Trực tiếp Marseille vs Liverpool

  • Thứ năm, 22/1/2026 03:00 (GMT+7)
Liverpool cần một chiến thắng để giải tỏa áp lực sau chuỗi trận đáng quên ở Ngoại hạng Anh, nhưng Marseille trên sân nhà chưa bao giờ là đối thủ dễ chơi.

Liverpool đang xếp thứ 11 trên BXH Champions League mùa này.

Marseille đang có phong độ cao khi ghi tới 14 bàn trong hai trận gần nhất ở đấu trường quốc nội. Tại Champions League, đội bóng thành phố cảng nước Pháp cũng có 2 chiến thắng liên tiếp trước Union Saint-Gilloise và PSV, qua đó vươn lên vị trí thứ 16 với 9 điểm.

Dưới sự dẫn dắt của Roberto De Zerbi, Marseille sở hữu hàng công bùng nổ, vừa ghi tới 5 bàn trong trận thắng Angers ở Ligue 1. Mason Greenwood và Aubameyang là những cái tên nổi bật, giúp Marseille nuôi hy vọng lọt vào top 8.

Trong khi đó, Liverpool của HLV Arne Slot cũng đang cạnh tranh quyết liệt cho suất đi thẳng vào vòng 16 đội. Chiến thắng 1-0 trước Inter Milan ở lượt trước đưa họ lên bằng điểm với Atletico Madrid (12 điểm), chỉ kém về số bàn thắng ghi được.

Liverpool đang xếp thứ 11 trên BXH Champions League mùa này và họ cần một chiến thắng để đảm bảo suất trong top 8, đồng thời xua đi phong độ tệ hại tại Premier League.

Cuối tuần qua, Liverpool lại gây thất vọng khi bị Burnley cầm hòa 1-1. Dù vậy, "The Kop" vẫn đang có chuỗi 12 trận bất bại trên mọi đấu trường.

Liverpool thậm chí gây ấn tượng khi đánh bại Real Madrid và Inter Milan ở 2 trong 3 lượt trận gần nhất tại vòng phân hạng Champions League, nhưng xen kẽ là thất bại với tỷ số 1-4 trên sân nhà trước đại diện của Hà Lan, PSV. Phong độ bất ổn của Liverpool vì thế là tín hiệu vui cho Marseille.

Tường Linh

Liverpool Marseille

