Trung Quốc điều tra Phó Chủ tịch Quân uỷ Trung ương

Trung Quốc mở rộng chiến dịch chống tham nhũng khi điều tra hai lãnh đạo quân đội cấp cao, đồng thời khai trừ đảng cựu Thứ trưởng Bộ An ninh vì sai phạm nghiêm trọng.

Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trương Hữu Hiệp và Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp Quân ủy Trung ương Lưu Chấn Lập. Ảnh: Reuters.

Theo SCMP ngày 24/1, giới chức Trung Quốc đang tiến hành điều tra đối với ông Trương Hữu Hiệp (Zhang Youxia) và ông Lưu Lập Chấn (Liu Zhenli) - hai nhân vật giữ vị trí then chốt trong bộ máy lãnh đạo quân đội nước này.



Theo website Bộ Quốc phòng Trung Quốc chiều 24/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trương Hữu Hiệp, cùng Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp Quân ủy Trung ương Lưu Chấn Lập bị nghi ngờ vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng.

Thông báo điều tra Phó Chủ tịch Quân uỷ Trung ương Trương Hựu Hiệp cùng Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp Quân ủy Trung ương Lưu Chấn Lập trên website Bộ Quốc phòng Trung Quốc chiều 24/1.

Trước đó, ngày 20/1, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI) thông báo quyết định khai trừ Đảng đối với ông Cao Nghĩa Thần (Gao Yichen) 75 tuổi, cựu lãnh đạo cấp cao của ngành tình báo và là nguyên Thứ trưởng Bộ An ninh Trung Quốc, do liên quan đến các sai phạm tham nhũng.

Theo CCDI, ông Thần bị cáo buộc vi phạm nghiêm trọng kỷ luật Đảng, nhận hối lộ và can thiệp trái phép vào các hoạt động tư pháp. Cơ quan này chỉ trích ông là ví dụ điển hình của hiện tượng “nghỉ hưu nhưng không nghỉ tay”, khi tiếp tục lợi dụng ảnh hưởng chính trị sau khi rời chức vụ để trục lợi cá nhân.

Cụ thể, ông Thần bị cáo buộc dùng quyền lực và quan hệ để can thiệp vào các thương vụ phát hành cổ phiếu lần đầu (IPO), chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cũng như tác động đến việc xử lý các vụ án, đổi lại là những khoản tiền lớn.

Sau khi nghỉ hưu, ông Thần được cho là đã tìm cách xây dựng hình ảnh tích cực bằng việc thành lập một ủy ban về di sản văn hóa, song những động thái này không che khuất được các sai phạm bị phanh phui.