Động thái mới của quốc gia nhập khẩu gạo nhiều nhất thế giới

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. ký sắc lệnh điều chỉnh thuế nhập khẩu gạo theo giá thị trường thế giới, áp dụng khung linh hoạt từ 15% đến 35% từ năm 2026.

Philippines ra chính sách mới với gạo nhập khẩu. Ảnh: Inquirer.

Theo Inquirer, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đã ký Sắc lệnh hành pháp (EO) số 105 điều chỉnh thuế nhập khẩu gạo trong khung linh hoạt từ 15% đến 35%, tùy theo biến động giá gạo thế giới.

Sắc lệnh được ký ngày 7/11 và công bố hôm nay. EO 105 đồng thời thành lập Nhóm liên cơ quan về điều chỉnh thuế gạo, có nhiệm vụ xây dựng hướng dẫn cho việc tăng hoặc giảm thuế áp dụng với gạo nhập khẩu.

Cùng với EO 102 - văn bản kéo dài việc đình chỉ nhập khẩu gạo loại thường và gạo xay xát kỹ đến hết năm 2025 - chính sách mới nhằm ổn định giá lúa trong nước. Ngoài ra còn đảm bảo lợi ích của nông dân, duy trì giá bán lẻ gạo hợp lý cho người tiêu dùng và bảo đảm lượng dự trữ đủ cho vụ thu hoạch tiếp theo.

Theo EO 105, mức thuế nhập khẩu gạo hiện nay tại Philippines là 15% sẽ được giữ nguyên đến hết ngày 31/12. Từ 1/1/2026, mức thuế sẽ được điều chỉnh: tăng 5 điểm % cho mỗi 5% giá gạo thế giới giảm, hoặc giảm 5 điểm % cho mỗi 5% giá gạo thế giới tăng. Thuế nhập khẩu, dù trong hay ngoài hạn ngạch, sẽ không thấp hơn 15% và không cao hơn 35%.

Nhóm liên cơ quan về điều chỉnh thuế gạo sẽ xác định ngưỡng giá, thời điểm kích hoạt điều chỉnh, thời gian giám sát và các chi tiết kỹ thuật liên quan. Thành phần nhóm gồm đại diện của Bộ Kinh tế, Hoạch định và Phát triển (DepDev), Bộ Nông nghiệp (DA), Bộ Thương mại và Công nghiệp (DTI), Bộ Tài chính (DOF) và Văn phòng trợ lý đặc biệt của Tổng thống phụ trách đầu tư và kinh tế.

EO 105 sửa đổi EO 62, được ông Marcos ban hành tháng 6/2024, vốn hạ thuế nhập khẩu gạo từ 35% xuống 15% đến năm 2028 nhằm kiềm chế giá bán lẻ và giảm lạm phát thực phẩm. Trước đó, mức thuế này được xem xét 4 tháng một lần.

Tuy nhiên, EO mới chưa đáp ứng mong muốn của các hộ nông dân, những người kêu gọi chính phủ Philippines tăng dần thuế nhập khẩu gạo từ 15% lên 35%. Nhóm kỹ thuật của Bộ Nông nghiệp có thời hạn đến 15/12 để xác định “mức thuế phù hợp” áp dụng khi hoạt động nhập khẩu nối lại từ 1/1/2026.

Bộ trưởng Nông nghiệp Philippines Francisco Tiu Laurel Jr. cho biết thuế ban đầu chắc chắn không giữ ở mức 15%, song chính phủ cũng không có kế hoạch nâng ngay lên 35% để tránh gây áp lực lên giá bán lẻ.

Theo Cơ quan Dịch vụ Nông nghiệp Nước ngoài thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), Philippines hiện là quốc gia nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới, với lượng nhập khẩu dự kiến đạt kỷ lục 5,5 triệu tấn vào năm 2026.