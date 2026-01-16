Trực tiếp U23 Nhật Bản vs U23 Jordan

Lúc 18h30 ngày 16/1, U23 Nhật Bản đối đầu U23 Jordan ở tứ kết VCK U23 châu Á 2026.

U23 Nhật Bản là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch.

Cuộc đọ sức giữa U23 Nhật Bản và U23 Jordan tại tứ kết U23 châu Á 2026 được xem là màn so tài mang tính lệch cán cân, khi nhà đương kim vô địch bước vào trận với vị thế vượt trội cả về đẳng cấp lẫn phong độ.

U23 Nhật Bản cho thấy hình ảnh của ứng viên số một cho ngôi vương. Đội bóng trẻ xứ Mặt trời mọc liên tiếp tạo ra những màn trình diễn giàu sức thuyết phục. Lối chơi kỷ luật, giàu tốc độ, cùng chiều sâu lực lượng giúp "Samurai xanh" duy trì sự ổn định và khả năng áp đặt thế trận trong suốt 90 phút.

Ở chiều ngược lại, U23 Jordan đến tứ kết bằng con đường gập ghềnh. Thất bại trước U23 Việt Nam ở trận ra quân đẩy họ vào thế khó, nhưng những chiến thắng cảm xúc trước U23 Saudi Arabia và U23 Kyrgyzstan giúp đội bóng Tây Á lách qua khe cửa hẹp. Việc phá được dớp bị loại sớm mang lại cú hích tinh thần lớn, song khoảng cách về trình độ so với Nhật Bản vẫn là bài toán nan giải.

Đáng chú ý, hai đội từng hòa nhau 1-1 trong trận giao hữu ngày 2/1, song bối cảnh hiện tại đã khác. U23 Nhật Bản có lợi thế thể lực khi xoay tua đội hình ở lượt cuối vòng bảng, trong khi Jordan phải bung sức để giành vé đi tiếp.

Với Ozeki ở tuyến giữa và Sato trên hàng công, Nhật Bản sở hữu trục vận hành đủ sức xuyên phá mọi hệ thống phòng ngự. Jordan nhiều khả năng sẽ lùi sâu, chờ đợi cơ hội phản công hiếm hoi. Tuy nhiên, trước một đối thủ vượt trội về tổ chức lẫn chiều sâu đội hình, kịch bản U23 Nhật Bản giành chiến thắng cách biệt là điều dễ hình dung.