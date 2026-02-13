Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Trung Quốc: Quan hệ Trung - Nhật đang trong tình trạng khó khăn nhất

  • Thứ sáu, 13/2/2026 17:32 (GMT+7)
  • 36 phút trước

Ngày 12/2, Ông Ngô Giang Hạo, Đại sứ Trung Quốc tại Nhật Bản tuyên bố, quan hệ Trung - Nhật đang trong tình trạng khó khăn nhất kể từ khi bình thường hóa quan hệ.

Đại sứ Ngô Giang Hạo phát biểu tại buổi chiêu đãi. Ảnh: ĐSQ Trung Quốc tại Nhật Bản.

Theo thông tin đăng ngày 12/2 trên tài khoản WeChat chính thức của Đại sứ quán Trung Quốc tại Nhật Bản, phát biểu tại buổi chiêu đãi mừng Tết Nguyên đán năm 2026 tổ chức hôm 10/2, Đại sứ nước này Ngô Giang Hạo nhấn mạnh, quan hệ Trung-Nhật hiện đang ở trong tình trạng nghiêm trọng và khó khăn nhất kể từ khi bình thường hóa quan hệ ngoại giao và trách nhiệm hoàn toàn thuộc về phía Nhật Bản.

Ông tái khẳng định Đài Loan là vấn đề nội bộ của Trung Quốc và không chấp nhận bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài, đồng thời cho biết lập trường và thái độ của Bắc Kinh trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ là kiên định và “không có gì quan trọng hơn điều này”.

Ông tuyên bố: “Trung Quốc có đủ khả năng và ý chí kiên định để bảo vệ các lợi ích quốc gia cốt lõi của mình”, nhấn mạnh nước này đang tích cực quản lý quan hệ với các nước lớn để duy trì hòa bình, phát triển và ổn định thế giới.

Tuyên bố của Đại sứ Trung Quốc tại Nhật Bản được đưa ra sau khi Đảng Dân chủ Tự do của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Hạ viện.

Trước đó, ngày 9/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm cũng cho biết, chính sách của Bắc Kinh đối với Tokyo luôn duy trì tính ổn định và liên tục, không thay đổi vì bất kỳ cuộc bầu cử cụ thể nào. Ông cũng nhắc lại lời kêu gọi phía Nhật Bản rút lại các phát ngôn của bà Takaichi về vấn đề Đài Loan.

https://vov.vn/the-gioi/trung-quoc-quan-he-trung-nhat-dang-trong-tinh-trang-kho-khan-nhat-post1269032.vov

Bích Thuận/VOV

Trung Quốc Đài Loan Trung Quốc Nhật Bản Ngô Giang Hạo Lâm Kiếm Takaichi Sanae Nhật Bản quan hệ ngoại giao

  • Đài Loan

    Đài Loan
    • Diện tích: 36.193 km2
    • Dân số: 23,5 triệu (2017)
    • Ngôn ngữ chính: Tiếng Hoa phổ thông
    • Đơn vị tiền tệ: Tân Đài tệ
    • GDP: 579,3 tỷ USD (2017)

  • Trung Quốc

    Trung Quốc
    • Thủ đô: Bắc Kinh
    • Diện tích: 9.562.900 km²
    • Dân số: 1 tỷ 386 triệu người (WorldBank, 2017)
    • GDP: 12.237 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ
    • Mã điện thoại: +86
    • Ngôn ngữ: Tiếng phổ thông

  • Nhật Bản

    Nhật Bản
    • Thủ đô: Tokyo
    • Diện tích: 377.972,75 km2
    • Dân số: 126,79 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 4.872 tỷ USD (World Bank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Yen
    • Mã điện thoại: +81
    • Ngôn ngữ: Tiếng Nhật

