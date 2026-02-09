Trực tiếp Valencia vs Real Madrid

Real Madrid sẽ hướng tới chuỗi 7 chiến thắng liên tiếp tại La Liga khi tiếp tục hành trình bằng trận làm khách trước Valencia tại sân Mestalla vào rạng sáng ngày 9/2.

Real Madrid đang có mùa giải khó khăn.

"Los Blancos" hiện xếp thứ hai trên bảng xếp hạng La Liga, kém đội đầu bảng và đương kim vô địch Barcelona đúng 1 điểm. Trong khi đó, Valencia đang đứng thứ 16, với nguy cơ rơi vào nhóm xuống hạng.

Dù vậy, Valencia thắng 2 trong 3 trận gần nhất tại La Liga, vượt qua Getafe và Espanyol trước khi thua 1-2 trước Real Betis ở vòng gần nhất. "Los Che" vừa thi đấu tại Copa del Rey vào giữa tuần, khi để thua 2-1 trước Athletic Bilbao ở tứ kết.

Phong độ không cao thời gian qua khiến họ bị đánh giá thấp trước khi tiếp đón Real Madrid, đội có thành tích sân khách tốt thứ hai giải đấu, với 24 điểm từ 11 trận tại La Liga mùa này.

Valencia từng thua đậm 0-4 trước Real Madrid ở trận lượt đi mùa này, còn mùa trước tại Mestalla, "Los Blancos" cũng thắng 2-1. Tuy nhiên, Real Madrid chỉ thắng 1 trong 3 lần gần nhất làm khách tại Mestalla, với kết quả hòa 2-2 vào tháng 3/2024 và thua 1-0 vào tháng 5/2023.

Real Madrid đang có mùa giải khó khăn, khi thi đấu không thuyết phục trong chiến thắng 2-1 trước Rayo Vallecano ở La Liga cuối tuần trước. Dẫu vậy, đội bóng của HLV Álvaro Arbeloa có thành tích ổn tại La Liga, khi thắng toàn bộ 6 trận gần nhất, đánh bại Alaves, Sevilla, Real Betis, Levante, Villarreal và Rayo Vallecano.

Valencia sẽ vắng Cristian Rivero (treo giò) và Mouctar Diakhaby (chấn thương gân kheo), trong khi Thierry Correia (gân kheo) khả năng ra sân còn bỏ ngỏ.

Phía Real Madrid, Vinicius Junior bị treo giò do nhận đủ số thẻ vàng tích lũy (thẻ vàng quan trọng trong trận thắng Rayo Vallecano). Jude Bellingham nghỉ thi đấu vì chấn thương gân kheo ở trận gần nhất.

Ngoài ra, Eder Militao (gân kheo) vẫn vắng mặt, nhưng Ferland Mendy (gân kheo), Antonio Rudiger (đầu gối) và Trent Alexander-Arnold (đùi) có thể góp mặt trở lại.

