó, giao tranh vẫn tiếp diễn.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim - Chủ tịch Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) năm 2025 - cho biết hôm 17/12 rằng ông cũng đã liên lạc với lãnh đạo hai nước, và nhận được thông điệp rằng cả hai nước đều muốn giải quyết cuộc xung đột biên giới càng sớm càng tốt.

Giao tranh tiếp diễn, Thái Lan tìm cách hồi hương 6.000 công dân

Giới chức Thái Lan ngày 16/12 cho biết đang khẩn trương tìm phương án hồi hương khoảng 6.000 công dân bị mắc kẹt ở biên giới do giao tranh kéo dài với Campuchia.

47:2823 hôm qua

Nhiều người bị tâm lý thần kinh do căng thẳng Thái Lan - Campuchia

Giới chức Thái Lan cho biết hàng trăm nghìn người đang tạm trú tại các trung tâm sơ tán, nhiều người trong số đó gặp vấn đề tâm lý do căng thẳng biên giới Thái Lan - Campuchia.

05:54 16/12/2025

Thái Lan chặn vận chuyển nhiên liệu qua Lào giữa căng thẳng Campuchia

Quân đội Thái Lan ngày 15/12 tuyên bố đã chặn các chuyến hàng nhiên liệu qua một trạm kiểm soát với Lào vì lo ngại chúng có thể được chuyển hướng sang Campuchia.

18:33 15/12/2025

Minh Hạnh/Tiền Phong

  • Trung Quốc

    Trung Quốc
    • Thủ đô: Bắc Kinh
    • Diện tích: 9.562.900 km²
    • Dân số: 1 tỷ 386 triệu người (WorldBank, 2017)
    • GDP: 12.237 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ
    • Mã điện thoại: +86
    • Ngôn ngữ: Tiếng phổ thông

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Thái Lan

    Thái Lan
    • Thủ đô: Bangkok
    • Diện tích: 513.120 km²
    • Dân số: 69,04 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 455,22 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Baht
    • Mã điện thoại: +66
    • Ngôn ngữ: Tiếng Thái

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

  • Campuchia

    Campuchia
    • Thủ đô: Phnom Penh
    • Diện tích: 181.000 km2
    • Dân số: 16,01 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 22,16 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Riel
    • Ngôn ngữ: Tiếng Khmer

