Điện Máy Xanh mở thêm ngành hàng AI, Robotics

Điện Máy Xanh cho biết sẽ phát triển ngành hàng AI và Robotics thay vì mở thêm cửa hàng. Cùng ngày, CEO Đoàn Văn Hiểu Em mua thêm 732.000 cổ phiếu DMX.

Chia sẻ trên trang cá nhân ngày 5/10, ông Đoàn Văn Hiểu Em, Thành viên HĐQT điều hành kiêm Tổng giám đốc CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (HoSE: DMX) cho biết doanh nghiệp dự kiến không mở thêm cửa hàng mới mà triển khai một mô hình trải nghiệm công nghệ mới mang tên House of Future.

Theo ông Hiểu Em, đây là không gian giới thiệu các công nghệ được kỳ vọng sẽ phổ biến trong 5-10 năm tới, thậm chí xa hơn, với trọng tâm là AI và Robotics. Người dùng có thể trực tiếp quan sát, tương tác và trải nghiệm các ứng dụng như robot làm việc nhà, AI nhận diện thói quen gia đình, phòng ngủ thông minh theo dõi và tối ưu giấc ngủ hay các công nghệ chăm sóc sức khỏe.

Cùng với House of Future, Điện Máy Xanh cũng chính thức bổ sung ngành hàng AI và Robotics. Ông Hiểu Em cho biết sau gần 2 thập kỷ tập trung vào các sản phẩm phục vụ nhu cầu hiện tại của gia đình, chuỗi muốn mở rộng sang những công nghệ có thể trở thành một phần của đời sống trong tương lai.

Cũng trong ngày 5/10, ông Đoàn Văn Hiểu Em đã mua thêm 732.000 cổ phiếu DMX, nâng tổng số cổ phiếu đang sở hữu lên 4,83 triệu đơn vị.

Giao dịch này nằm trong kế hoạch mua tổng cộng 1 triệu cổ phiếu DMX mà vị CEO đã công bố trước đó. Trong đợt đầu, ông đã mua 268.000 cổ phiếu vào ngày 6/8. Như vậy, sau giao dịch mới nhất, ông Hiểu Em đã hoàn tất kế hoạch mua 1 triệu cổ phiếu DMX.

Trước đó, ngày 25/9, ông Hiểu Em đã bán toàn bộ 1 triệu cổ phiếu MWG đang nắm giữ để tái cơ cấu danh mục đầu tư, qua đó thực hiện kế hoạch mua cổ phiếu DMX.

Các động thái trên diễn ra trong bối cảnh Điện Máy Xanh đang duy trì đà tăng trưởng tích cực. Doanh thu tháng 8 của chuỗi đạt 11.576 tỷ đồng , mức cao thứ hai kể từ đầu năm 2026, chỉ sau tháng cao điểm Tết Nguyên đán. Con số này tăng 14% so với tháng trước và tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 8 tháng, doanh thu Điện Máy Xanh đạt 87.050 tỷ đồng , tăng 29% so với cùng kỳ và hoàn thành 71% kế hoạch cả năm.

Trong tháng 9, chuỗi tiếp tục kỳ vọng hưởng lợi từ mùa cao điểm iPhone. Theo doanh nghiệp, khoảng 80.000 đơn cọc iPhone 18 đã được ghi nhận sau 24 giờ mở trang đặt hàng, gấp hơn 2 lần lượng đặt trước của sản phẩm cùng kỳ năm trước.

Trên nền tăng trưởng này và kỳ vọng vào mùa mua sắm cuối năm, ban lãnh đạo Điện Máy Xanh tự tin kết quả kinh doanh quý III sẽ vượt mức trung bình của hai quý đầu năm. Doanh nghiệp hướng tới mục tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2026 trên 10.000 tỷ đồng , cao hơn đáng kể so với mức cam kết ban đầu 7.350 tỷ đồng .

Không chỉ mở rộng sang các ngành hàng công nghệ mới, Điện Máy Xanh thời gian qua cũng đẩy mạnh các dịch vụ xoay quanh nhu cầu tài chính của khách hàng.

Gần nhất, Điện Máy Xanh đã hợp tác với VietCredit để phát hành thẻ tín dụng nội địa, qua đó mở rộng danh mục sản phẩm tài chính trên hệ thống bán lẻ. Trước đó, chuỗi công bố hợp tác chiến lược với ngân hàng số Cake by VPBank trong giai đoạn 2027-2029. Hai bên đặt mục tiêu nâng tổng doanh số giải ngân lên tới hàng tỷ USD, đồng thời mở rộng các sản phẩm và điểm chạm tài chính tại hệ thống cửa hàng và nền tảng số.

Doanh nghiệp cho biết đang từng bước mở rộng các dịch vụ xoay quanh nhu cầu và vòng đời khách hàng, thay vì chỉ tập trung vào hoạt động bán lẻ.

Với mô hình này, các dịch vụ tài chính được đưa trực tiếp vào những điểm khách hàng vốn đã sử dụng để mua sắm. Người dùng có thể tiếp cận hình thức trả sau khi mua hàng, vay tiền mặt, nhận tiền quốc tế hoặc sử dụng thẻ tín dụng mà không cần chuyển sang một hệ thống bán lẻ khác.