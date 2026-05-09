Trung Quốc dự FIFA ASEAN Cup 2026

  Thứ bảy, 9/5/2026 19:06 (GMT+7)
Tuyển Trung Quốc đồng ý tham dự FIFA ASEAN Cup 2026, giải đấu mới do FIFA tổ chức dành cho khu vực Đông Nam Á.

Việt Nam có thể đối đầu Trung Quốc ở FIFA ASEAN Cup 2026.

Theo truyền thông Trung Quốc, Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc thống nhất kế hoạch đưa đội tuyển quốc gia góp mặt tại giải đấu diễn ra từ ngày 21/9 đến 6/10/2026. Đây là một phần trong chiến lược chuẩn bị dài hạn hướng tới World Cup 2030, với mục tiêu nâng cao chất lượng chuyên môn và tăng cường trải nghiệm thi đấu quốc tế cho các cầu thủ.

Sau đại hội gần nhất, FIFA cũng công bố thêm nhiều chi tiết quan trọng về FIFA ASEAN Cup 2026. Giải đấu quy tụ 14 đội tuyển, gồm 11 đại diện Đông Nam Á cùng 3 đội khách mời là Trung Quốc, Ấn Độ và Hong Kong (Trung Quốc).

Các đội được chia thành 2 hạng đấu dựa trên thứ hạng FIFA mới nhất. Hạng nhất gồm Thái Lan, Trung Quốc, Việt Nam, Indonesia, Philippines, Ấn Độ, Malaysia và Singapore. Các trận đấu của nhóm này sẽ diễn ra tại Indonesia cùng một quốc gia đồng chủ nhà chưa được xác định.

Trong khi đó, hạng nhì gồm Hong Kong (Trung Quốc), Myanmar, Campuchia, Lào, Brunei và Timor Leste, thi đấu tập trung tại Hong Kong.

Mỗi hạng sẽ chia thành 2 bảng thi đấu vòng tròn một lượt. Hai đội đứng đầu mỗi bảng vào chung kết tranh chức vô địch, còn hai đội nhì đá trận tranh hạng 3. Đáng chú ý, giải sẽ không có vòng bán kết nhằm rút ngắn thời gian thi đấu.

Khác với ASEAN Cup truyền thống do AFF tổ chức, FIFA ASEAN Cup 2026 được FIFA công nhận là giải chính thức và có tính điểm FIFA. Điều này hứa hẹn tạo ra sức hút lớn hơn cả về chuyên môn lẫn tính cạnh tranh.

Thầy trò HLV Kim Sang Sik đặt mục tiêu bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup 2026 diễn ra trước đó từ tháng 7 đến tháng 8. Trong khi đó, tham vọng ở FIFA ASEAN Cup 2026 vẫn còn là dấu hỏi.

Minh Nghi

  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

