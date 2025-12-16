Nhiều người bị tâm lý thần kinh do căng thẳng Thái Lan - Campuchia

Giới chức Thái Lan cho biết hàng trăm nghìn người đang tạm trú tại các trung tâm sơ tán, nhiều người trong số đó gặp vấn đề tâm lý do căng thẳng biên giới Thái Lan - Campuchia.

Thủ tướng Anutin Charnvirakul tại trung tâm sơ tán thuộc huyện Muang, tỉnh Buriram ngày 14/12. Ảnh: Bangkok Post

Bộ Y tế Thái Lan hôm 14/12 cho biết, lực lượng chức năng đã thiết lập 970 trung tâm sơ tán tại 07 tỉnh có nguy cơ cao và tiếp nhận hơn 260.000 người dân đến tạm trú. Trong đó, hơn 68.000 người là người già và trẻ nhỏ, được xếp vào nhóm dễ bị tổn thương và cần sự quan tâm hỗ trợ đặc biệt.

Lực lượng y tế đã kiểm tra, sàng lọc sức khỏe tâm thần những người sơ tán và ghi nhận nhiều trường hợp bị căng thẳng tâm lý, trong đó hơn 1.700 người ở mức độ nghiêm trọng và hơn 250 người có nguy cơ tự làm hại bản thân. Tất cả các trường hợp có dấu hiệu bệnh lý đã được can thiệp kịp thời và theo dõi liên tục.

Ông Ekachai Piensriwatchara, Phó Thư ký thường trực Bộ Y tế Thái Lan, cho biết thêm, do tình trạng quá tải tại một số trung tâm sơ tán, một số bệnh lây lan qua đường hô hấp và tiêu hóa cũng gia tăng. Công tác giám sát đã được tăng cường và các ổ dịch đã được kiểm soát.

Trong một diễn biến liên quan, Hải quân Thái Lan hôm qua tuyên bố áp lệnh giới nghiêm (từ 19h - 5h) tại 4 huyện thuộc tỉnh Trat, bao gồm: Khlong Yai, Bo Rai, Khao Saming và Muang.

Trước đó, lệnh giới nghiêm cũng được ban hành tại 4 huyện thuộc tỉnh Sakaeo. Cũng trong chiều ngày hôm qua, Bộ Giao thông vận tải Thái Lan khẳng định tiếp tục điều động bổ sung nhân lực và phương tiện hỗ trợ người dân sơ tán tại các khu vực có nguy cơ cao.