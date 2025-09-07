Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Philippines ngưng nhập gạo, Bộ Công Thương đề nghị DN mua lúa cho dân

  • Chủ nhật, 7/9/2025 16:41 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Trước việc giá lúa giảm khi Philippines tạm ngưng nhập khẩu gạo, Bộ Công Thương đề nghị các doanh nghiệp tích cực mua tạm trữ lúa cho nông dân.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Thành - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Phước Thành IV - cho biết, động thái tạm ngưng nhập khẩu gạo Philippines tác động đến từng DN xuất khẩu gạo. Với trong nước, cần quan tâm tới thiệt hại của nông dân làm ra hạt lúa, khi giá lúa giảm sâu. Trước mắt, Bộ Công Thương đề nghị thu mua tạm trữ lúa giúp bà con rất cần thiết.

Philippines dung nhap gao anh 1

Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long đang giảm sâu. Ảnh: CK.

“Doanh nghiệp sẵn sàng đồng hành, cùng bà con và ngành lúa gạo để vượt khó khăn. Tuy nhiên, nhà nước cần có chính sách phù hợp về tín dụng, lãi suất để các doanh nghiệp có nguồn vốn thu mua lúa với giá tốt cho nông dân, như cho vay ưu đãi lãi suất trong ngắn hạn mấy tháng. Đây cũng chỉ giải pháp tạm thời để giải quyết tình thế”, ông Thành nói.

Ông Trần Quốc Tuấn - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long cho biết, Sở đã đề nghị các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo, DN thu mua, phân phối gạo bình tĩnh, không vì động thái của Philippines mà vội ký các hợp đồng có giá thấp. Đang bán với giá cao bỗng nhiên bán giá thấp sẽ ảnh hưởng đến tình hình chung.

“Việc tạm ngưng nhập khẩu gạo của Philippines cũng không phải mới, trước đây họ từng làm, một số thị trường khác cũng vậy. Việc dừng nhập khẩu sẽ đẩy giá lúa gạo trong nước lên cao, khi đó người tiêu dùng sẽ gây áp lực cho Chính phủ. Do vậy, dự báo thời gian duy trì sẽ không lâu nên các doanh nghiệp hết sức bình tĩnh”, ông Tuấn nhận định.

Philippines dung nhap gao anh 2

Hết tháng 8/2025, Đồng bằng sông Cửu Long sản xuất lúa vụ Hè Thu hơn 1,5 triệu ha, diện tích thu hoạch gần 1,1 triệu ha, sản lượng ước đạt gần 6,5 triệu tấn. Vụ Thu Đông dự kiến xuống giống khoảng 700.000 ha.

Cũng theo ông Trần Quốc Tuấn, Chính phủ cần có chính sách hỗ trợ lãi suất để các DN có điều kiện thu mua lúa tạm trữ, đi kèm giám sát để tránh việc lợi dụng chính sách, đảm bảo giá lúa của nông dân không bị rớt trong giai đoạn hiện nay. Sở đang nắm tình hình và kiến nghị về bộ ngành để có những chính sách hỗ trợ như Chính phủ đã từng làm khi giá lúa giảm sâu trước đây.

“Giá lúa giảm cũng chỉ thời điểm, không phải lớn lao và kéo dài. Điều quan trọng nhất lúc này, các thương nhân phải rất bình tĩnh, đừng vội vàng rồi bán tháo, bởi khi xuất khẩu giá thấp sẽ mua lúa trong dân với giá thấp, ảnh hưởng tiêu cực đến đến giá lúa, thiệt thòi cho bà con”, ông Tuấn lưu ý và cho biết, sở cũng tăng cường thông tin về tình hình thị trường thế giới, để các DN tìm kiếm đối tác mới thay thế, đa dạng đầu ra, tránh rủi ro khi phụ thuộc vào một thị trường.

Theo thông tin tổng hợp của Hiệp hội Lương thực Việt Nam, người tiêu dùng Philippines đang ngày càng ưa chuộng gạo cao cấp của Việt Nam, đặc biệt giống như ST25, DT8 và OM5451 (hiện chiếm 74% lượng gạo nhập khẩu của nước này).

