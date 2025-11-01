Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Trung Quốc siết chặt livestream

  • Thứ bảy, 1/11/2025 19:17 (GMT+7)
  • 12 phút trước

Trung Quốc vừa ban hành luật mới yêu cầu những người có sức ảnh hưởng (influencer) phải chứng minh trình độ chuyên môn trước khi đăng bài về các chủ đề như tài chính, y tế, giáo dục hoặc pháp luật.

Một người có ảnh hưởng tham gia phát trực tuyến bán sản phẩm. Ảnh minh họa: DFC

Theo trang Livemint, trong một động thái có thể định hình lại hoạt động sáng tạo nội dung trực tuyến, Trung Quốc đã ban hành quy định mới yêu cầu người có sức ảnh hưởng phải có bằng cấp chuyên môn chính thức rồi mới được thảo luận về các chủ đề nhạy cảm như y học, luật pháp, giáo dục hoặc tài chính trực tuyến.

Luật mới có hiệu lực từ ngày 25/10 quy định rằng những người sáng tạo nội dung phải xuất trình bằng chứng về chuyên môn, chẳng hạn như bằng cấp, giấy phép hành nghề hoặc chứng chỉ, nếu họ muốn đăng bài về các chủ đề được nêu trong luật.

Theo Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc (CAC), quy định này nhằm mục đích hạn chế thông tin sai lệch và bảo vệ công chúng khỏi những lời khuyên sai lệch hoặc gây hiểu lầm. Các nền tảng như Douyin (phiên bản TikTok của Trung Quốc), Bilibili và Weibo giờ đây sẽ chịu trách nhiệm xác minh thông tin của người sáng tạo và đảm bảo các bài đăng bao gồm trích dẫn và tuyên bố miễn trừ phù hợp.

Người sáng tạo phải nêu rõ thông tin nào được lấy từ các nghiên cứu, hoặc video nào sử dụng nội dung do AI tạo ra. CAC cũng cấm quảng cáo các sản phẩm y tế, thực phẩm chức năng và thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhằm ngăn chặn các chương trình khuyến mãi ẩn dưới dạng nội dung "giáo dục".

Trong khi các quan chức cho biết quy định mới nhằm xây dựng lòng tin và đảm bảo tính chính xác, nhiều nhà phê bình lại coi đây là một hình thức kiểm duyệt kỹ thuật số mới. Họ lo ngại luật này có thể kìm hãm sự sáng tạo và hạn chế các cuộc thảo luận mở.

Các chuyên gia cũng chỉ ra rằng định nghĩa về "chuyên môn" vẫn còn mơ hồ và chủ quan, trao cho các cơ quan chức năng nhiều quyền hơn trong việc quyết định ai được chia sẻ thông tin.

Luật mới được đưa ra vào thời điểm thông tin do người có sức ảnh hưởng thúc đẩy đã trở thành một lựa chọn thay thế mạnh mẽ cho các chuyên gia truyền thống. Từ tư vấn sức khỏe đến tư vấn tài chính, những người sáng tạo nội dung thường thu hút người theo dõi ngay cả khi không có bằng cấp chính thức. Tuy nhiên, hậu quả rất rõ ràng: thông tin sai lệch lan truyền nhanh chóng.

Trong khi những người có sức ảnh hưởng đã thay đổi ngành tiếp thị toàn cầu bằng cách định hình hành vi mua sắm, chiến lược thương hiệu và thậm chí cả xu hướng xã hội, nhiều nhà nghiên cứu chỉ ra rằng đằng sau sự hào nhoáng đó là chi phí đạo đức và tâm lý ngày càng tăng.

Các nhà nghiên cứu phát hiện nội dung do người có sức ảnh hưởng thúc đẩy thường quảng bá thông tin sai lệch, chuẩn mực làm đẹp phi thực tế, sản phẩm độc hại và văn hóa so sánh tiêu cực, dẫn đến các mô hình tiêu dùng lừa đảo và làm gia tăng nguy cơ rò rỉ dữ liệu cá nhân.

Ngành tiếp thị do người có sức ảnh hưởng thực hiện được dự đoán sẽ đạt 480 tỷ USD vào năm 2027, khi các thương hiệu ngày càng phụ thuộc vào những người sáng tạo nội dung để xây dựng niềm tin và sự tương tác trên mạng xã hội. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng nếu không có sự giám sát phù hợp, ảnh hưởng của những người có sức ảnh hưởng kỹ thuật số này có thể phải trả giá đắt.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

