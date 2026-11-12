Trung Quốc hết cảnh 'thức trắng' chờ săn sale 11/11

Dịp giảm giá nhân Ngày Độc Thân 11/11 không còn thu hút người tiêu dùng như trước. Các nền tảng TMĐT lớn cũng phải chuyển đổi cách thức vận hành để bắt kịp khách hàng Trung Quốc.

Trải qua 18 mùa tổ chức, lễ hội mua sắm thường niên lớn nhất Trung Quốc, Ngày Độc Thân 11/11, đang bước sang một giai đoạn mới. Khi cơn sốt săn hàng giảm giá "nhường chỗ" cho các chương trình khuyến mãi kéo dài và tâm lý chi tiêu thận trọng hơn, các thương hiệu và nền tảng thương mại điện tử cũng phải tìm cách tiếp cận người mua theo hướng khác, theo CNA.

Tốc độ tăng trưởng doanh số chững lại

Trên set quay của hãng thời trang CHICJOC, 3 người mẫu khoác áo len đứng trước bức tường làm bằng những viên gạch kính, trong khi máy quay điện ảnh di chuyển qua lại. Buổi livestream này thu hút gần 400.000 người theo dõi trên nền tảng thương mại điện tử Taobao.

Với bà Wei Yujing, nhà đồng sáng lập CHICJOC, cách bán hàng qua livestream hiện nay đã khác xa không khí cạnh tranh doanh số căng thẳng từng bao trùm ngày hội mua sắm lớn nhất năm 11/11.

Một phiên livestream của hãng CHICJOC. Ảnh: CNA.

Bà nhớ lại vào khoảng năm 2017-2018, các đơn hàng bắt đầu được ghi nhận ngay khi bước sang ngày 11/11. Khi đó, Taobao công khai bảng xếp hạng doanh số của các thương hiệu để người mua theo dõi.

"Ngày ấy giống như Thế vận hội Olympic, khi tất cả thương hiệu cùng xuất phát trên một vạch trong đúng ngày hôm đó. Thương hiệu nào cũng như những con ngựa đua. Tôi nhớ có những cửa hàng đạt doanh số 10 triệu nhân dân tệ ( 1,5 triệu USD ) chỉ trong một giờ hoặc trong vòng một ngày", bà chia sẻ với CNA.

Được tập đoàn thương mại điện tử Alibaba ra mắt năm 2009, Ngày Độc Thân 11/11 đã phát triển thành lễ hội mua sắm trực tuyến lớn nhất thế giới.

Tuy nhiên, sau 18 mùa tổ chức, diện mạo của lễ hội mua sắm này đã thay đổi đáng kể. Từ một cuộc đua săn hàng giảm giá chỉ diễn ra trong 24 giờ, Ngày Độc Thân 11/11 nay kéo dài thành nhiều tuần khuyến mãi, với những cách tiếp cận mới nhằm thu hút nhóm người tiêu dùng ngày càng thận trọng trong chi tiêu.

Dù vậy, quy mô sự kiện vẫn rất lớn. Theo dữ liệu từ đơn vị nghiên cứu Syntun, tổng doanh số trên các nền tảng thương mại điện tử trong giai đoạn khuyến mãi từ ngày 7/10 đến 11/11 năm ngoái đạt 1.695 tỷ nhân dân tệ ( 254 tỷ USD ), tăng 14,2% so với cùng kỳ. Thế nhưng, tốc độ tăng trưởng này chỉ bằng khoảng một nửa mức ghi nhận trong năm 2024.

Kéo dài đợt giảm giá

Cảnh người tiêu dùng thức đến nửa đêm để chờ thời điểm mở bán Ngày Độc Thân giờ đây đã trở thành quá khứ.

Alibaba bắt đầu thay đổi cách tổ chức vào năm 2021, khi chuyển thời điểm mở bán sớm (pre-sale) sang 20h. Đến năm 2022, các khung giờ mở bán chính của nền tảng này cũng được chuyển sang thời điểm tương tự.

Nền tảng đồng thời đơn giản hóa các chương trình giảm giá. Thay vì áp dụng những quy tắc phiếu giảm giá phức tạp giữa nhiều cửa hàng, như chi 300 nhân dân tệ ( 45 USD ) để được giảm 50 nhân dân tệ ( 7,5 USD ) khi mua hàng tại nhiều gian hàng khác nhau, Taobao chuyển sang hình thức giảm giá trực tiếp 15%.