Phát hiện nhiều vi phạm của doanh nghiệp xuất khẩu gạo

Qua kiểm tra về tình hình kinh doanh lúa gạo của 44 thương nhân ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, Bộ Công Thương đã chỉ ra nhiều sai phạm của các doanh nghiệp xuất khẩu gạo.

31:1879 hôm qua

Lên phương án ứng phó việc Philippines tạm dừng nhập gạo

Trong thời gian Philippines dừng nhập khẩu gạo, đề nghị các doanh nghiệp mua trữ gạo để ổn định giá cả nguyên liệu gạo xuất khẩu trong thời gian tới.

15:29 5/9/2025

Gạo Việt 'phanh gấp' trước động thái cứng rắn của Philippines

Xuất khẩu gạo Việt Nam những ngày cuối tháng 8 "chạy nước rút" trước khi Philippines chuẩn bị tạm ngừng nhập khẩu từ ngày 1/9. Sát ngưỡng cửa, thị trường gạo đã cho thấy một "cú phanh gấp" rõ rệt.

07:33 1/9/2025

Ghi nhận của PV Tiền Phong tại Cà Mau, giá lúa tươi hiện chỉ khoảng 5.200-5.500/kg, giảm 1.000-1.500 đồng/kg so với tháng trước, thấp hơn 2.000-2.500 đồng/kg so với cùng kỳ năm ngoái.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương phối hợp các ngành liên quan, các xã/phường khẩn trương thông tin, phổ biến đến nông dân, hợp tác xã, thương nhân để có kế hoạch sản xuất, tiêu thụ phù hợp. Hỗ trợ kết nối với thương lái, ưu tiên hợp đồng nội địa, tìm thị trường khác hoặc tạm trữ, tránh bán tháo giá thấp; rà soát, tổng hợp tình hình doanh nghiệp thu mua lúa trên địa bàn tỉnh xuất khẩu sang Philippines, khó khăn, vướng mắc để đề xuất tỉnh giải pháp. Hỗ trợ các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo tìm kiếm thị trường mới, tăng cường xúc tiến thương mại.

https://tienphong.vn/philippines-dung-nhap-khau-bo-cong-thuong-de-nghi-doanh-nghiep-mua-lua-cho-dan-post1775974.tpo

Tân Lộc/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Philippines dừng nhập gạo Cà Mau Bộ Công Thương Đồng bằng sông Cửu Long giá lúa gạo bộ công thương

  • Bộ Công Thương

    Bộ Công Thương là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp và thương mại, bao gồm các ngành và lĩnh vực: cơ khí, luyện kim, điện, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, dầu khí, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản, công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác, thương mại và thị trường trong nước; xuất nhập khẩu, thương mại biên giới, phát triển thị trường ngoài nước, quản lý thị trường, xúc tiến thương mại, thương mại điện tử, dịch vụ thương mại, hội nhập kinh tế quốc tế, quản lý cạnh tranh, áp dụng các biện pháp tự vệ, chống bán phá giá, chống trợ cấp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

    Bạn có biết: Bộ Công Thương ban đầu có tên là Bộ Kinh tế, được đổi tên thành Bộ Công thương lần đầu ngày 14/5/1951. Sau nhiều lần chia tách, ngày 31/7/2007 được hợp nhất lại từ Bộ Công nghiệp và Bộ Thương mại.

    • Thành lập: 28/8/1945
    • Trụ sở chính: 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội

  • Cà Mau

    Cà Mau
    • Diện tích: 5.294,9 km²
    • Dân số: 1.219.900
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố và 8 huyện
    • Vùng: Đồng bằng sông Cửu Long
    • Mã điện thoại: 290
    • Biển số xe: 69

  • Đồng bằng sông Cửu Long

    Đồng bằng sông Cửu Long

    Vùng đồng bằng sông Cửu Long là vùng cực nam của Việt Nam gồm có 1 thành phố trực thuộc trung ương và 12 tỉnh. Đồng bằng sông Cửu Long chiếm 13% diện tích cả nước nhưng hơn 19% dân số cả nước đồng thời là nơi xuất khẩu lúa gạo lớn nhất nước.

    • Diện tích: 40.548,2 km² (2011)
    • Dân số: 17.330.900 người (2011)
    • Khí cậu: Cận xích đạo

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý