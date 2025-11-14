Trung Quốc dự kiến mua nửa triệu tấn gạo Thái Lan

Ngày 14/11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình xác nhận Trung Quốc sẽ mua 500.000 tấn gạo Thái Lan, trong khuôn khổ chuyến thăm lịch sử của Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan đến nước này.

Ngày 14/11, Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua cùng Hoàng hậu đã tới Trung Quốc, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước kéo dài 5 ngày, mang ý nghĩa đặc biệt trong lịch sử quan hệ Trung Quốc - Thái Lan. Đây cũng là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Quốc vương Thái Lan tới một cường quốc kể từ khi lên ngôi.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định chuyến thăm là dấu mốc chưa từng có, diễn ra đúng dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao và "Năm Hữu nghị Vàng Trung - Thái".

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thông báo trực tiếp trước sự hiện diện của Nhà vua Thái Lan rằng Trung Quốc sẽ mua 500.000 tấn gạo Thái, theo Khaosod.

Trước đó, tại cuộc gặp song phương bên lề Hội nghị cấp cao APEC, ông Anutin đã đề xuất ông Tập sớm xúc tiến thỏa thuận xuất khẩu nửa triệu tấn gạo từ Thái Lan sang Trung Quốc.

Người phát ngôn chính phủ Siripong Angkasakulkiat cho biết Thủ tướng Anutin đã tận dụng cơ hội này để theo sát tiến trình đàm phán liên quan đến khả năng Trung Quốc mua 500.000 tấn gạo Thái Lan.

Với việc quốc gia tỷ dân tiêu thụ gần 150 triệu tấn gạo mỗi năm, triển vọng của thương vụ trên được đánh giá rất tích cực.

Trên mạng xã hội, ông Siripong đã chia sẻ một đoạn video ngắn ghi lại việc 2 nhà lãnh đạo trao đổi thông qua phiên dịch. Trong phần chú thích, ông cho biết sau khi cuộc trao đổi kết thúc và 2 lãnh đạo bắt tay, ông Anutin đã mỉm cười nói thêm: "Đừng quên mua gạo nhé".

Đáng chú ý, trước khi lên đường sang Hàn Quốc, ông Anutin nói với báo chí một trong những mục tiêu quan trọng của chuyến công du là thúc giục Trung Quốc đẩy nhanh tiến trình mua 500.000 tấn gạo Thái Lan, như một phần trong nỗ lực tăng nguồn thu của quốc gia.

Việc Trung Quốc tuyên bố mua gạo của Thái Lan diễn ra trong bối cảnh giá gạo Thái Lan "chạm đáy" 18 năm do nhu cầu yếu.

Vào giữa tháng 10, giá gạo xuất khẩu của Thái Lan đã giảm tuần thứ 5 liên tiếp, còn giá gạo của Ấn Độ vẫn giữ ở mức gần thấp nhất trong hơn 9 năm qua, theo Bangkok Post.

Cụ thể, giá gạo 5% tấm của Thái Lan giảm xuống còn 335- 340 USD /tấn, mức thấp nhất kể từ tháng 10/2007.

Dù nguồn cung trong nước tăng mạnh nhờ vụ mùa được hỗ trợ bởi lượng mưa thuận lợi, các thương nhân lại cho hay nhu cầu quốc tế gần như không có sự thay đổi. Mặt khác, việc đồng baht mạnh lên khiến gạo Thái gặp khó khi cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Tuy nhiên, Hiệp hội Các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan mới đây báo cáo rằng xuất khẩu gạo của nước này đang đi đúng hướng để đạt mục tiêu 7,5 triệu tấn trong năm nay, dù giá trị xuất khẩu được dự báo sẽ giảm 40% so với năm ngoái.