Shark Phú mở rộng mảng AI và Robotics

Sunhouse dự kiến phát triển Tổ hợp công nghệ AI và Robotics tại Hòa Lạc, tích hợp các hoạt động nghiên cứu, thử nghiệm, kiểm định, công nghiệp hóa và sản xuất.

Ông Nguyễn Xuân Phú, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sunhouse. Ảnh: Quỳnh Trang.

Theo thông tin từ Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, ngày 3/11, đoàn công tác của Sở đã có buổi khảo sát, làm việc với CTCP Tập đoàn Sunhouse nhằm tìm hiểu năng lực nghiên cứu, phát triển công nghệ và nhu cầu đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp.

Tại buổi làm việc, đại diện Sunhouse cho biết doanh nghiệp hiện có hơn 22 công ty thành viên, khoảng 15 nhà máy, 5.000 lao động và năng lực sản xuất trên 80 triệu sản phẩm mỗi năm.

Bên cạnh lĩnh vực thiết bị gia dụng, Sunhouse đang định hướng mở rộng sang các sản phẩm công nghệ cao, thiết bị thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và robot. Doanh nghiệp hiện có khoảng 100 kỹ sư tham gia hoạt động R&D, tập trung vào các lĩnh vực điện tử - điều khiển, cảm biến, IoT, công nghệ nhiệt, công nghệ nước và vật liệu…

Một số sản phẩm, giải pháp được giới thiệu gồm nồi cơm cao tần áp suất, máy lọc nước, thiết bị chiếu sáng thông minh, hệ sinh thái nhà thông minh SmartHome và robot nấu cơm tự động.

Giai đoạn 2026-2030, Sunhouse định hướng phát triển 3 chương trình chiến lược gồm: Công nghệ nấu ăn thông minh; hệ sinh thái thiết bị thông minh với nền tảng AI Living, eSunhouse; nền tảng robot tự hành.

Đáng chú ý, doanh nghiệp dự kiến phát triển Tổ hợp công nghệ AI và Robotics tại Hòa Lạc, kết hợp các hoạt động nghiên cứu, thử nghiệm, kiểm định, công nghiệp hóa và sản xuất.

Chia sẻ về định hướng này, ông Nguyễn Xuân Phú (hay còn được biết đến là Shark Phú), Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sunhouse, bày tỏ mong muốn nhận được sự hỗ trợ của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội để phát triển hệ sinh thái thiết bị thông minh AI và Robotics tại Việt Nam.

Doanh nghiệp đề xuất 5 trọng tâm hợp tác, gồm kết nối với các viện nghiên cứu, trường đại học để phát triển sản phẩm; tiếp cận các chương trình hỗ trợ R&D và chuyển giao công nghệ; hỗ trợ tiêu chuẩn, thử nghiệm và đánh giá an toàn sản phẩm AI, IoT, Robotics; kết nối triển khai mô hình thí điểm tại các nhà máy, bệnh viện, khách sạn, tòa nhà thông minh; phát triển mạng lưới nhà cung ứng linh kiện trong nước.

Thông qua đó, Sunhouse hướng tới hình thành chuỗi năng lực từ nghiên cứu, thiết kế, làm chủ công nghệ đến sản xuất và thương mại hóa sản phẩm AI, Robotics tại Việt Nam.

Về phía cơ quan quản lý, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Cù Ngọc Trang khẳng định Sở sẽ hỗ trợ Sunhouse kết nối với các trường đại học, viện nghiên cứu, thúc đẩy hợp tác giữa Nhà nước - nhà trường, viện nghiên cứu - doanh nghiệp trong nghiên cứu, phát triển, thương mại hóa sản phẩm công nghệ.

Để thúc đẩy hợp tác đi vào chiều sâu, ông Cù Ngọc Trang đề nghị Sunhouse lựa chọn 2-3 nhiệm vụ R&D ưu tiên, xác định rõ mục tiêu, sản phẩm đầu ra, kinh phí, tiến độ và đối tác phối hợp. Sở giao Phòng Khoa học và Công nghệ làm đầu mối tổng hợp, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu đề xuất và tham mưu phương án hỗ trợ doanh nghiệp.

Việc Sunhouse có những đề xuất phát triển AI và Robotics diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp vừa khởi công dự án Nhà máy Robot tự hành và Thiết bị AI tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội) vào tháng 7 vừa qua. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 2.000 tỷ đồng , được chia thành 2 phân khu chuyên biệt.

Trong đó, phân khu thứ nhất tập trung nghiên cứu, phát triển và sản xuất module điện tử, thiết bị điện tử công nghệ cao trên diện tích xây dựng gần 73.000 m2. Khi đi vào hoạt động, nhà máy dự kiến đạt công suất khoảng 13 triệu module điện tử và 1,5 triệu thiết bị điện tử công nghệ cao mỗi năm.

Phân khu thứ hai có diện tích gần 2,5 ha, quy mô xây dựng khoảng 60.000 m2, chuyên sản xuất gia dụng thông minh, robot tự hành và thiết bị ứng dụng AI. Công suất thiết kế đạt khoảng 104.000 robot tự hành và 2 triệu thiết bị thông minh mỗi năm.

Theo kế hoạch, dự án được triển khai qua nhiều giai đoạn, dự kiến hoàn thành và đưa toàn bộ tổ hợp vào vận hành trong giai đoạn 2027-2028.

Bên cạnh đầu tư sản xuất, ông Nguyễn Xuân Phú thời gian gần đây còn tham gia Ban cố vấn cấp cao tại dự án AI và Robotics của CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (HoSE: DMX).