Bất ngờ trong mùa sale 11/11 tại Trung Quốc

Giữa lúc sức mua suy yếu và người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, các nền tảng TMĐT Trung Quốc đã đẩy mạnh ưu đãi trực tiếp, đồng thời đặt cược vào sức hút của sản phẩm tích hợp AI.

Ngày Độc thân 11/11 là một trong những lễ hội mua sắm lớn nhất năm ở Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Ngày 11/11 từ lâu được biết đến là Ngày Độc thân tại Trung Quốc, với hình ảnh 4 chữ số 1 đứng cạnh nhau tượng trưng cho những người độc thân. Từ một sự kiện giảm giá kéo dài 24 giờ do Alibaba khởi xướng năm 2009, ngày hội này đã phát triển thành một trong những chiến dịch mua sắm trực tuyến lớn nhất thế giới.

Tuy nhiên, sức hút của lễ hội mua sắm năm nay không còn được quyết định đơn thuần bởi những chương trình giảm giá quy mô lớn. Trong bối cảnh người tiêu dùng Trung Quốc ngày càng thắt chặt chi tiêu, các nền tảng thương mại điện tử đang phải thay đổi cách tiếp cận để duy trì tăng trưởng. Đáng chú ý, những sản phẩm và dịch vụ ứng dụng AI đang nổi lên như một điểm sáng mới.

Sức mua suy yếu, các sàn thương mại điện tử đổi chiến lược

Theo NHK World, lễ hội giảm giá lớn nhất Trung Quốc đang diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đối mặt với nhiều thách thức. Tâm lý thắt chặt chi tiêu khiến những kỷ lục doanh thu từng gắn liền với dịp sale 11/11 dần mất đi.

Dữ liệu cho thấy doanh số bán lẻ tại Trung Quốc trong 9 tháng đầu năm chỉ tăng 1,1% so với cùng kỳ năm trước. Đà tăng trưởng chậm phản ánh sự thận trọng của người tiêu dùng, khi xu hướng ưu tiên tiết kiệm và tích lũy ngày càng rõ nét.

Theo một công ty nghiên cứu thị trường tại Trung Quốc, giá trị giao dịch trung bình mỗi ngày trong chiến dịch sale 11/11 năm 2025 đã giảm hơn 5% so với cùng kỳ năm trước đó. Điều này cho thấy áp lực không chỉ nằm ở số lượng giao dịch, mà còn ở mức chi tiêu của mỗi khách hàng.

Trước thay đổi trong hành vi tiêu dùng, các nền tảng thương mại điện tử đang điều chỉnh chiến lược kinh doanh. Theo SCMP, một trong những thay đổi đáng chú ý nhất trong mùa sale năm nay là việc đơn giản hóa cơ chế khuyến mại.

Thay vì yêu cầu khách hàng kết hợp nhiều mã giảm giá, đạt mức chi tiêu tối thiểu hoặc tham gia các chương trình ưu đãi phức tạp, các nền tảng chuyển sang áp dụng mức giảm giá trực tiếp và minh bạch hơn.

Ông Guo Tao, nhà đầu tư thiên thần kiêm nhà nghiên cứu tại Công ty Tư vấn Thương mại điện tử 100EC, nhận định tốc độ tăng trưởng tiêu dùng đang chậm lại. Trong bối cảnh đó, các nền tảng không thể chỉ dựa vào mức tăng trưởng tự nhiên mà phải cạnh tranh để giữ thị phần hiện có.

Theo ông, việc cung cấp các chương trình ưu đãi minh bạch, nhanh chóng là một trong những giải pháp để giữ chân cả người tiêu dùng lẫn các thương hiệu.

Thay đổi này cũng giúp giảm áp lực cho nhà bán hàng. Ông Jacob Cooke, đồng sáng lập kiêm CEO WPIC Marketing + Technologies, cho rằng cơ chế giảm giá truyền thống tồn tại những điểm yếu, khi người tiêu dùng có thể tận dụng các điều kiện khuyến mại để tối đa hóa lợi ích.

