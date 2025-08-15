Robot chạy đua với nhau ở Thế vận hội đầu tiên tại Trung Quốc

Thế vận hội robot hình người, quy tụ 280 đội từ 16 quốc gia tranh tài trong các môn bóng đá, bóng bàn, điền kinh và thử thách kỹ thuật vừa được khai mạc tại Bắc Kinh.

Robot hình người tham gia chạy đua 100m. Ảnh: Reuters.

Chương trình trình diễn thể thao dành riêng cho robot hình người này kéo dài 3 ngày, với sự tham gia của 280 đội đến từ 16 quốc gia. Sự kiện khởi động vào ngày 15/8 tại Bắc Kinh, được giới thiệu như một “Thế vận hội robot hình người thế giới”, nhằm phô diễn những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và robot.

Các robot tranh tài ở nhiều môn thể thao như bóng đá, điền kinh, bóng bàn, bên cạnh các thử thách kỹ thuật chuyên biệt gồm phân loại thuốc, xử lý vật liệu hay thực hiện dịch vụ vệ sinh. Trong số này, có 192 đội đại diện cho các trường đại học, 88 đội thuộc doanh nghiệp tư nhân, bao gồm nhiều công ty robot nội địa như Unitree, Fourier. Các đội quốc tế từ Mỹ, Đức và Brazil cũng tham gia sự kiện lần này.

Chính quyền thành phố Bắc Kinh là một trong những đơn vị tổ chức, cho thấy mức độ ưu tiên của Trung Quốc với ngành robot, lĩnh vực được coi là trọng tâm trong chiến lược AI và tự động hóa khi nền kinh tế nước này tăng trưởng chậm và dân số già hóa nhanh.

Ngành công nghiệp robot tại Trung Quốc nhận được hơn 20 tỷ USD trợ cấp từ chính phủ trong năm qua. Chính quyền Bắc Kinh cũng lên kế hoạch thành lập quỹ 1.000 tỷ nhân dân tệ ( 137 tỷ USD ) để hỗ trợ các startup AI và robot.

Những tháng gần đây, quốc gia tỷ dân liên tiếp tổ chức các sự kiện lớn, từ cuộc thi robot hình người đầu tiên, hội nghị chuyên ngành cho tới các cửa hàng bán lẻ chuyên về robot. Tuy nhiên, không phải hoạt động nào cũng suôn sẻ. Cụ thể, một cuộc chạy marathon từng gây tranh cãi khi một số robot bốc khói và không hoàn thành đường đua, đặt ra câu hỏi về khả năng thực tế của dây chuyền sản xuất hàng loạt.

Dù vậy, giới chuyên môn cho rằng các cuộc thi này đóng vai trò chất xúc tác, thúc đẩy robot hình người tiến gần hơn tới ứng dụng thực tiễn. Báo cáo gần đây của Morgan Stanley ghi nhận sự gia tăng đột biến số người tham dự các hội nghị, cho thấy AI và robot không chỉ thu hút sự quan tâm của giới lãnh đạo mà còn cả công chúng.

Booster Robotics, đơn vị cung cấp robot cho đội bóng Đại học Thanh Hoa nhận định bóng đá là bài kiểm tra toàn diện về nhận thức, ra quyết định và công nghệ điều khiển. Đây là những yếu tố có thể ứng dụng trong sản xuất hoặc gia đình.

“Chơi bóng đá là hoạt động rèn luyện giúp chúng tôi nâng cao khả năng”, nhà khoa học trưởng Zhao Mingguo tại Đại học Thanh Hoa cho biết.