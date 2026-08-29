Điện Máy Xanh chính thức rút khỏi Campuchia

Điện Máy Xanh đã hoàn tất thủ tục chấm dứt dự án tại Campuchia, khép lại Bluetronics sau nhiều năm thua lỗ. Tại Indonesia, EraBlue vẫn đang tăng tốc và cho thấy hiệu quả tích cực.

CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (HoSE: DMX) vừa nhận được quyết định của Cục Đầu tư Nước ngoài - Bộ Tài chính, về việc chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài đối với hoạt động đầu tư vào MWG (Cambodia) Co., Ltd tại Campuchia.

Rút khỏi Campuchia

Theo Điện Máy Xanh, đây là bước hoàn tất thủ tục chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoài của công ty tại Campuchia theo quy định. Trước đó, từ tháng 1/2025, MWG (Cambodia) Co., Ltd đã chấm dứt hoạt động và hoàn tất thủ tục giải thể. Do đó, quyết định mới không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh hiện tại của Điện Máy Xanh.

MWG (Cambodia) Co., Ltd từng là đơn vị quản lý Bluetronics - chuỗi bán lẻ điện thoại, điện máy của Thế Giới Di Động tại Campuchia, được phát triển theo mô hình tương tự Điện Máy Xanh tại Việt Nam.

Cửa hàng đầu tiên của chuỗi được mở tại Phnom Penh vào giữa năm 2017 với tên gọi BigPhone. Sau đó, doanh nghiệp liên tục mở rộng, đổi tên thành Bluetronics và từng đạt 55 điểm bán vào giữa năm 2021.

Tuy nhiên, kỳ vọng đưa Campuchia trở thành bàn đạp để mở rộng ra nước ngoài đã không thành hiện thực. Bluetronics liên tục thua lỗ trong suốt thời gian hoạt động và chính thức đóng cửa toàn bộ hệ thống sau đó.

Riêng năm 2022, khoản lỗ của chuỗi lên tới khoảng 330 tỷ đồng , trong khi lỗ lũy kế đến cuối năm 2023 khoảng 700 tỷ đồng .

Bluetronics liên tục thua lỗ. Ảnh: MWG.

Tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư hồi tháng 2/2023, lãnh đạo Thế Giới Di Động cho biết tập đoàn quyết định đóng cửa Bluetronics do quy mô thị trường Campuchia còn nhỏ, trong khi chính sách thuế tạo ra bất lợi lớn cho mô hình bán lẻ.

Theo phân tích của ban lãnh đạo khi đó, nếu tuân thủ đầy đủ chính sách thuế tại Campuchia, giá bán của Bluetronics có thể phải cao hơn 10-15% so với đối thủ, khiến chuỗi mất lợi thế cạnh tranh. Ngược lại, nếu giảm giá để giữ khách hàng và chấp nhận mức thuế cao, hiệu quả kinh doanh sẽ không đảm bảo.

Việc rút khỏi Campuchia vì vậy được xem là bước đi cần thiết để Thế Giới Di Động tái phân bổ nguồn lực sang thị trường có quy mô và dư địa lớn hơn.

Xây dựng một Điện Máy Xanh thứ hai

Sau khi rút khỏi Campuchia, Thế Giới Di Động chuyển trọng tâm ra nước ngoài sang Indonesia với thương hiệu EraBlue. Khác với Bluetronics, lần này doanh nghiệp lựa chọn mô hình liên doanh với PT Erajaya - một trong những nhà bán lẻ công nghệ lớn tại Indonesia - thay vì tự đầu tư toàn bộ. Cửa hàng EraBlue đầu tiên được khai trương vào cuối tháng 11/2022.

Indonesia được đánh giá là thị trường có quy mô lớn, trong khi nhu cầu mua sắm điện máy của người dân có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam. Đây là cơ sở để Thế Giới Di Động đặt kỳ vọng EraBlue có thể trở thành mô hình Điện Máy Xanh thứ hai tại một thị trường nước ngoài.

Ông Đoàn Văn Hiểu Em - Tổng giám đốc CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh - cho biết thay vì mở rộng ồ ạt ngay từ đầu, doanh nghiệp dành thời gian kiểm chứng mô hình. Sau khi mở 5 cửa hàng đầu tiên, EraBlue tạm dừng khoảng nửa năm để đánh giá hiệu quả, chờ các cửa hàng vận hành ổn định và rút kinh nghiệm. Khi đạt 50 cửa hàng, công ty tiếp tục dừng hơn 4 tháng để đánh giá toàn bộ hệ thống trước khi bước sang giai đoạn mở rộng tiếp theo.

Cách làm này dần cho thấy hiệu quả. Đến tháng 6/2026, EraBlue đã xóa toàn bộ lỗ lũy kế. Hiệu quả của các cửa hàng mới cũng được cải thiện rõ rệt khi phần lớn cửa hàng mới thậm chí có thể ghi nhận lợi nhuận ở cấp độ cửa hàng ngay từ tháng đầu tiên và sau khoảng 3 tháng có thể bù đắp cả chi phí vận hành liên quan.

Ông Hiểu Em khẳng định đây là cột mốc quan trọng, cho thấy mô hình EraBlue đã vượt qua giai đoạn thử nghiệm và đủ cơ sở để Thế Giới Di Động bước vào giai đoạn tăng tốc. Đồng thời đặt mục tiêu hướng tới IPO thương hiệu này trong tương lai.

Một cửa hàng EraBlue của Thế Giới Di Động tại Indonesia. Ảnh: MWG.

Tốc độ mở rộng của chuỗi cũng đang được đẩy nhanh. Tính đến cuối tháng 7/2026, EraBlue đã có 283 cửa hàng, tăng 102 cửa hàng so với đầu năm. Trong 7 tháng, chuỗi đạt doanh thu 2.228 tỷ IDR, tương đương khoảng 120 triệu USD , tăng 89% so với cùng kỳ. Doanh thu trên các cửa hàng hiện hữu cũng tăng 15%.

Với kết quả này, EraBlue đã trở thành một trong 5 trụ cột tăng trưởng của Điện Máy Xanh. Theo kế hoạch, EraBlue hướng tới 500 cửa hàng vào năm 2027 và 1.000 cửa hàng vào năm 2030. Ban lãnh đạo kỳ vọng cột mốc 500 cửa hàng có thể đạt ngay trong quý I/2027.