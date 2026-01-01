Trực tiếp Slavia Praha vs Barcelona

Slavia Praha tiếp đón Barcelona trên sân nhà trong khuôn khổ lượt trận thứ 7 giai đoạn phân hạng Champions League. Barcelona đang cần đối thủ để trút giận sau trận thua trước Real Sociedad hồi giữa tuần.

Barcelona bước vào trận này sau cú sốc thất bại 1-2 trước Real Sociedad tại La Liga.

Slavia Praha dù là gã khổng lồ của bóng đá CH Czech, bị đánh giá thấp hơn nhiều so với Barcelona. Bất lợi khác của họ là không tham dự giải đấu nào trong suốt hơn một tháng qua do kỳ nghỉ Đông.

Với việc Slavia Praha xếp tận vị trí thứ 33/36 ở vòng phân hạng Champions League, họ khó có thể gây khó dễ khi tiếp đón Barca.

Một vấn đề khác của CLB CH Czech đó là họ mới chỉ ghi 2 bàn sau 6 trận ở vòng phân hạng Champions League mùa này. Trong 15 lần chạm trán các đại diện Tây Ban Nha ở cúp châu Âu trước đây, Slavia Praha chỉ thắng được 2 và để thua tới 7.

Barca dù đang xếp thứ 15, nhưng chỉ cách top 8 có 2 điểm. Đội bóng của HLV Hansi Flick khát thắng trước Slavia Praha để lọt top 8. Thống kê cũng ủng hộ họ, khi trong 8 lần đụng độ các đối thủ CH Czech trước đây, Barca thắng đến 7.

Về mặt lực lượng, Slavia Praha vắng Matous Srb và Dominik Javorcek. Bên phía Barca, tài năng trẻ Lamine Yamal nhận đủ số thẻ vàng và bị treo giò. Ngoài ra, Gavi và Andreas Christensen ngồi ngoài vì chấn thương, khả năng ra sân của Raphinha còn để ngỏ.