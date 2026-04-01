Trực tiếp Sporting Lisbon - Arsenal

Arsenal hành quân đến Lisbon trong bối cảnh phong độ chững lại, đối mặt thử thách lớn từ Sporting đang thăng hoa trên sân nhà.

Arsenal cần trở lại sau cú ngã đau tại FA Cup.

Sporting Lisbon tiếp đón Arsenal ở lượt đi tứ kết Champions League với điểm tựa Jose Alvalade, nơi họ đang thể hiện sức mạnh gần như tuyệt đối.

Đội bóng Bồ Đào Nha toàn thắng 17 trận sân nhà gần nhất, trong đó có những chiến thắng đáng chú ý trước Marseille, Club Brugge và PSG.

Phong độ cao giúp Sporting bước vào trận đấu với sự tự tin lớn. Hành trình của họ tại Champions League cũng rất đáng chú ý.

Sau thất bại 0-3 trước Bodo/Glimt ở lượt đi vòng 1/8, đại diện Bồ Đào Nha tạo nên màn ngược dòng ấn tượng với chiến thắng 5-0 ở lượt về.

Ở chiều ngược lại, Arsenal lại không có được trạng thái tốt nhất. Hai thất bại liên tiếp trước Manchester City và Southampton khiến tâm lý đội bóng bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, tại Champions League, “Pháo thủ” vẫn duy trì sự ổn định. Họ toàn thắng ở vòng bảng và vượt qua Bayer Leverkusen để vào tứ kết.

Một điểm nhấn đáng chú ý là cuộc tái ngộ của Viktor Gyokeres với đội bóng cũ. Tiền đạo người Thụy Điển đang có phong độ cao với 5 bàn trong 3 trận gần nhất, trở thành mũi nhọn nguy hiểm nhất đối với Sporting.

Về lực lượng, Arsenal đón sự trở lại của Gabriel Magalhaes, cùng Declan Rice và Leandro Trossard. Tuy nhiên, Bukayo Saka và Jurrien Timber vẫn vắng mặt. Phía Sporting thiếu đội trưởng Morten Hjulmand do án treo giò, bên cạnh một số ca chấn thương khác.

Trận đấu hứa hẹn cân bằng. Sporting có lợi thế sân nhà và phong độ, trong khi Arsenal sở hữu kinh nghiệm và bản lĩnh ở Champions League. Kết quả lượt đi tại Lisbon sẽ ảnh hưởng lớn đến cục diện tấm vé vào bán kết.

Sporting Lisbon - bài test cho tham vọng vô địch của Arsenal Sporting Lisbon sẽ là phép thử quan khó nhằn của Arsenal trong hành trình chinh phục đỉnh cao châu Âu mùa giải năm nay.