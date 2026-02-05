Trung Quốc bãi nhiệm ba cựu lãnh đạo công nghiệp quốc phòng

Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc quyết định bãi nhiệm tư cách đại biểu khóa XIV của ba người theo đề xuất từ các địa phương, căn cứ quy định pháp luật hiện hành.

Ông Zhou Xinmin, Luo Qi và Liu Cangli. Ảnh: SCMP.

Theo thông báo do Tân Hoa Xã đăng tải, ngày 4/2, Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (NPC), tức Quốc hội Trung Quốc đã quyết định bãi nhiệm được đưa ra trên cơ sở đề xuất của Ủy ban Thường vụ Nhân đại các địa phương liên quan.

Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Nhân đại TP Thượng Hải quyết định bãi nhiệm tư cách đại biểu của ông Zhou Xinmin; Ủy ban Thường vụ Nhân đại tỉnh Sơn Đông bãi nhiệm ông Luo Qi; trong khi Ủy ban Thường vụ Nhân đại tỉnh Tứ Xuyên bãi nhiệm ông Liu Cangli.

Được biết, 3 người này đều là những người từng giữ vị trí then chốt trong ngành công nghiệp quốc phòng nước này.

Căn cứ Luật Đại biểu Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc và Đại hội Đại biểu Nhân dân các cấp của Trung Quốc, tư cách đại biểu của ba ông trên chính thức chấm dứt kể từ thời điểm quyết định có hiệu lực.

Thông báo cũng cho biết, theo Luật Bầu cử Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc và Đại hội Đại biểu Nhân dân các cấp, các chức vụ liên quan của ông La Kỳ và ông Lưu Thương Lý tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV và các ủy ban chuyên trách của Quốc hội cũng bị bãi bỏ tương ứng.

Quốc hội Trung Quốc không công bố nguyên nhân cụ thể dẫn tới việc bãi nhiệm ba đại biểu nói trên. Đến nay, chưa có thông báo chính thức xác nhận họ đang bị điều tra, song cả ba đều đã vắng mặt tại một số cuộc họp quan trọng hoặc bị miễn nhiệm chức vụ trong thời gian gần đây. Động thái tước tư cách đại biểu được xem là dấu hiệu cho thấy họ có thể đối diện các bước xử lý kỷ luật tiếp theo, thậm chí là các thủ tục tố tụng.

Những năm gần đây, Trung Quốc tăng cường đầu tư cho lĩnh vực công nghiệp quốc phòng nhằm phục vụ mục tiêu hiện đại hóa quân đội. Tuy vậy, đây cũng là một trong những lĩnh vực trọng điểm của chiến dịch chống tham nhũng mà Bắc Kinh đẩy mạnh trong ba năm qua.

Trong cùng giai đoạn, hàng loạt quan chức cấp cao thuộc ngành công nghiệp quốc phòng Trung Quốc đã bị điều tra và xử lý kỷ luật liên quan đến các sai phạm về tham nhũng.

Cuối tháng trước, Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trương Hựu Hiệp đang bị điều tra vì “vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật” - cách diễn đạt thường được dùng để chỉ các hành vi tham nhũng. Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp Lưu Chấn Lập, ủy viên Quân ủy Trung ương, cũng bị điều tra với cáo buộc tương tự.

Trước đó, tướng Trương Hựu Hiệp từng phụ trách Tổng cục Trang bị, cơ quan chịu trách nhiệm mua sắm và phát triển trang bị, khí tài cho quân đội Trung Quốc.

Bắc Kinh không công bố chi tiết các cáo buộc đối với ông Trương và ông Lưu. Tuy nhiên, PLA Daily - cơ quan ngôn luận của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc - đã đăng nhiều bài xã luận chỉ trích hai ông này, cho rằng họ “vi phạm nghiêm trọng, làm suy yếu hệ thống trách nhiệm cao nhất đặt dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Quân ủy Trung ương”.