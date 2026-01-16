5 cầu thủ có thể rời MU trong tháng này

|
Tyrell Malacia là trường hợp đáng chú ý nhất. Với việc Michael Carrick ưu tiên sơ đồ 4-2-3-1, hậu vệ trái người Hà Lan bị xếp sau Luke Shaw và Patrick Dorgu trong thứ tự lựa chọn ra sân.
Hợp đồng của Malacia chỉ còn chưa đầy 5 tháng. Cầu thủ này được cho là muốn sớm làm rõ tương lai, trong bối cảnh MU cũng sẵn sàng bán nếu nhận được đề nghị phù hợp.
Ở hàng công, Joshua Zirkzee chưa để lại dấu ấn tương xứng với mức phí hơn 36 triệu bảng. Việc thiếu thời gian thi đấu khiến tiền đạo người Hà Lan lo ngại không có cơ hội dự World Cup 2026.
AS Roma vẫn theo sát tình hình, dù bản thân Zirkzee muốn tận dụng nửa sau mùa giải để ghi điểm với HLV tạm quyền Carrick. ESPN khẳng định cựu tiền đạo Bologna vẫn có khả năng trở lại Italy chơi bóng.
Manuel Ugarte gây thất vọng kể từ khi cập bến MU với giá 50 triệu bảng. Tiền vệ người Uruguay không có được phong độ tốt nhất, thường xuyên tỏ ra lạc nhịp và không phù hợp với môi trường bóng đá Anh.
Cựu sao PSG hiện lọt vào tầm ngắm của Galatasaray khi đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ cân nhắc một bản hợp đồng cho mượn kèm điều khoản mua đứt vào cuối mùa.
Ở hàng thủ, Harry Maguire được cho là sẵn sàng ra đi để tìm cơ hội thi đấu thường xuyên hơn. Chưa kể, hợp đồng của anh với "Quỷ đỏ" chỉ còn 5 tháng là hết hạn.
Một loạt CLB Serie A như Inter, Napoli hay Fiorentina đang theo dõi sát sao, dù Carrick đánh giá rất cao trung vệ 32 tuổi. Italy hiện trở thành miền đất lành với những cầu thủ MU. Trước đó, Scott McTominay và Rasmus Hojlund đều tỏa sáng khi rời Old Trafford để gia nhập Napoli.
Kobbie Mainoo cũng có thể chia tay MU trong tháng này. Tài năng trẻ người Anh mới có hai lần đá chính mùa này, trong khi mối quan hệ với ban lãnh đạo bị mô tả là "mong manh".
Hiện tại, Napoli nổi lên như điểm đến tiềm năng của Mainoo nếu MU chấp nhận thỏa thuận cho mượn. Việc sang Italy chơi bóng có thể giúp Mainoo tìm lại chính mình, qua đó mơ về suất dự World Cup 2026.