Đối thủ thương mại điện tử JD.com cũng loại bỏ hình thức bán hàng đặt trước vào năm 2023. Hiện nền tảng này chuyển sang bán trực tiếp các sản phẩm có sẵn trong kho.

Theo ông Jason Yu, Giám đốc điều hành công ty nghiên cứu thị trường CTR Market Research có trụ sở tại Bắc Kinh (Trung Quốc), những thay đổi này là chủ đích nhằm giảm bớt cảm giác cấp bách được tạo ra bởi thời điểm mở bán lúc nửa đêm.

Sự thay đổi này cũng diễn ra trong hoạt động bán hàng qua livestream, khi cách chào mời dồn dập và gây áp lực mua hàng không còn được ưa chuộng như trước.

Bà Zhang Ya, 29 tuổi, một giáo viên dạy làm gốm tại Thượng Hải, cho rằng sức hấp dẫn của việc săn hàng giảm giá cũng đã phai nhạt. Bà Zhang nhớ lại chương trình gala truyền hình Tmall từng được tổ chức nhân dịp Ngày Độc Thân 11/11. Năm nay, bà chỉ chuẩn bị bằng cách gia hạn gói thành viên giúp việc đổi trả hàng thuận tiện hơn.

Ngoài các thay đổi trên, lịch mua sắm cũng được kéo dài đáng kể. Các chiến dịch hiện thường bắt đầu ngay sau kỳ nghỉ Quốc khánh Trung Quốc vào đầu tháng 10 và kéo dài hơn một tháng.

Alibaba và Douyin khởi động chương trình khuyến mãi từ ngày 15/10, gần một tháng trước dịp sale 11/11. JD.com bắt đầu từ ngày 12/10, trong khi nền tảng video ngắn Kuaishou và ứng dụng phong cách sống Xiaohongshu lần lượt triển khai từ ngày 7/10 và 10/10.

Thói quen mua sắm dần thay đổi

Hiện tại, ông Yu nhận định thay vì mua tích trữ trong những dịp khuyến mãi lớn, người tiêu dùng ngày càng có xu hướng mua số lượng nhỏ khi cần thiết. Xu hướng này được hỗ trợ bởi các dịch vụ bán lẻ tức thời, cho phép giao hàng chỉ trong vòng một giờ,.

Một phần chi tiêu cũng đang dịch chuyển khỏi hàng hóa vật chất sang các trải nghiệm như du lịch, hòa nhạc, bóng đá và hoạt động ngoài trời.

Trong khi đó, các khoản trợ cấp của chính phủ tiếp tục hỗ trợ người dân mua sắm những mặt hàng có giá trị lớn.

Biển quảng cáo tại ga tàu điện ngầm Trung Quốc nhân dịp ngày sale 11/11. Ảnh: Reuters.

Cuối tháng 9, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc (NDRC) cho biết đã giải ngân đợt cuối cùng trị giá 62,5 tỷ nhân dân tệ ( 9,4 tỷ USD ) trong chương trình trợ cấp 250 tỷ nhân dân tệ ( 37,5 tỷ USD ) dành cho hoạt động đổi hàng cũ lấy hàng mới trong năm nay. Chương trình áp dụng đối với các sản phẩm như đồ gia dụng và máy tính.

Theo ông Yu, chương trình này đã trở thành một phần trong bức tranh mua sắm ngày sale 11/11.

Số liệu từ Syntun cho thấy đồ gia dụng là nhóm sản phẩm có doanh số lớn nhất trong chiến dịch Ngày Độc Thân năm ngoái, đạt 266,8 tỷ nhân dân tệ ( 40 tỷ USD ).

Đối với các nền tảng và thương hiệu, họ cũng đứng trước bài toán chinh phục nhóm người tiêu dùng Trung Quốc ngày càng khó tính.

Ông Jacob Cooke, Giám đốc điều hành công ty thương mại điện tử WPIC Marketing + Technologies có trụ sở tại Trung Quốc, cho rằng Singles’ Day đang chuyển từ một sự kiện "xả hàng tồn kho" sang hoạt động tương tác với khách hàng và ra mắt sản phẩm mới.

Đối với các thương hiệu cao cấp, việc giảm giá sâu những sản phẩm đặc trưng có thể làm tổn hại đến giá trị thương hiệu. Thay vào đó, ông Cooke nhìn nhận việc tận dụng lượng truy cập lớn từ lễ hội để giới thiệu sản phẩm mới là lựa chọn khôn ngoan hơn ở thời điểm hiện tại.