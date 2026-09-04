Sếp Điện Máy Xanh bán cổ phiếu MWG, mua thêm DMX

Sau khi đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu MWG để cơ cấu danh mục, ông Đoàn Văn Hiểu Em đã đăng ký mua 732.000 cổ phiếu DMX.

Ông Đoàn Văn Hiểu Em, Tổng giám đốc CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh. Ảnh: Phan Nhật.

Theo thông tin mới cập nhật, ông Đoàn Văn Hiểu Em, Tổng giám đốc CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (HoSE: DMX), vừa đăng ký mua thêm 732.000 cổ phiếu DMX nhằm nâng tỷ lệ sở hữu tại doanh nghiệp.

Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh trên sàn, trong khoảng thời gian từ ngày 10/9 đến 9/10. Nếu hoàn tất giao dịch, ông Hiểu Em sẽ nâng lượng cổ phiếu DMX nắm giữ lên hơn 4,8 triệu đơn vị, tương ứng 0,38% vốn điều lệ doanh nghiệp.

Để có nguồn lực thực hiện giao dịch, trước đó ông Hiểu Em đã đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu MWG của CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động. Thời gian giao dịch từ ngày 7/9 đến 6/10. Mục đích được công bố là cơ cấu danh mục đầu tư, qua đó chuyển vốn sang cổ phiếu DMX và tiếp tục đồng hành dài hạn với doanh nghiệp.

Đây không phải lần đầu ông Hiểu Em gia tăng sở hữu tại DMX. Cổ phiếu này mới chính thức giao dịch trên HoSE từ ngày 6/8. Ngay trong phiên giao dịch đầu tiên, ông Hiểu Em đã mua thêm 268.000 cổ phiếu DMX theo phương thức khớp lệnh.

Trước đó, trong đợt IPO diễn ra từ ngày 27/5 đến 17/6, ông Hiểu Em cũng đã đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu DMX, tương đương giá trị 160 tỷ đồng theo giá chào bán 80.000 đồng/cổ phiếu. Khi đó, ông cho biết việc mua cổ phiếu nhằm thể hiện niềm tin và cam kết đồng hành lâu dài với kế hoạch tăng trưởng của doanh nghiệp giai đoạn 2026-2030.

DMX là pháp nhân được tách ra từ CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (HoSE: MWG), hiện quản lý các chuỗi Thegioididong.com, TopZone, Điện Máy Xanh, Thợ Điện Máy Xanh và liên doanh EraBlue tại Indonesia.

Gần 1,27 tỷ cổ phiếu DMX chính thức niêm yết và giao dịch trên HoSE từ ngày 6/8, với giá tham chiếu 80.000 đồng/cổ phiếu. Kết thúc phiên giao dịch ngày 4/9, cổ phiếu DMX dừng ở mức 78.000 đồng/cổ phiếu. Tạm tính theo mức giá này, ông Hiểu Em có thể phải chi hơn 57 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch mới nhất.

Bên cạnh ông Hiểu Em, ông Nguyễn Đức Tài - Chủ tịch HĐQT MWG, đồng thời là Chủ tịch HĐQT DMX - trước đó cũng đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu DMX trong đợt IPO của doanh nghiệp, với giá trị khoảng 80 tỷ đồng .

Trước giao dịch, ông Tài sở hữu 248.632 cổ phiếu DMX (0,023%). Sau giao dịch, lượng cổ phiếu nắm giữ tăng lên khoảng 1,25 triệu đơn vị, tương ứng 0,097% vốn.

Hai người con của ông Tài là ông Nguyễn Anh Huy và bà Nguyễn Anh Phương cũng lần đầu xuất hiện trong danh sách cổ đông DMX khi đăng ký mua mỗi người 300.000 cổ phiếu. Theo giá IPO, mỗi người đã chi khoảng 24 tỷ đồng .

Như vậy, riêng gia đình ông Nguyễn Đức Tài đã đăng ký mua tổng cộng 1,6 triệu cổ phiếu DMX, tương ứng giá trị khoảng 128 tỷ đồng .

Trong đợt IPO của DMX, Dragon Capital cũng xác nhận đăng ký mua tối thiểu 50 triệu USD cổ phần.

Về hoạt động kinh doanh, trong 7 tháng đầu năm, DMX ghi nhận doanh thu thuần 75.474 tỷ đồng , tăng 29% so với cùng kỳ và hoàn thành 62% kế hoạch cả năm. Tăng trưởng được ghi nhận trên các chuỗi và nhóm sản phẩm chính, với SSSG đạt 30%. Doanh thu từ mua trả chậm tăng 47% so với cùng kỳ, chiếm 38% tổng doanh thu; tỷ lệ sản phẩm áp dụng hình thức mua trả chậm đạt 97%. Tại Indonesia, doanh thu EraBlue tăng 89% so với cùng kỳ, nhờ SSSG đạt 15% và mở thêm 157 cửa hàng.