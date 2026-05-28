Sắp thu hồi gần 100 ha đất triển khai nhiều dự án quanh hồ Tây

Theo danh mục 3.133 công trình, dự án cần thu hồi đất giai đoạn 2026-2030 của Hà Nội, trên địa bàn phường Tây Hồ có 50 dự án thuộc diện thu hồi đất với hơn 96 ha.

Theo danh mục, trong số 50 dự án thuộc diện thu hồi đất trên địa bàn phường Tây Hồ (Hà Nội) có 46 dự án sử dụng vốn ngân sách.

Trong đó, có 39 dự án chuyển tiếp theo Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội năm 2025, tập trung mạnh vào nâng cấp hạ tầng khu vực quanh hồ Tây và các phường Quảng An, Nhật Tân, Thụy Khuê (cũ).

Đáng chú ý, trong tổng số hơn 96 ha đất dự kiến thu hồi, riêng dự án cầu Tứ Liên có diện tích đất thu hồi lớn nhất, chiếm khoảng 24 ha.

Hà Nội sắp thu hồi hơn 96 ha đất để triển khai nhiều dự án từ hạ tầng giao thông, trường học đến công viên... quanh hồ Tây. Ảnh: Dương Triều.

Nhiều tuyến đường sẽ được mở mới, mở rộng như ngõ 11 Tô Ngọc Vân, ngõ 72 Thụy Khuê, tuyến đường ngõ 275 Âu Cơ, đường Đặng Thai Mai giai đoạn 1, tuyến từ ngõ 50 Đặng Thai Mai đến phố Quảng Khánh hay tuyến kết nối Đặng Thai Mai với phố Quảng Bá và đường Tây Hồ.

Đồng thời, nhiều dự án giao thông quan trọng khác cũng xuất hiện trong danh mục, như xây dựng cầu Tứ Liên, mở rộng đường Tô Ngọc Vân theo quy hoạch, tuyến đường ven hồ Tây từ chùa Kim Liên đến khách sạn Thắng Lợi hay tuyến từ số nhà 552 Lạc Long Quân đến Công viên nước Hồ Tây.

Cùng với hạ tầng giao thông, hồ Tây tiếp tục là trọng tâm chỉnh trang đô thị với loạt dự án cải tạo môi trường, bổ cập nước và xây dựng không gian công cộng.

Thành phố dự kiến triển khai loạt dự án như cải tạo môi trường hồ Quảng Bá, hồ Tứ Liên, xây dựng hạ tầng và vườn hoa hồ Đầm Bảy, bổ cập nước hồ Tây từ Nhà máy xử lý nước thải hồ Tây về hồ Sen, lắp đặt tuyến ống bổ cập nước hồ Tây đoạn từ Võ Chí Công đến phố Nhật Chiêu.

Ở lĩnh vực giáo dục, phường Tây Hồ dự kiến xây dựng Trường tiểu học Xuân La 2, trường THPT tại ô đất 2 THPT1/MN3 phường Nhật Tân cũ, đồng thời triển khai dự án Trường THCS tư thục Chìa Khóa Vàng theo hình thức vốn ngoài ngân sách.

Danh mục dự án mới đăng ký cũng đáng chú ý với nhiều tuyến đường tiếp tục được mở rộng tại Quảng An, Lạc Long Quân và Nguyễn Hoàng Tôn. Trong đó có tuyến ngõ 52 Tô Ngọc Vân, tuyến đường tiếp giáp phía sau trụ sở UBND phường Quảng An cũ đến ngõ 9 Đặng Thai Mai...

Với nhóm dự án ngoài ngân sách, đáng chú ý là dự án Nhà hát Ngọc Trai và Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề với diện tích thu hồi dự kiến hơn 19 ha.

Bên cạnh đó là dự án công viên cây xanh kết hợp nhà điều hành, tổ chức sự kiện phục vụ vui chơi giải trí công cộng tại tổ 24 cụm Tây Hồ.

Thành phố cũng tiếp tục triển khai dự án đầu tư xây dựng 8 bến thủy nội địa với diện tích khoảng 7,3 ha theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn phường Tây Hồ.