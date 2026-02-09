Trực tiếp PSG vs Marseille

Paris Saint-Germain và Marseille sẽ đối đầu nhau trong trận Classique (Siêu kinh điển) thứ ba của bóng đá Pháp mùa này.

Marseille từng khiến PSG ôm hận đầu mùa.

Vào rạng sáng 9/2, PSG sẽ tiếp đón đối thủ lớn nhất của họ tại Ligue 1 mùa này, Olympique de Marseille tại sân Parc des Princes. Đây là cuộc chạm trán thứ ba giữa hai đội trong mùa 2025/26, với mỗi bên giành một chiến thắng.

Thế nên, trận đấu sắp tới sẽ cực kỳ khó đoán. Giới chuyên môn nhận định trận đấu này cực kỳ quan trọng đối với phần còn lại của mùa giải, đặc biệt khi Marseille có dấu hiệu sa sút thời gian qua.

Một trận thua trước đội dẫn đầu PSG sẽ khiến CLB thành phố cảng bị bỏ lại trong cuộc đua vô địch Ligue 1. Ngược lại, nếu Marseille thắng, họ sẽ thu hẹp khoảng cách với PSG xuống còn 6 điểm, đồng thời khiến cuộc đua vô địch giải đấu thêm kịch tính.

Kể từ khi Quỹ Đầu tư Qatar (QSI) tiếp quản, PSG áp đảo hoàn toàn Marseille trong phần lớn thập kỷ qua. Tuy nhiên, những năm gần đây, đặc biệt là mùa này, CLB thành phố cảng thu hẹp đáng kể khoảng cách với nhà vô địch châu Âu.

Ví dụ điển hình là đầu mùa, khi PSG thiếu nhiều trụ cột thua 0-1 trước Marseille tại Stade Vélodrome. Dù vậy, nhà vô địch Champions League sau đó có chiến thắng kịch tính trên chấm luân lưu trước Marseille ở Trophée des Champions.

PSG trận này sẽ vắng Achraf Hakimi do án treo giò sau thẻ đỏ trong chiến thắng 2-1 trước Strasbourg cuối tuần qua. Kvaratskhelia cũng vắng mặt vì chấn thương, trong khi khả năng ra sân của Ruiz và Ndjantou còn bỏ ngỏ.

Bên phía Marseille, HLV Roberto De Zerbi sẽ không có sự phục vụ của hàng loạt ngôi sao như Vaz, Lirola, Blanco, Maupay, Bakola, Garcia, Gomes và Murillo. Tuy nhiên, Abdelli và Nnadi có thể ra mắt trong màu áo Marseille.

