Trực tiếp Chelsea vs Pafos

Chelsea được đánh giá cao hơn hẳn khi tiếp đón Pafos tại loạt trận thứ 7 vòng phân hạng Champions League. Đây là cơ hội tuyệt vời để CLB thành London chen chân vào top 8.

Chelsea đang chơi tích cực dưới thời HLV mới.

Chelsea đang trải qua giai đoạn đầy biến động sau khi chia tay với HLV Enzo Maresca. 5 vòng gần nhất tại Ngoại Hạng Anh, "The Blues" chỉ kiếm về 5 điểm và để thua tới 2 trận. Dưới triều đại của tân HLV Liam Rosenior, Chelsea thắng 2 trong 3 trận gần nhất (ở FA Cup và Premier League).

Trận gần nhất, Chelsea thắng Brentford 2-0 tại Premier League. Tuy nhiên, ở Champions League, "The Blues" vẫn có lợi thế trong cuộc đua lọt top 8 hay top 24. Chelsea đang có 10 điểm sau 6 lượt trận và xếp thứ 14 trên bảng xếp hạng.

Đây là lần đầu tiên hai đội chạm trán nhau và rõ ràng với lợi thế sân nhà, mục tiêu của "The Blues" phải là một chiến thắng đậm.

Một chiến thắng đậm trước Pafos sẽ đảm bảo cho Chelsea lọt top 8, nhóm không phải đá play-off, qua đó nắm quyền tự quyết trước loạt trận cuối.

Thực tế, Pafos không được đánh giá quá cao khi thua kém Chelsea về mọi mặt. Song, đại diện của Cyprus đang gây bất ngờ ở Champions League mùa này khi có 6 điểm và xếp ở vị trí thứ 29, qua đó còn cơ hội lọt vào top 24.