Chẳng hạn, khách hàng từng có xu hướng mua thêm sản phẩm để đạt ngưỡng chiết khấu, sau đó hủy những mặt hàng không thực sự có nhu cầu sau khi hoàn tất thanh toán. Điều này khiến việc quản lý đơn hàng và dự báo nhu cầu của nhà bán hàng trở nên khó khăn hơn.

Dù sức mua còn ảm đạm, những điều chỉnh về chính sách giá đã tạo ra tác động tích cực trong giai đoạn đầu chiến dịch giảm giá lớn nhất năm.

Theo dữ liệu từ công ty nghiên cứu Syntun, tổng doanh thu tích lũy trên các nền tảng thương mại điện tử lớn của Trung Quốc đã đạt 1.020 tỷ nhân dân tệ ( 153 tỷ USD ) trong 3 tuần tính đến ngày 31/10, tăng gần 2,4% so với cùng kỳ năm trước.

Xét theo tổng giá trị hàng hóa giao dịch (GMV), Taobao và Tmall của Alibaba tiếp tục dẫn đầu thị trường. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về JD.com, Douyin của ByteDance, Pinduoduo thuộc PDD Holdings và Kuaishou Technology.

Sản phẩm tích hợp AI hút dòng tiền mua sắm

Trong khi các phân khúc truyền thống như điện tử tiêu dùng và thời trang phải cạnh tranh gay gắt, những sản phẩm và dịch vụ ứng dụng AI đang ghi nhận tốc độ tăng trưởng đáng chú ý.

Một trong những lĩnh vực nổi bật là dịch vụ cung cấp token AI. Đây là đơn vị cơ bản được sử dụng để đo lường lượng dữ liệu đầu vào và đầu ra mà các mô hình AI xử lý, qua đó phản ánh nhu cầu sử dụng năng lực tính toán của các mô hình ngôn ngữ lớn.

Sức hút của thị trường này được thể hiện qua kết quả kinh doanh tại các nền tảng lớn. Theo SCMP, Trung tâm Token AI mới thành lập của Alibaba, tập hợp các giải pháp phần mềm từ Alibaba Cloud, Z.ai và MiniMax, ghi nhận doanh số tăng tới 450% trong giai đoạn từ ngày 1 đến 20/10 so với tháng trước đó.

Trong khi đó, JD.com cũng thông báo doanh số token AI thuộc mảng điện toán đám mây tăng 167% so với cùng kỳ năm trước trong giai đoạn đầu chiến dịch sale 11/11.

Không chỉ dịch vụ phần mềm, các thiết bị phần cứng tích hợp AI cũng thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng.

Theo Alibaba, doanh số máy tính cá nhân tích hợp AI (AI PC) trong giờ đầu tiên của chiến dịch đã tăng hơn 300% so với cùng kỳ năm trước. Đây là nhóm sản phẩm được kỳ vọng hưởng lợi từ nhu cầu nâng cấp thiết bị, khi các tính năng AI ngày càng được tích hợp sâu vào hoạt động làm việc và giải trí.

JD.com cũng cho biết đã bán hơn 20 triệu thiết bị tích hợp AI, bao gồm AI PC và kính thông minh, tính đến cuối tháng 10.

Những con số trên cho thấy AI đang mở ra một hướng tăng trưởng mới cho thị trường thương mại điện tử Trung Quốc. Thay vì chỉ cạnh tranh bằng giá bán và các chương trình khuyến mại, các nền tảng có thêm cơ hội thúc đẩy nhu cầu thông qua những dòng sản phẩm gắn với công nghệ mới.

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng cân nhắc kỹ trước mỗi quyết định mua sắm, giá trị sử dụng và khả năng đáp ứng nhu cầu thực tế có thể trở thành yếu tố quan trọng hơn đối với sức cạnh tranh của sản phẩm.

Với các nền tảng thương mại điện tử Trung Quốc, mùa sale 11/11 vì thế không đơn thuần là cuộc đua về doanh số, mà còn là phép thử cho khả năng thích ứng với một thị trường tiêu dùng đang thay đổi.