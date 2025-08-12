Trung Quốc sắp có robot mang thai hộ đầu tiên trên thế giới với nguyên mẫu đầu tiên dự kiến ra mắt vào năm 2026, có giá khoảng 100.000 nhân dân tệ (khoảng 13.900 USD).

Trung Quốc đang phát triển một robot mang thai hộ, trang bị tử cung nhân tạo, có khả năng mang thai 10 tháng và sinh nở. Ảnh: Tạo bởi AI.

Theo ChosunBiz, một nhóm nghiên cứu tại công ty Caiwa Robot đang phát triển robot mang thai hộ đầu tiên trên thế giới. Đây là một robot có hình dáng giống người, được tích hợp tử cung nhân tạo, có thể mang thai 10 tháng và sinh con như người thật.

Nguyên mẫu đầu tiên dự kiến sẽ được trình làng vào năm 2026, với mức giá khoảng 100.000 nhân dân tệ (khoảng 13.900 USD ).

Theo hãng tin khoa học công nghệ Kuai Ke Zhi, Tiến sĩ Zhang Qifeng, người đang làm việc tại Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore), là người phụ trách chính của dự án này.

Trong cuộc phỏng vấn vào ngày 8/8, ông Zhang cho biết robot mới không chỉ là một thiết bị ủ phôi đơn thuần, mà là một hệ thống sinh học có hình người, có thể mô phỏng toàn bộ quá trình từ thụ tinh đến chuyển dạ và sinh nở.

Cốt lõi của công nghệ này là tử cung nhân tạo, nơi phôi thai được nuôi dưỡng trong dịch ối và được cung cấp chất dinh dưỡng thông qua một hệ thống ống dẫn. Ông Zhang chia sẻ rằng công nghệ này đã bước vào giai đoạn cuối, chỉ cần tích hợp vào khoang bụng của robot là có thể bắt đầu thử nghiệm mang thai.

Ngoài ra, ông Zhang cũng cho biết mô hình tử cung nhân tạo đã đạt được kết quả tích cực trong các thử nghiệm trên động vật.

Tạp chí Nature Communications cũng cho hay vào năm 2017, các nhà khoa học tại Bệnh viện Nhi đồng Philadelphia (Mỹ) đã nuôi thành công một con cừu sinh non (tương đương thai nhi 23 tuần tuổi của con người) trong một thiết bị gọi là "túi sinh học". Đây là một túi nhựa chứa dịch ối nhân tạo. Sau bốn tuần, những con cừu này phát triển bình thường và mọc lông.

Tuy nhiên, theo ông Zhang, thiết bị đó chỉ đóng vai trò là lồng ấp cho thai nhi sinh non, còn robot mà ông đang nghiên cứu nhằm tái tạo toàn bộ quá trình mang thai từ lúc ban đầu. Tuy nhiên, ông vẫn chưa tiết lộ cụ thể về cách thức thụ tinh và cấy phôi vào tử cung nhân tạo.

Ngay sau khi thông tin được công bố, từ khóa "robot mang thai đầu tiên trên thế giới sẽ ra mắt trong vòng một năm tới" nhanh chóng lọt vào top tìm kiếm trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc.

Video phỏng vấn nhóm nghiên cứu được đăng tải trên nền tảng Douyin - nền tảng Tiktok của Trung Quốc cũng thu hút gần 4.000 bình luận, cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ của công chúng.

Nhiều người cũng bày tỏ lo ngại sâu sắc về nghiên cứu này, cho rằng việc để một đứa trẻ chào đời mà không có sự gắn kết với người mẹ là vô nhân đạo, đồng thời đặt câu hỏi về nguồn gốc của trứng và tinh trùng trong quá trình này.

Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến ủng hộ. Nhiều người tin rằng nếu giá một con robot chỉ tương đương một nửa thu nhập hàng năm thì việc sở hữu thiết bị này là hoàn toàn hợp lý. Một số người cũng cho rằng đây là một bước tiến giúp giải phóng phụ nữ khỏi gánh nặng thai nghén và sinh nở.

Đặc biệt, nhiều người dùng mạng xã hội tin rằng đây là một tia hy vọng mới cho các cặp vợ chồng vô sinh. Một số bình luận chia sẻ rằng họ đã thất bại sau nhiều lần thụ tinh nhân tạo và hy vọng công nghệ này sẽ mang đến cơ hội được làm cha mẹ.