Trung Quốc cảnh báo về ý tưởng 'cắt đứt' với Mỹ

Tại Munich, Ngoại trưởng Trung Quốc cảnh báo những lời kêu gọi tách rời theo cảm tính sẽ làm gia tăng căng thẳng, đồng thời khẳng định Bắc Kinh sẵn sàng ứng phó mọi rủi ro.

Phát biểu ngày 14/2 tại Hội nghị An ninh Munich, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cảnh báo những lời kêu gọi “phản ứng theo cảm tính” nhằm tách rời Mỹ khỏi Trung Quốc, cho rằng đây là cách tiếp cận thiếu lý trí và tiềm ẩn rủi ro đối với quan hệ song phương.

Ông nhấn mạnh, dù Nhà Trắng gần đây đã phát đi một số tín hiệu tích cực, vẫn còn những tiếng nói tại Mỹ đang làm suy yếu nền tảng quan hệ giữa hai nước, theo Reuters.

Kêu gọi Washington theo đuổi chính sách “tích cực và thực tế”, ông Vương Nghị khẳng định kết cục tốt nhất cho cả hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn là hợp tác thay vì đối đầu.

Trước đó, ngày 13/2, ông Vương đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Một quan chức Mỹ mô tả đây là cuộc trao đổi “tích cực và mang tính xây dựng”. Hai bên cũng thảo luận về kế hoạch thăm Bắc Kinh vào tháng 4 tới của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio bắt tay với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại Munich, Đức, ngày 13/2 trong cuộc gặp bên lề Hội nghị An ninh Munich. Ảnh: Reuters.

Sau một năm quan hệ nhiều biến động liên quan đến chính sách thương mại và thuế quan, Washington và Bắc Kinh đang tìm cách ổn định lại kênh đối thoại. Ông Vương cho biết Trung Quốc được khích lệ trước những phát biểu gần đây từ Nhà Trắng thể hiện “sự tôn trọng đối với Chủ tịch Tập Cận Bình và nhân dân Trung Quốc”.

Tuy nhiên, trong bối cảnh Mỹ và nhiều nước châu Âu ngày càng lo ngại về mức độ phụ thuộc vào Trung Quốc trong lĩnh vực nguyên liệu thô và các mắt xích quan trọng của chuỗi cung ứng sản xuất, các lời kêu gọi giảm lệ thuộc đã gia tăng mạnh mẽ.

Theo ông Vương, tại Mỹ hiện vẫn tồn tại những quan điểm “làm mọi cách để công kích và bôi nhọ Trung Quốc”, qua đó đặt ra hai kịch bản cho tương lai quan hệ song phương.

Kịch bản thứ nhất, theo ông, là Mỹ có thể nhìn nhận Trung Quốc một cách hợp lý và khách quan, từ đó xây dựng chính sách tích cực và thực dụng đối với Bắc Kinh.

“Kịch bản còn lại là tìm cách tách rời khỏi Trung Quốc, cắt đứt chuỗi cung ứng và phản đối Trung Quốc trong mọi vấn đề theo cách hoàn toàn cảm tính, bột phát”, ông nói.

Ngoại trưởng Trung Quốc đồng thời cảnh báo về vấn đề Đài Loan, cho rằng một số bên đang “tìm cách tách Đài Loan khỏi Trung Quốc và vượt qua các lằn ranh đỏ”, điều có thể đẩy quan hệ hai nước vào nguy cơ xung đột.

“Trung Quốc mong muốn kịch bản thứ nhất, và tôi tin rằng các bạn cũng như vậy. Nhưng Trung Quốc đã sẵn sàng đối phó với mọi loại rủi ro”, ông Vương nhấn mạnh.