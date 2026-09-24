Sun Group dự kiến cùng Marriott phát triển thêm 15 dự án tại Việt Nam

Sun Group và Marriott International dự kiến phát triển khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp, trong khi các thỏa thuận khác với Visa và Boeing tập trung vào thanh toán và hàng không.

Trong khuôn khổ chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại Mỹ, Tập đoàn Sun Group cho biết đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Visa, trao Biên bản ghi nhớ hợp tác với Marriott International và tham dự cuộc gặp cấp cao với Boeing.

Tại hợp tác với Marriott International, hai bên dự kiến tìm kiếm cơ hội phát triển 15 dự án thuộc 11 thương hiệu tại Việt Nam, trước mắt ở Phú Quốc và Đà Nẵng.

Danh mục dự kiến gồm các thương hiệu như Ritz-Carlton, JW Marriott, The Luxury Collection, Westin, Le Méridien, Moxy và W Hotels. Marriott hiện vận hành 32 khách sạn và khu nghỉ dưỡng thuộc 11 thương hiệu tại 10 thành phố ở Việt Nam, với hơn 71 dự án trong kế hoạch phát triển.

Phú Quốc là một trong 2 địa bàn được nhắc đến trong kế hoạch hợp tác của Sun Group với Marriott, đồng thời cũng là địa điểm tập đoàn này đang triển khai các hoạt động liên quan đến thanh toán số và hạ tầng phục vụ APEC 2027.

Tập đoàn Sun Group và Visa trao Thỏa thuận hợp tác dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: SG.

Ngày 22/9 trước đó, Sun Group và Visa cũng đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Hai bên dự kiến phối hợp quảng bá các điểm đến và sản phẩm du lịch tại 8 thị trường gồm Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc đại lục, Đài Loan (Trung Quốc), Ấn Độ, Australia, Singapore và Malaysia.

Hợp tác cũng bao gồm việc mở rộng trên Visit Vietnam, nền tảng dữ liệu thuộc hệ sinh thái du lịch số quốc gia do Sun Group phát triển và vận hành. Hai bên dự kiến nghiên cứu các giải pháp thanh toán số, dữ liệu, chuyển đổi số và thẻ Sun Signature Visa Infinite Private.

Riêng tại Phú Quốc, Sun Group và Visa dự kiến nghiên cứu giải pháp thanh toán cho đại biểu, du khách và hạ tầng phục vụ APEC 2027. Một nội dung cụ thể là thanh toán không chạm trên tuyến tàu điện nhẹ (LRT) tại đảo ngọc.

Từ hoạt động lưu trú và các dịch vụ phục vụ khách du lịch, Sun Group cũng mở rộng hợp tác sang hàng không thông qua cuộc làm việc với Boeing.

Đại diện Sun Group và Sun PhuQuoc Airways tham dự cuộc gặp với lãnh đạo Boeing đã trao đổi về việc phát triển đội bay, mở rộng mạng lưới quốc tế, hạ tầng hàng không, bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay và đào tạo nhân lực kỹ thuật.