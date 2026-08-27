Sun Group làm dự án cải tạo, đường ven hơn 30.000 tỷ tại Hồ Tây

Sun Group vừa được lựa chọn làm nhà đầu tư dự án cải tạo, phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ với tổng mức đầu tư hơn 30.000 tỷ đồng.

Cải tạo, chỉnh trang tuyến đường ven Hồ Tây dài khoảng 13,5 km là một trong những hạng mục trọng tâm của dự án. Ảnh: T.Q.

UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư, cải tạo, phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ theo phương thức PPP (đối tác công - tư), loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT).

Theo quyết định, Công ty TNHH Thành phố Mặt Trời (Sun Group) được lựa chọn làm nhà đầu tư. Dự án được triển khai tại phường Tây Hồ, có tổng mức đầu tư sơ bộ gần 30.200 tỷ đồng . Trong đó, vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư khoảng 4.500 tỷ đồng (tương đương 15%), phần còn lại là vốn huy động hợp pháp khác. Dự án thực hiện theo hợp đồng BT, thanh toán bằng quỹ đất.

Theo tiến độ phê duyệt, toàn bộ dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2030. Trong đó giai đoạn 1, từ quý III/2026 đến quý IV/2028, tập trung cải tạo các tuyến đường và thi công sàn cảnh quan; riêng đoạn Quảng An dự kiến hoàn thành trong quý III/2027.

Giai đoạn 2, từ quý I/2027 đến quý IV/2030, đầu tư đồng bộ các công trình, cảnh quan và công viên theo quy hoạch.

UBND TP Hà Nội yêu cầu nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục về quy hoạch, đầu tư, đất đai, môi trường; lập Báo cáo nghiên cứu khả thi để trình thẩm định, phê duyệt, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả. Quá trình triển khai phải ổn định đời sống người dân, đồng bộ hạ tầng và hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

UBND phường Tây Hồ cùng các đơn vị liên quan được giao khẩn trương thực hiện giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ dự án. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố là đầu mối thương thảo, ký kết, quản lý hợp đồng PPP, đồng thời kiểm tra, giám sát việc huy động và sử dụng vốn của nhà đầu tư.

Dự án được nghiên cứu trên phạm vi khoảng 568 ha tại phường Tây Hồ, trong đó mặt nước Hồ Tây rộng khoảng 521 ha được giữ nguyên hiện trạng, còn lại khoảng 47 ha là diện tích đất.

Sun Group sẽ cải tạo, chỉnh trang tuyến đường ven Hồ Tây dài khoảng 13,5 km. Ảnh: T.Q.

Một trong những hạng mục trọng tâm của dự án là cải tạo, chỉnh trang tuyến đường ven Hồ Tây dài khoảng 13,5 km. Đáng chú ý, việc mở rộng tuyến đường không thực hiện về phía khu dân cư hiện hữu.

Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng đưa Hồ Tây trở thành trung tâm văn hóa, du lịch và kinh tế sáng tạo của Thủ đô. Khai thác hiệu quả các giá trị cảnh quan, lịch sử, văn hóa, sinh thái và kết nối với khu phố cổ, khu phố cũ, không gian sông Hồng. Qua đó, dự án góp phần nâng cao chất lượng sống và vị thế của Hà Nội.

Tại khu vực Hồ Tây, Sun Group cũng đang triển khai một dự án văn hóa nghệ thuật quy mô lớn. Cụ thể vào tháng 10 năm ngoái, tập đoàn chính thức khởi công dự án Nhà hát Opera Hà Nội và Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề tại khu vực hồ Đầm Trị, bán đảo Quảng An, phường Tây Hồ.

Dự án có quy mô 19 ha, tổng mức đầu tư gần 12.800 tỷ đồng , được thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn xã hội hóa từ Sun Group. Nhà hát Opera Hà Nội dự kiến hoàn thành vào năm 2027, góp phần tạo thêm điểm nhấn cho không gian văn hóa, nghệ thuật của Thủ đô.