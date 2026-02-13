Xuân vận Trung Quốc lập kỷ lục 9,5 tỷ lượt di chuyển

Chỉ trong tuần đầu xuân vận 2026, Trung Quốc ghi nhận hơn 1,4 tỷ lượt di chuyển, mở màn mùa cao điểm kỷ lục 9,5 tỷ lượt với nhiều xu hướng đi lại mới.

Xuân vận Trung Quốc lập kỷ lục Đợt xuân vận của Trung Quốc - cuộc di cư thường niên lớn nhất thế giới - chính thức bắt đầu, dự kiến 9,5 tỷ lượt đi lại trong 40 ngày, khi nhà ga không chỉ tăng cường dịch vụ số mà còn đưa di sản văn hóa vào tận phòng chờ.

Theo Bộ Giao thông vận tải Trung Quốc, từ ngày 2/2 đến 8/2, lưu lượng đi lại tăng mạnh so với cùng kỳ các năm trước.

Đường bộ tiếp tục chiếm ưu thế tuyệt đối với hơn 1,3 tỷ lượt, trong khi đường sắt đạt hơn 86 triệu lượt, hàng không hơn 16 triệu lượt và đường thủy hơn 4,9 triệu lượt.

Ôtô cá nhân tiếp tục giữ vai trò chủ đạo, chiếm khoảng 80% tổng lưu lượng di chuyển trong tuần đầu,Tân Hoa Xã cho biết.

Cuộc di cư lớn nhất hành tinh

Ngành đường sắt vận hành ở trạng thái gần như tối đa công suất. Theo Paper, tính đến 10/2, hệ thống đường sắt đã phục vụ lũy kế hơn 101 triệu lượt khách, vượt mốc 100 triệu chỉ sau hơn một tuần “xuân vận” khởi động.

Riêng ngày 9/2 ghi nhận hơn 14,3 triệu lượt hành khách. Hệ thống bán vé trực tuyến 12306 đã tiêu thụ hơn 18,5 triệu vé tính đến sáng 10/2.

Dự báo của 21st Century Business Herald cho thấy đỉnh điểm cao trào đi lại sẽ rơi vào khoảng ngày 14-2. Các tuyến trọng điểm vẫn tập trung tại những trung tâm kinh tế và điểm du lịch lớn như Quảng Châu, Thâm Quyến, Trường Sa, Bắc Kinh, Thượng Hải, Hạ Môn và Thành Đô.

Bên cạnh dòng người truyền thống rời đô thị lớn về quê đón Tết, năm 2026 ghi nhận sự gia tăng rõ rệt của “xuân vận ngược” - khi cha mẹ, ông bà di chuyển đến thành phố nơi con cháu làm việc để sum họp. Lựa chọn này giúp hành khách dễ mua vé hơn, tránh cảnh chen chúc trong những ngày cao điểm.

Dòng người di chuyển trong đợt xuân vận 2026 của Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Dữ liệu từ nền tảng Meituan cho thấy lượng đặt vé máy bay phục vụ “xuân vận ngược” vào đầu và giữa tháng 2 tăng 84% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng tại Thâm Quyến, số lượt khách đến thành phố trong ba ngày trước khi bước vào cao điểm tăng khoảng 19% so với năm 2025.

Để giảm áp lực cho các tuyến quá tải, ngành đường sắt áp dụng chính sách điều tiết bằng giá vé. Ở các tuyến vắng khách theo chiều ngược dòng “xuân vận”, giá vé được hạ xuống mức thấp nhất chỉ bằng 20% giá gốc.

Chẳng hạn, vé ghế cứng từ Thập Yển đi Bắc Kinh giảm còn 31,5 nhân dân tệ thay vì hơn 150 nhân dân tệ, vé tàu cao tốc từ Bộc Dương đến Bắc Kinh chỉ còn 68 nhân dân tệ, so với mức khoảng 340 nhân dân tệ trước đó.

“Xuân vận ngược”

Song song với nhu cầu đoàn tụ gia đình, xu hướng du lịch Tết cũng góp phần đẩy lưu lượng đi lại tăng vọt. Theo nền tảng dịch vụ và mạng xã hội du lịch Mafengwo, trong hai tuần qua, lượng tìm kiếm liên quan đến “điểm đến du lịch dịp Tết” đã tăng vọt 253% so với giai đoạn trước đó.

Ông Sun Yunlei, Giám đốc Viện Nghiên cứu điểm đến của Mafengwo, cho biết bầu không khí lễ hội rộn ràng đang trở thành động lực then chốt thúc đẩy nhu cầu du lịch nội địa trong dịp Tết năm nay, tờ People's Daily cho biết.

Trong hai tuần gần đây, mức độ quan tâm tới các điểm đến như Phúc Châu (tỉnh Phúc Kiến) và khu vực Triều Sán (tỉnh Quảng Đông) tăng hơn 100%, phản ánh xu hướng du khách tìm kiếm những trải nghiệm văn hóa đặc sắc gắn với không khí lễ hội đậm đà bản sắc.

Hình ảnh hành khách tại sân ga ga tàu hỏa Cáp Nhĩ Tân ở Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc, ngày 2/2. Ảnh: Xinhua

Báo cáo xu hướng tiêu dùng dịp Tết 2026 do Hiệp hội Dịch vụ Du lịch Trung Quốc phối hợp cùng hãng lữ hành trực tuyến Tuniu công bố cho thấy nhóm du khách sinh trong thập niên 1980 và 1990 chiếm 64% tổng lượng đặt chỗ, trong khi thế hệ sau năm 2000 chiếm 14%. Du lịch gia đình tiếp tục giữ vai trò chủ đạo, nhấn mạnh ý nghĩa sum họp truyền thống của Tết Nguyên đán.

Theo báo cáo, du lịch Tết năm nay xoay quanh ba chủ đề lớn: trải nghiệm phong tục dân gian, du lịch băng tuyết và hành trình tới các vùng ấm áp.

Ông Qi Chunguang, Phó Chủ tịch Tuniu, nhận định du lịch băng tuyết tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh trong kỳ nghỉ này. Các điểm đến tại Đông Bắc Trung Quốc như Cáp Nhĩ Tân, Trường Xuân, Thẩm Dương, Mẫu Đơn Giang, Diên Biên, Bạch Sơn; cùng Khu tự trị Tân Cương (Tây Bắc) và Khu tự trị Nội Mông (miền Bắc) được dự báo đón lượng khách đạt đỉnh.

Trong khi đó, với những du khách muốn “tránh rét”, các điểm đến hàng đầu gồm Hải Nam, Quảng Đông, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây và tỉnh Vân Nam ở Tây Nam Trung Quốc.