Trung Quốc 'bật đèn xanh' cho Nvidia

Nvidia được Trung Quốc chấp thuận để bán dòng chip AI H200 trước khi chuẩn bị ra mắt biến thể chip Groq phù hợp với thị trường này vào tháng 5 tới.

Trung Quốc từng nhiều lần cấm nhập chip H200 của Nvidia. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, việc nhận được phê duyệt từ Bắc Kinh sau thời gian dài chờ đợi đã mở đường cho Nvidia nối lại hoạt động kinh doanh dòng chip H200 tại đất nước tỷ dân - thị trường từng đóng góp tới 13% tổng doanh thu của Nvidia.

Đây vốn là điểm nóng trong quan hệ Mỹ - Trung thời gian qua. Mặc dù nhu cầu từ các công ty Trung Quốc là rất lớn và phía Mỹ đã cấp phép xuất khẩu, nhưng sự do dự từ phía Bắc Kinh trong việc cho phép nhập khẩu là rào cản chính đối với các lô hàng H200.

CEO Nvidia Jensen Huang cho biết công ty đã được cấp phép cho "nhiều khách hàng tại Trung Quốc" đối với dòng H200 và đã nhận được đơn đặt hàng từ "nhiều" công ty, cho phép hãng tái khởi động dây chuyền sản xuất chip này.

"Chuỗi cung ứng của chúng tôi đang bắt đầu bùng nổ trở lại", ông Huang khẳng định trong một cuộc họp báo. Trước đó, Nvidia đã phải dừng sản xuất dòng chip này vào năm ngoái do những rào cản quy định ngày càng tăng từ cả Mỹ và Trung Quốc.

Nvidia đã phải chờ đợi giấy phép từ cả hai chính phủ trong nhiều tháng. Sau khi nhận được một số phê duyệt từ phía Mỹ, một nguồn tin thân cận xác nhận rằng hiện tại công ty cũng đã có được giấy phép từ Bắc Kinh cho nhiều khách hàng tại Trung Quốc.

Người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington cho biết họ "không nắm rõ chi tiết cụ thể" và đề nghị liên hệ với "các cơ quan có thẩm quyền". Trong khi đó, CEO Jensen Huang xác nhận với CNBC rằng công ty hiện đã có sự thông qua từ cả hai phía.

Một nguồn tin từ doanh nghiệp Trung Quốc cho biết dù họ không chắc chính phủ đã đưa ra phê duyệt cuối cùng hay chưa, nhưng phía Nvidia đã thông báo rằng họ hiện có thể bắt đầu đặt hàng.

Trong một hồ sơ gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) hồi cuối tháng trước, Nvidia tiết lộ Washington đã cấp một giấy phép vào tháng 2 cho phép bán "một lượng nhỏ sản phẩm H200 cho các khách hàng cụ thể có trụ sở tại Trung Quốc".

Mặc dù Nvidia đang thống trị thị trường đào tạo các hệ thống AI, hãng đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt hơn nhiều trong phân khúc chip suy luận (inference). Nhiều tập đoàn lớn của Trung Quốc, bao gồm các "ông lớn" về AI như Baidu, đã tự sản xuất được chip suy luận riêng của họ.

Các nguồn tin cho biết những con chip đang được chuẩn bị cho Trung Quốc lần này không phải là phiên bản bị hạ cấp hay được chế tạo riêng cho thị trường. Tuy nhiên, biến thể mới có thể được điều chỉnh để hoạt động tương thích với các hệ thống khác, và dòng chip Groq dự kiến có mặt trên thị trường vào tháng 5 tới.