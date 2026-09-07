Điện Máy Xanh bán online hơn 2.500 tỷ đồng chỉ trong một tháng

Không phụ thuộc cửa hàng vật lý, Điện Máy Xanh vẫn có thể tạo ra hàng nghìn tỷ đồng doanh thu qua Super App và các kênh online. Riêng tháng 8, con số này đạt khoảng 2.506 tỷ đồng.

Điện Máy Xanh đóng bớt cửa hàng ở Việt Nam, mở thêm 126 điểm bán tại Indonesia trong 8 tháng đầu năm. Ảnh: DMX.

CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (HoSE: DMX) vừa công bố kết quả kinh doanh lũy kế 8 tháng năm 2026 với doanh thu hợp nhất đạt 87.050 tỷ đồng , tăng 29% so với cùng kỳ, qua đó hoàn thành 71% kế hoạch của năm.

Đẩy mạnh kênh bán hàng trực tuyến

Doanh nghiệp cho biết tăng trưởng được ghi nhận đồng đều trên các chuỗi và nhóm sản phẩm chính, nhờ mức tăng trưởng doanh thu trên cùng cửa hàng (SSSG) đạt 30%.

Doanh thu từ hình thức mua trả chậm tăng 44% so với cùng kỳ và chiếm 38% tổng doanh thu, trong khi tỷ lệ sản phẩm áp dụng hình thức mua trả chậm đạt 97%.

Đến cuối tháng 8, Điện Máy Xanh có 2.002 cửa hàng, giảm 6 điểm bán so với đầu năm. Chuỗi Thegioididong.com có 920 cửa hàng, giảm 7 cửa hàng, trong khi TopZone duy trì 85 cửa hàng.

So với cuối tháng 7, trong tháng 8, Điện Máy Xanh thu hẹp thêm 1 điểm bán Thegioididong.com, trong khi TopZone mở thêm 1 cửa hàng.

MẠNG LƯỚI CHUỖI CỬA HÀNG CỦA ĐIỆN MÁY XANH Số lượng các chuỗi cửa hàng so với đầu năm. Dữ liệu: DMX. Nhãn Điện Máy Xanh Thegioididong.com TopZone EraBlue Đầu 2026 cửa hàng 2008 927 85 195 Tháng 8/2026

2002 920 85 307

Dù quy mô hệ thống không tăng, các chuỗi tại Việt Nam vẫn ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu 2 chữ số. Trong đó, doanh thu Thegioididong.com tăng 28%, Điện Máy Xanh tăng 29%, TopZone cũng ghi nhận kết quả tích cực nhờ doanh thu các sản phẩm Apple tăng 50% so với cùng kỳ.

Các nhóm ngành hàng chủ lực khác cũng tăng trưởng 15-50% so với cùng kỳ, trong đó ngành hàng máy lạnh đang tăng tốc nhờ yếu tố mùa vụ trong những tháng hè.

Đáng chú ý, tăng trưởng doanh thu trong kỳ còn được hỗ trợ đáng kể bởi các kênh bán hàng trực tuyến. DMX cho biết doanh thu qua Super App và các kênh online khác đạt 12.070 tỷ đồng sau 8 tháng, chiếm khoảng 14% tổng doanh thu, tăng từ mức 13% sau 7 tháng.

Trước đó, doanh thu qua các kênh này sau 7 tháng đạt 9.564 tỷ đồng . Như vậy, riêng tháng 8, DMX ghi nhận khoảng 2.506 tỷ đồng doanh thu qua Super App và các kênh online. Với tổng doanh thu tháng 8 của doanh nghiệp ước khoảng 11.576 tỷ đồng , doanh thu online chiếm hơn 21% trong tháng này.

Số lượng thành viên trên Super App hiện đạt 19 triệu, tăng thêm 1 triệu thành viên so với đầu năm.

Bên cạnh các kênh bán hàng truyền thống và online, trụ cột Thợ Điện Máy Xanh cũng tiếp tục tăng trưởng. Sau 8 tháng, doanh thu mảng này đạt 2.464 tỷ đồng , tăng 40% so với cùng kỳ. Trong đó, 282 tỷ đồng đến từ khách hàng bên ngoài hệ thống Điện Máy Xanh.

Mở thêm 126 cửa hàng ở Indonesia trong 8 tháng

Trong khi quy mô hệ thống tại Việt Nam đang được tinh gọn, doanh nghiệp lại đẩy mạnh mở rộng tại Indonesia thông qua thương hiệu EraBlue. Đây là một trong 5 trụ cột tăng trưởng của Điện Máy Xanh trong tương lai.

Chỉ trong tháng 8, EraBlue mở thêm 24 cửa hàng, nâng tổng số điểm bán lên 307, tăng 126 cửa hàng so với đầu năm.

Tại buổi trao đổi với cổ đông mới đây, ông Đoàn Văn Hiểu Em, Tổng giám đốc CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh từng cho biết doanh nghiệp không lựa chọn cách mở rộng ồ ạt tại Indonesia ngay từ đầu mà dành thời gian kiểm chứng mô hình.

Sau khi mở 5 cửa hàng đầu tiên, EraBlue tạm dừng khoảng nửa năm để đánh giá hiệu quả, chờ các cửa hàng vận hành ổn định và rút kinh nghiệm. Khi đạt 50 cửa hàng, doanh nghiệp tiếp tục tạm dừng hơn 4 tháng để đánh giá toàn bộ hệ thống trước khi bước sang giai đoạn mở rộng tiếp theo.

Chiến lược này giúp EraBlue từng bước hoàn thiện mô hình trước khi tăng tốc. Đến tháng 6/2026, chuỗi đã xóa toàn bộ lỗ lũy kế.

8 tháng đầu năm, EraBlue ghi nhận doanh thu đạt 2.577 tỷ đồng , tăng 88% so với cùng kỳ, trong khi tốc độ mở rộng hệ thống cũng được đẩy nhanh. Theo kế hoạch, chuỗi hướng tới 500 cửa hàng vào năm 2027 và 1.000 cửa hàng vào năm 2030. Ban lãnh đạo kỳ vọng mốc 500 cửa hàng có thể đạt ngay trong quý I/2027.