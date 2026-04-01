Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Trực tiếp Sporting Lisbon - Arsenal

  • Thứ tư, 8/4/2026 01:30 (GMT+7)
  • 49 phút trước

Arsenal hành quân đến Lisbon trong bối cảnh phong độ chững lại, đối mặt thử thách lớn từ Sporting đang thăng hoa trên sân nhà.

Arsenal cần trở lại sau cú ngã đau tại FA Cup.

Sporting Lisbon tiếp đón Arsenal ở lượt đi tứ kết Champions League với điểm tựa Jose Alvalade, nơi họ đang thể hiện sức mạnh gần như tuyệt đối.

Đội bóng Bồ Đào Nha toàn thắng 17 trận sân nhà gần nhất, trong đó có những chiến thắng đáng chú ý trước Marseille, Club Brugge và PSG.

Phong độ cao giúp Sporting bước vào trận đấu với sự tự tin lớn. Hành trình của họ tại Champions League cũng rất đáng chú ý.

Sau thất bại 0-3 trước Bodo/Glimt ở lượt đi vòng 1/8, đại diện Bồ Đào Nha tạo nên màn ngược dòng ấn tượng với chiến thắng 5-0 ở lượt về.

Ở chiều ngược lại, Arsenal lại không có được trạng thái tốt nhất. Hai thất bại liên tiếp trước Manchester City và Southampton khiến tâm lý đội bóng bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, tại Champions League, “Pháo thủ” vẫn duy trì sự ổn định. Họ toàn thắng ở vòng bảng và vượt qua Bayer Leverkusen để vào tứ kết.

Một điểm nhấn đáng chú ý là cuộc tái ngộ của Viktor Gyokeres với đội bóng cũ. Tiền đạo người Thụy Điển đang có phong độ cao với 5 bàn trong 3 trận gần nhất, trở thành mũi nhọn nguy hiểm nhất đối với Sporting.

Về lực lượng, Arsenal đón sự trở lại của Gabriel Magalhaes, cùng Declan Rice và Leandro Trossard. Tuy nhiên, Bukayo Saka và Jurrien Timber vẫn vắng mặt. Phía Sporting thiếu đội trưởng Morten Hjulmand do án treo giò, bên cạnh một số ca chấn thương khác.

Trận đấu hứa hẹn cân bằng. Sporting có lợi thế sân nhà và phong độ, trong khi Arsenal sở hữu kinh nghiệm và bản lĩnh ở Champions League. Kết quả lượt đi tại Lisbon sẽ ảnh hưởng lớn đến cục diện tấm vé vào bán kết.

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Đào Trần

Arsenal Sporting Jose Alvalade Viktor Gyokeres Champions League

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý