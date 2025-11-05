Trung Quốc tạm ngừng áp thuế 24% với hàng Mỹ

Bắc Kinh thông báo tạm đình chỉ thuế bổ sung 24% đối với hàng hóa Mỹ trong một năm và dỡ bỏ một phần thuế nông sản, động thái được xem là tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng thương mại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Reuters.

Hội đồng Thuế quan Quốc vụ viện Trung Quốc ngày 5/11 xác nhận sẽ tạm dừng áp mức thuế bổ sung 24% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ trong vòng một năm, song vẫn duy trì mức thuế 10% hiện hành. Quyết định được đưa ra sau cuộc gặp giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tuần trước, Reuters đưa tin.

Cơ quan này đồng thời cho biết Trung Quốc - quốc gia nhập khẩu nông sản lớn nhất thế giới - sẽ dỡ bỏ một phần thuế nhập khẩu, lên tới 15%, đối với một số mặt hàng nông sản của Mỹ kể từ ngày 10/11.

Tuy nhiên, việc giảm thuế lần này vẫn khiến đậu tương Mỹ chịu tổng thuế 13%, bao gồm mức cơ bản 3%. Giới thương nhân cho biết điều đó khiến giá đậu tương Mỹ vẫn cao hơn đáng kể so với hàng Brazil, và làm các nhà nhập khẩu Trung Quốc khó quay lại thị trường Mỹ.

Trước khi ông Donald Trump nhậm chức năm 2017 và chiến tranh thương mại Mỹ - Trung nổ ra, đậu tương là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Mỹ sang Trung Quốc, đạt 13,8 tỷ USD năm 2016. Nhưng trong năm 2024, Trung Quốc chỉ mua khoảng 20% lượng đậu tương nhập khẩu từ Mỹ, giảm mạnh so với 41% năm 2016, theo số liệu hải quan.

Cuộc gặp giữa ông Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình tại Hàn Quốc tuần trước đã giúp nhà đầu tư hai bên phần nào thở phào, giữa lo ngại rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể chấm dứt đối thoại về thuế quan, làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong khi phía Mỹ nhanh chóng công bố chi tiết cuộc gặp, Trung Quốc lại giữ im lặng, chưa đưa ra bản tóm tắt chính thức nào về các nội dung đã đạt được.

Trước thềm hội nghị, tập đoàn quốc doanh COFCO của Trung Quốc đã mua ba lô hàng đậu tương Mỹ - động thái được giới phân tích xem là “tín hiệu thiện chí”, thể hiện mong muốn tránh leo thang căng thẳng thương mại. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia vẫn tỏ ra hoài nghi rằng thương mại đậu tương giữa hai nước có thể sớm trở lại bình thường.

“Mức thuế mới không đủ hấp dẫn để Trung Quốc tăng mua hàng Mỹ. Giá đậu tương Brazil vẫn rẻ hơn, và thậm chí nhiều khách hàng ngoài Trung Quốc cũng đang chọn nguồn hàng từ Brazil”, một thương nhân quốc tế nhận định.