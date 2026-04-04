Trung Quốc cho học sinh nghỉ dài ngày để kích thích tiêu dùng

Nhiều địa phương tại Trung Quốc đang triển khai kỳ nghỉ xuân kéo dài cho học sinh với kỳ vọng thúc đẩy chi tiêu gia đình và giảm áp lực học tập.

Du khách tại điểm tham quan Tsim Sha Tsui, Hong Kong (Trung Quốc). Ảnh: Reuters.

Theo Nikkei Asia, phong trào kéo dài kỳ nghỉ xuân cho học sinh đang bùng nổ tại nhiều thành phố lớn của Trung Quốc nhằm hướng đến mục tiêu kép là vực dậy nhu cầu tiêu dùng và cải thiện sức khỏe tinh thần cho giới trẻ.

Chính quyền thành phố Phật Sơn, nơi có hơn 9 triệu dân, đã quyết định cho học sinh tiểu học và trung học nghỉ 5 ngày bắt đầu từ thứ 5 tuần này, lồng ghép vào dịp Tết Thanh minh.

Tại tỉnh Quý Châu, trẻ em từ độ tuổi mầm non đến lớp 11 thậm chí được hưởng kỳ nghỉ kéo dài 6 ngày với quy định nghiêm ngặt là không có bài tập về nhà hay các lớp học thêm.

Nhằm hỗ trợ tối đa cho các hoạt động ngoại khóa, tỉnh này còn triển khai chính sách miễn phí vé vào cửa bảo tàng và giảm giá sâu các phương tiện giao thông công cộng.

Một phụ huynh có con học lớp 5 tại Phật Sơn chia sẻ rằng bà rất hoan nghênh hệ thống này bởi trẻ em ngày nay đang phải đối mặt với sự cạnh tranh và căng thẳng quá mức, vì vậy kỳ nghỉ là cơ hội quý giá để các em được giải phóng năng lượng ngoài trời.

Xu hướng này không phải tự phát mà xuất phát từ mục tiêu chiến lược của chính phủ Trung Quốc nhằm cứu vãn mức tiêu dùng vốn đang trì trệ một cách dai dẳng.

Tháng trước, tại Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã khẳng định các địa phương có điều kiện phù hợp nên triển khai "kỳ nghỉ xuân và thu" cho học sinh - một chính sách đã được đưa vào kế hoạch 5 năm mới nhất kéo dài đến năm 2030.

Những tín hiệu lạc quan từ thị trường đã bắt đầu xuất hiện khi dịch vụ đặt chỗ Tongcheng Travel ghi nhận lượng tìm kiếm chuyến bay và khách sạn cho giai đoạn đầu tháng 4 đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Đặc biệt, nhu cầu đặt vé máy bay nội địa cho các chặng đường dài trên 800 km tăng trưởng rõ rệt, tiêu biểu như lượng khách từ tỉnh Tứ Xuyên đổ về các khu vui chơi lớn như Thượng Hải Disneyland để tận hưởng kỳ nghỉ cùng gia đình.

Các dự báo kinh tế từ China Business Journal chỉ ra rằng việc áp dụng đồng bộ kỳ nghỉ xuân và thu có thể giúp tổng doanh thu bán lẻ tăng thêm từ 0,4% đến 0,6% trong 1 đến 2 năm tới, và có tiềm năng đạt mức tăng lên tới 1-1,7% trong lộ trình 3-5 năm tiếp theo.

Để hiện thực hóa những con số này, yếu tố then chốt nhất vẫn là việc phụ huynh phải có khả năng nghỉ làm để đồng hành cùng con cái trong các chuyến du lịch. Kể từ tháng 2, các tỉnh như Quý Châu, Hà Nam và Sơn Đông đã bắt đầu khuyến khích công chức, viên chức tận dụng các ngày nghỉ phép có lương để thúc đẩy ngành du lịch.

Tuy nhiên, thực tế khắc nghiệt tại nhiều doanh nghiệp tư nhân vẫn khiến việc xin nghỉ phép của các bậc cha mẹ trở nên xa xỉ. Một phụ huynh tại tỉnh Quảng Đông bày tỏ rằng gia đình họ không hề có kế hoạch đi đâu trong kỳ nghỉ xuân này vì bố mẹ vẫn phải bám trụ tại nơi làm việc, và kết quả là con cái họ sẽ chỉ ở nhà để chơi điện tử qua ngày.

Ngay cả tại Quý Châu, nơi nhiều cha mẹ phải đi làm ăn xa để lại con cái ở quê nhà, chính quyền đã phải huy động tình nguyện viên để chăm sóc trẻ em trong những ngày nghỉ, cho thấy sự lệch pha giữa kỳ vọng tăng trưởng kinh tế và thực tế đời sống của tầng lớp lao động.