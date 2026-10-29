Shark Phú tham gia dự án AI của Điện Máy Xanh

Điện Máy Xanh đang lên kế hoạch phát triển House of Future, đưa AI, robot và smart homes đến gần người tiêu dùng Việt. Đáng chú ý, Shark Phú tham gia dự án với vai trò cố vấn.

Tại phiên họp ĐHĐCĐ bất thường diễn ra chiều 29/10, CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (HoSE: DMX) đã công bố kế hoạch phát triển House of Future, dự án hướng đến các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), robotics và nhà thông minh (Smart Home).

Đáng chú ý, ông Nguyễn Xuân Phú, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sunhouse, thường được biết đến với tên Shark Phú nằm trong Ban cố vấn cấp cao của dự án. Ông Phú đảm nhiệm vai trò cố vấn về sản phẩm Made in Vietnam.

Theo giới thiệu của Điện Máy Xanh, Ban cố vấn House of Future còn quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực AI và Robotics, quản trị và công nghệ, đầu tư startup, đổi mới sáng tạo và đối ngoại.

Shark Phú tham gia Ban cố vấn House of Future của Điện Máy Xanh. Ảnh: BTC.

Sẽ có một "nhà mẫu" trưng bày sản phẩm

Chia sẻ về kế hoạch triển khai, ông Đoàn Văn Hiểu Em, Tổng giám đốc Điện Máy Xanh, cho biết House of Future không phải mô hình cửa hàng mới được phát triển để mở rộng hàng loạt. Thay vào đó, doanh nghiệp dự kiến xây dựng một không gian trải nghiệm công nghệ theo hình thức nhà mẫu vận hành trong năm nay.

Ông Hiểu Em ví mô hình này với cách các chủ đầu tư bất động sản xây dựng căn hộ mẫu để khách hàng tham quan, hình dung về không gian sống trước khi quyết định mua nhà.

Tương tự, House of Future sẽ được thiết kế như một ngôi nhà thực sự, gồm nhiều phòng chức năng. Trong mỗi không gian, các công nghệ AI, robot và thiết bị nhà thông minh sẽ được tích hợp để phục vụ những nhu cầu khác nhau trong sinh hoạt hàng ngày, từ robot hỗ trợ gia đình đến các giải pháp chăm sóc sức khỏe.

Theo lãnh đạo Điện Máy Xanh, mục tiêu trước mắt không phải bán sản phẩm ngay tại nhà mẫu, mà tạo điều kiện để người tiêu dùng trực tiếp nhìn thấy, tiếp xúc và trải nghiệm những công nghệ còn tương đối mới tại Việt Nam.

Thông qua quá trình này, doanh nghiệp sẽ đánh giá nhu cầu thực tế của khách hàng, từ đó lựa chọn những sản phẩm phù hợp để đưa vào kinh doanh tại hệ thống cửa hàng Điện Máy Xanh hiện hữu.

Hiện Điện Máy Xanh đang kinh doanh các nhóm ngành hàng chính như công nghệ thông tin và truyền thông (ICT), điện tử, điện máy và dịch vụ. Trong tương lai, doanh nghiệp kỳ vọng AI, robot và nhà thông minh có thể trở thành một ngành hàng mới trong hệ thống bán lẻ.

Tuy nhiên, ông Hiểu Em thừa nhận đây vẫn là lĩnh vực mới, cần thời gian để đầu tư, thử nghiệm và phát triển thị trường. Do đó, Điện Máy Xanh chưa đặt nặng mục tiêu doanh thu hay lợi nhuận trong giai đoạn đầu.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, lãnh đạo doanh nghiệp cho biết mục tiêu nhân đôi doanh thu và nhân 3 lợi nhuận đến năm 2030 của Điện Máy Xanh đã được xây dựng dựa trên 5 trụ cột chiến lược hiện tại, không phụ thuộc vào House of Future.

"Chúng tôi không kỳ vọng dự án này đóng góp đáng kể vào kết quả kinh doanh trong chu kỳ 5 năm tới. Chi phí đầu tư ban đầu cho dự án cũng không quá đáng kể so với quy mô lợi nhuận hàng năm của Điện Máy Xanh", ông Hiểu Em cho biết.

Lý do chọn AI, robotics

Nói về quyết định đầu tư vào lĩnh vực Ai và robotics, ông Hiểu Em nhắc lại kinh nghiệm phát triển chuỗi TopZone - mô hình bán lẻ chuyên biệt dành cho các sản phẩm Apple được triển khai từ năm 2021.

Theo ông, khi bắt đầu xây dựng TopZone, doanh nghiệp đã đặt ra 3 mục tiêu tham vọng, gồm đưa doanh thu sản phẩm Apple đạt 1 tỷ USD mỗi năm, nâng thị phần Apple của Điện Máy Xanh lên trên 50% và góp phần đưa Việt Nam trở thành thị trường Tier 1 của Apple.

Đến năm 2026, ông cho biết cả 3 mục tiêu này đều đã được hiện thực hóa.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Điện Máy Xanh, kết quả quan trọng không chỉ nằm ở doanh thu hay thị phần, mà còn ở việc rút ngắn khoảng cách tiếp cận công nghệ giữa người tiêu dùng Việt Nam và các thị trường phát triển.

"Đến nay, người tiêu dùng Việt Nam đã có thể sở hữu những sản phẩm Apple mới nhất cùng thời điểm với người tiêu dùng tại Singapore hay Mỹ", ông nói.

Hai mẫu robot được giới thiệu tại phiên họp ĐHĐCĐ bất thường của Điện Máy Xanh chiều 29/10. Ảnh: BTC.

Từ kinh nghiệm này, Điện Máy Xanh nhìn thấy cơ hội tương tự ở các lĩnh vực công nghệ mới nổi, đặc biệt là AI, robot và nhà thông minh.

Theo ông Hiểu Em, dù những công nghệ này đang phát triển nhanh trên thế giới, nhiều sản phẩm vẫn còn xa lạ với người tiêu dùng trong nước. Không ít khách hàng chưa có điều kiện tiếp cận, trải nghiệm hoặc hình dung rõ cách ứng dụng chúng vào đời sống hàng ngày. Đây cũng là khoảng trống thị trường mà Điện Máy Xanh muốn từng bước khai thác.

Bên cạnh kinh nghiệm phát triển các ngành hàng mới, lãnh đạo doanh nghiệp cho rằng Điện Máy Xanh còn có lợi thế từ hệ thống cửa hàng phủ rộng, năng lực bán lẻ và quan hệ hợp tác với các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới. Những nền tảng này được kỳ vọng giúp doanh nghiệp tiếp cận các sản phẩm mới, đánh giá khả năng thương mại hóa và từng bước đưa công nghệ đến người tiêu dùng trên quy mô lớn mà không cần phát triển thêm một chuỗi cửa hàng riêng biệt.