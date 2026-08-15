Dòng tiền 65.000 tỷ chảy qua 'ngân hàng ngầm' Điện Máy Xanh

Ngoài bán lẻ, hệ thống Điện Máy Xanh đã xử lý 43 triệu lượt giao dịch trị giá 65.000 tỷ đồng trong 7 tháng năm nay, từ rút tiền, thanh toán hóa đơn đến các dịch vụ tiện ích.

CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) vừa công bố kết quả kinh doanh 7 tháng đầu năm với doanh thu đạt 111.394 tỷ đồng , tăng gần 30% so với cùng kỳ năm ngoái, qua đó giúp doanh nghiệp hoàn thành 60% kế hoạch cả năm.

Xử lý 43 triệu lượt giao dịch tài chính

Về cơ cấu doanh thu, CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (HoSE: DMX) - đơn vị vận hành các chuỗi Thegioididong.com, Điện Máy Xanh, Topzone, Erablue và Thợ Điện Máy Xanh - ghi nhận doanh thu 75.474 tỷ đồng trong 7 tháng, tăng 29% so với cùng kỳ. Doanh thu online chiếm 13%.

Tăng trưởng được ghi nhận ở tất cả chuỗi và nhóm sản phẩm chính, trong đó doanh thu từ các cửa hàng hiện hữu tăng 30%.

Tại Điện Máy Xanh, các chuỗi tại Việt Nam đều ghi nhận tăng trưởng doanh thu hai chữ số dù không mở thêm cửa hàng. Topzone đạt kết quả nổi bật với doanh thu các sản phẩm Apple tăng 48% so với cùng kỳ. Các ngành hàng chính ghi nhận mức tăng doanh thu 15-55%.

Một trong những động lực tăng trưởng doanh thu của Điện Máy Xanh còn đến từ hình thức mua trả chậm. Theo doanh nghiệp, doanh thu từ hình thức này trong 7 tháng đầu năm tăng 47% so với cùng kỳ, chiếm 38% tổng doanh thu. Khoảng 97% sản phẩm tại Điện Máy Xanh có áp dụng hình thức mua trả chậm.

Tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư mới đây, đại diện Điện Máy Xanh cho biết doanh nghiệp đã phối hợp với các hãng sản xuất để mở rộng các giải pháp thanh toán, giúp khách hàng tiếp cận sản phẩm ICT và điện máy dễ dàng hơn.

Đồng thời, kết nối trực tiếp với hầu hết công ty tài chính, qua đó rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ xuống khoảng một phút. Các chi phí liên quan đến chương trình được công bố ngay từ đầu.

Bên cạnh việc hỗ trợ sức mua, hình thức trả chậm cũng tạo thêm nguồn thu cho các chuỗi của Điện Máy Xanh thông qua hoa hồng từ các đối tác tài chính. Tuy nhiên, doanh nghiệp chưa công bố tỷ lệ hoa hồng cụ thể.

Ngoài hoạt động bán lẻ, các cửa hàng còn cung cấp một số dịch vụ tiện ích như rút tiền, thanh toán tiền điện, tiền nước và các dịch vụ khác. Trong 7 tháng đầu năm, mạng lưới khoảng 3.000 cửa hàng Điện Máy Xanh đã xử lý 43 triệu lượt giao dịch, tương đương tổng giá trị giao dịch khoảng 65.000 tỷ đồng .

Theo Điện Máy Xanh, các dịch vụ này được triển khai tại toàn bộ điểm bán, qua đó giúp doanh nghiệp có thêm cơ hội tiếp cận và chuyển đổi nhóm khách hàng sử dụng dịch vụ sang khách hàng mua sắm sản phẩm.

Với Thợ Điện Máy Xanh, doanh thu 7 tháng tăng 43% so với cùng kỳ, trong đó doanh thu ngoài hệ thống Điện Máy Xanh chiếm 11%.

Tại thị trường Indonesia, chuỗi Erablue đạt doanh thu 2.228 tỷ IDR ( 120 triệu USD ) trong 7 tháng, tăng 89% so với cùng kỳ. Sau 7 tháng đầu năm, Erablue đã mở thêm 102 cửa hàng, đồng thời đạt mức tăng trưởng doanh thu trên cửa hàng hiện hữu 15%.

MẠNG LƯỚI CỬA HÀNG CỦA MWG TẠI CUỐI THÁNG 7/2026 Dữ liệu: MWG Nhãn Thegioididong Điện Máy Xanh Bách Hóa Xanh An Khang Ava Kids EraBlue

tỷ đồng 1005 2002 3378 420 95 283

Bách Hóa Xanh mở 819 cửa hàng trong 7 tháng

Lũy kế 7 tháng đầu năm 2026, chuỗi Bách Hóa Xanh ghi nhận doanh thu 33.900 tỷ đồng , tăng hơn 28% so với cùng kỳ. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ hai nhóm ngành hàng chính là thực phẩm tươi sống và hàng tiêu dùng nhanh.

Trong 7 tháng, chuỗi đã mở thêm 819 cửa hàng. Theo doanh nghiệp, nhóm cửa hàng này đã ghi nhận lợi nhuận hoạt động dương ở cấp độ cửa hàng sau khi tính cả chi phí kho vận.

Theo ông Vũ Đăng Linh, Tổng giám đốc MWG, đà tăng trưởng của Bách Hóa Xanh tiếp tục được duy trì từ năm 2025 sang 2026, qua đó giúp khoản lỗ lũy kế của chuỗi tại cuối quý II/2026 giảm còn khoảng 7.000 tỷ đồng .

"Chúng tôi tự tin trong khoảng 2-3 năm tới sẽ bù đắp toàn bộ phần lỗ lũy kế, tiến tới thực hiện IPO và niêm yết Bách Hóa Xanh", ông Linh nhấn mạnh tại buổi họp với nhà đầu tư mới đây.

Bách Hóa Xanh đã mở thêm 819 cửa hàng trong 7 tháng đầu năm. Ảnh: Liên Phạm.

Với chuỗi nhà thuốc An Khang, doanh thu 7 tháng đầu năm tăng 22% so với cùng kỳ. Chuỗi tiếp tục cải thiện hiệu quả hoạt động và hướng tới mục tiêu đóng góp lợi nhuận cho tập đoàn trong cả năm.

Theo ông Linh, An Khang đã bước qua giai đoạn tìm kiếm mô hình hoạt động phù hợp. Từ cuối năm nay và đặc biệt trong những năm tiếp theo, chuỗi có thể chuyển sang giai đoạn tăng tốc và mở rộng. Ông đánh giá thị trường dược phẩm Việt Nam vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng.

Trong khi đó, doanh thu AvaKids trong 7 tháng đầu năm đi ngang so với cùng kỳ, trong bối cảnh chuỗi tập trung tối ưu chi phí và hiệu quả hoạt động.