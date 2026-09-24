Điện Máy Xanh ngày càng mở rộng mảng tài chính

Sau hợp tác với Cake by VPBank, Điện Máy Xanh tiếp tục "bắt tay" VietCredit phát hành thẻ tín dụng nội địa, mở rộng danh mục sản phẩm tài chính trên hệ thống bán lẻ.

Ngày 24/9, Công ty CP Đầu tư Điện Máy Xanh (DMX) cho biết đã cùng Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit) và NAPAS ra mắt thẻ tín dụng nội địa 3 trong 1. Thẻ được tích hợp trực tiếp trên ứng dụng Quà Tặng VIP của hệ sinh thái Thế Giới Di Động, cho phép khách hàng mở, quản lý và sử dụng ngay trên nền tảng này.

Hạn mức thẻ tín dụng do DMX và VietCredit phát hành có hạn mức tối đa 100 triệu đồng, miễn phí thường niên, hỗ trợ thanh toán tại toàn bộ chuỗi bán lẻ của Thế Giới Di Động như Điện Máy Xanh, Thegioididong.com, TopZone, An Khang, AVAKids và các điểm chấp nhận thẻ tín dụng nội địa.

Hợp tác kể trên cũng đánh dấu lần đầu tiên một chuỗi cửa hàng điện thoại, điện máy tham gia phát hành thẻ tín dụng tại thị trường Việt Nam.

Đáng chú ý, hợp tác này diễn ra chỉ 2 ngày sau khi DMX công bố hợp tác chiến lược với ngân hàng số Cake by VPBank giai đoạn 2027-2029. Trong đó, 2 bên đặt mục tiêu nâng tổng doanh số giải ngân lên tới hàng tỷ USD, đồng thời mở rộng các sản phẩm và điểm chạm tài chính tại hệ thống cửa hàng và nền tảng số.

Trước khi ký thỏa thuận mới, Cake và DMX đã triển khai dịch vụ MWG PayLater, vay tiền mặt tại cửa hàng, vay trên ứng dụng Quà Tặng VIP và dịch vụ nhận tiền quốc tế.

Hai hợp tác mới nhất của DMX đã mở rộng đáng kể danh mục sản phẩm tài chính của chuỗi cửa hàng điện máy này. Đây cũng là định hướng phát triển của doanh nghiệp giai đoạn 2026-2030. Theo tài liệu công bố trước đó, DMX xác định tài chính tiêu dùng và dịch vụ tiện ích là một trong những trụ cột tăng trưởng bên cạnh hoạt động bán lẻ cốt lõi.

Định hướng này diễn ra trong bối cảnh chuỗi sở hữu mạng lưới hơn 3.000 cửa hàng trên toàn quốc, bên cạnh các nền tảng số và hệ thống khách hàng hiện hữu. Doanh nghiệp cho biết đang từng bước mở rộng các dịch vụ xoay quanh nhu cầu và vòng đời khách hàng, thay vì chỉ tập trung vào hoạt động bán lẻ.

Với mô hình hiện tại, các dịch vụ tài chính được đưa trực tiếp vào những điểm khách hàng vốn đã sử dụng để mua sắm. Người dùng có thể tiếp cận hình thức trả sau khi mua hàng, vay tiền mặt, nhận tiền quốc tế hoặc sử dụng thẻ tín dụng mà không cần chuyển sang một hệ thống bán lẻ khác.

DMX hiện là đơn vị sở hữu và vận hành các chuỗi cửa hàng điện thoại, điện máy, gia dụng mang thương hiệu Điện Máy Xanh, Thegioididong.com và TopZone tại Việt Nam. Công ty đồng thời phát triển chuỗi EraBlue tại Indonesia thông qua liên doanh.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh 8 tháng đầu năm nay, DMX ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 87.050 tỷ đồng , tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái, qua đó hoàn thành 71% kế hoạch của năm.