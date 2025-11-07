Trung Quốc bất ngờ giảm xuất khẩu

Kim ngạch xuất khẩu trong tháng 10 của Trung Quốc bất ngờ suy giảm, trong bối cảnh căng thẳng thương mại với Mỹ leo thang.

Trung Quốc ghi nhận thặng dư thương mại 90,1 tỷ USD trong tháng 10, khi kim ngạch xuất khẩu giảm nhẹ 1,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Ảnh: Reuters.

Bloomberg trích dẫn số liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố ngày 7/11, cho biết kim ngạch xuất khẩu trong tháng 10 đã giảm 1,1% so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu lần đầu tiên sụt giảm kể từ tháng 2. Trong khi tháng 9 vừa qua, xuất khẩu của nước này tăng đến 8,3%.

Nguyên nhân một phần là mức nền cao của tháng 10 năm ngoái, khi các nhà máy Trung Quốc đẩy mạnh giao hàng ra nước ngoài để đón đầu khả năng ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng và siết chặt chính sách thuế quan.

Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu tháng 10 chỉ tăng 1%, thấp hơn đáng kể so với mức tăng 7,4% của tháng trước. Thặng dư thương mại duy trì ở mức gần 90,1 tỷ USD .

Nguồn: Tổng cục Hải quan Trung Quốc. Đồ họa: Bloomberg.

Tính chung 10 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc vẫn ổn định bất chấp cuộc chiến thương mại với Mỹ và những bất ổn xung quanh thương mại toàn cầu, vì các thị trường khác đã bù đắp sự sụt giảm của thị trường Mỹ.

Với việc Mỹ giảm 10% thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc kể từ thứ Hai tuần tới, thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới được dự báo phục hồi vào cuối năm. Tuy nhiên, tác động này có thể còn hạn chế, vì thuế đối với hàng hóa Trung Quốc vẫn cao hơn một số quốc gia khác.