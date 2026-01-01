Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Trực tiếp Chelsea vs Pafos

  • Thứ năm, 22/1/2026 03:00 (GMT+7)
  • 27 phút trước

Chelsea được đánh giá cao hơn hẳn khi tiếp đón Pafos tại loạt trận thứ 7 vòng phân hạng Champions League. Đây là cơ hội tuyệt vời để CLB thành London chen chân vào top 8.

Chelsea đang chơi tích cực dưới thời HLV mới.

Chelsea đang trải qua giai đoạn đầy biến động sau khi chia tay với HLV Enzo Maresca. 5 vòng gần nhất tại Ngoại Hạng Anh, "The Blues" chỉ kiếm về 5 điểm và để thua tới 2 trận. Dưới triều đại của tân HLV Liam Rosenior, Chelsea thắng 2 trong 3 trận gần nhất (ở FA Cup và Premier League).

Trận gần nhất, Chelsea thắng Brentford 2-0 tại Premier League. Tuy nhiên, ở Champions League, "The Blues" vẫn có lợi thế trong cuộc đua lọt top 8 hay top 24. Chelsea đang có 10 điểm sau 6 lượt trận và xếp thứ 14 trên bảng xếp hạng.

Đây là lần đầu tiên hai đội chạm trán nhau và rõ ràng với lợi thế sân nhà, mục tiêu của "The Blues" phải là một chiến thắng đậm.

Một chiến thắng đậm trước Pafos sẽ đảm bảo cho Chelsea lọt top 8, nhóm không phải đá play-off, qua đó nắm quyền tự quyết trước loạt trận cuối.

Thực tế, Pafos không được đánh giá quá cao khi thua kém Chelsea về mọi mặt. Song, đại diện của Cyprus đang gây bất ngờ ở Champions League mùa này khi có 6 điểm và xếp ở vị trí thứ 29, qua đó còn cơ hội lọt vào top 24.

Địa chấn xảy ra ở Champions League

Trong cái lạnh của mùa đông vùng Bắc Cực, một trong những bất ngờ lớn nhất Champions League mùa này xuất hiện khi Bodø/Glimt hạ gục Manchester City 3-1 rạng sáng 21/1.

27:1602 hôm qua

Lý do U23 Việt Nam thất bại trước U23 Trung Quốc

Theo AFC, U23 Việt Nam thua 0-3 trước U23 Trung Quốc do để đối thủ kiểm soát thế trận, tận dụng tốt cơ hội và trừng phạt những khoảnh khắc mất tập trung nơi hàng phòng ngự.

27:1606 hôm qua

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tường Linh

Chelsea Pafos

    Đọc tiếp

    Truc tiep Marseille vs Liverpool hinh anh

    Trực tiếp Marseille vs Liverpool

    27 phút trước 03:00 22/1/2026

    0

    Liverpool cần một chiến thắng để giải tỏa áp lực sau chuỗi trận đáng quên ở Ngoại hạng Anh, nhưng Marseille trên sân nhà chưa bao giờ là đối thủ dễ chơi.

    Truc tiep Bayern Munich vs Royale Union Saint-Gilloise hinh anh

    Trực tiếp Bayern Munich vs Royale Union Saint-Gilloise

    27 phút trước 03:00 22/1/2026

    0

    Tiếp đón Royale Union Saint-Gilloise trên sân nhà, Bayern Munich đứng trước cơ hội lớn để sớm khép lại vòng league phase Champions League bằng một chiến thắng thuyết phục.

    Truc tiep Slavia Praha vs Barcelona hinh anh

    Trực tiếp Slavia Praha vs Barcelona

    27 phút trước 03:00 22/1/2026

    0

    Slavia Praha tiếp đón Barcelona trên sân nhà trong khuôn khổ lượt trận thứ 7 giai đoạn phân hạng Champions League. Barcelona đang cần đối thủ để trút giận sau trận thua trước Real Sociedad hồi giữa tuần.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý