CEO Điện Máy Xanh nói về quyết định rút khỏi thị trường Campuchia

Theo CEO Điện Máy Xanh quyết định chấm dứt dự án tại Campuchia ngày 17/8 chỉ là thủ tục cuối cùng, sau khi Bluetronics đã đóng toàn bộ cửa hàng từ quý I/2023.

Một cửa hàng Bluetronics ở Campuchia. Ảnh: MWG.

Vừa qua, CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (HoSE: DMX) đã có thông báo nhận được quyết định của Cục Đầu tư Nước ngoài - Bộ Tài chính, về việc chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài đối với hoạt động đầu tư vào MWG (Cambodia) Co., Ltd tại Campuchia.

Theo Điện Máy Xanh, đây là bước hoàn tất thủ tục chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoài của công ty tại Campuchia theo quy định. Trước đó, từ tháng 1/2025, MWG (Cambodia) Co., Ltd đã chấm dứt hoạt động và hoàn tất thủ tục giải thể. Do đó, quyết định mới không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh hiện tại của Điện Máy Xanh.

Sau thông tin này, ông Đoàn Văn Hiểu Em, Tổng giám đốc Điện Máy Xanh đã có những chia sẻ trên trang cá nhân về hành trình của chuỗi điện thoại, điện máy lớn nhất Việt Nam từ những ngày đầu tham gia thị trường Campuchia cho tới khi chính thức giải thể.

Cụ thể, ông Hiểu Em cho biết Campuchia là thị trường quốc tế đầu tiên, cho doanh nghiệp những bài học thực tế và giá trị về việc bước ra khu vực: dám thử nghiệm, nhìn thẳng vào hiệu quả và biết dừng đúng lúc để tập trung nguồn lực cho những cơ hội lớn hơn.

Dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài vào tháng 1/2017, mở đầu cho hành trình của MWG tại thị trường quốc tế.

Đến tháng 6 cùng năm, MWG khai trương cửa hàng BigPhone đầu tiên tại Phnom Penh. Đến năm 2019, chuỗi này có 19 cửa hàng tại thị trường Campuchia. Tháng 6/2020, MWG đã thực hiện chuyển đổi thương hiệu BigPhone sang Bluetronics, mở rộng từ điện thoại sang điện thoại - điện máy.

Sau khoảng 6 tháng chuyển đổi, Bluetronics đạt mốc 50 cửa hàng tại 15/25 tỉnh, thành của Campuchia. Quy mô tiếp tục tăng lên khoảng 55 cửa hàng vào giữa năm 2021.

Tuy nhiên, CEO Điện Máy Xanh thừa nhận bài toán hiệu quả kinh doanh dần trở thành trở ngại lớn đối với mô hình này. Theo đó, quy mô thị trường nhỏ, trong khi Bluetronics thực hiện VAT và chịu thuế nhập khẩu khiến giá bán cao hơn các cửa hàng nhỏ lẻ khoảng 10-15%. Nếu giảm giá để cạnh tranh, mô hình khó đảm bảo lợi nhuận.

Trước những yếu tố này, cuối năm 2022, MWG đã quyết định dừng kinh doanh Bluetronics để tập trung nguồn lực cho những thị trường và cơ hội có tiềm năng hơn.

"Đến quý I/2023, toàn bộ cửa hàng tại Campuchia được đóng lại", ông Hiểu Em chia sẻ trên trang cá nhân.

Đến tháng 1/2025, dự án hoàn tất thủ tục chấm dứt hoạt động và giải thể. Trong giai đoạn 2025-2026, Điện Máy Xanh tiếp tục hoàn thiện các thủ tục liên quan đến việc chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoài.

Đến ngày 17/8 vừa qua, Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Tài chính đã ban hành quyết định chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài của dự án. Đây là bước thủ tục cuối cùng, chính thức khép lại khoản đầu tư đã dừng từ nhiều năm trước.

Với riêng MWG, sau những kinh nghiệm có được từ dự án ở thị trường Campuchia, nhà bán lẻ điện thoại, điện máy lớn nhất Việt Nam tiếp tục tìm kiếm cơ hội tại một thị trường có quy mô lớn hơn là Indonesia với thương hiệu EraBlue.

Khác với Bluetronics, lần này doanh nghiệp lựa chọn mô hình liên doanh với PT Erajaya - một trong những nhà bán lẻ công nghệ lớn tại Indonesia - thay vì tự đầu tư toàn bộ. Cửa hàng EraBlue đầu tiên được khai trương vào cuối tháng 11/2022.

Tính đến cuối tháng 7/2026, EraBlue đã có 283 cửa hàng, tăng 102 cửa hàng so với đầu năm. Trong 7 tháng, chuỗi đạt doanh thu 2.228 tỷ IDR, tương đương khoảng 120 triệu USD , tăng 89% so với cùng kỳ. Doanh thu trên các cửa hàng hiện hữu cũng tăng 15%.

Với kết quả này, EraBlue đã trở thành một trong 5 trụ cột tăng trưởng của Điện Máy Xanh. Theo kế hoạch, EraBlue hướng tới 500 cửa hàng vào năm 2027 và 1.000 cửa hàng vào năm 2030. Ban lãnh đạo kỳ vọng cột mốc 500 cửa hàng có thể đạt ngay trong quý I/2027.