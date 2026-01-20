Trực tiếp Bayern Munich vs Royale Union Saint-Gilloise

Tiếp đón Royale Union Saint-Gilloise trên sân nhà, Bayern Munich đứng trước cơ hội lớn để sớm khép lại vòng league phase Champions League bằng một chiến thắng thuyết phục.

Mbappe là niềm hy vọng lớn của Real

Phong độ của Bayern Munich đang ở mức rất cao. Cuối tuần qua, đội bóng xứ Bavaria vùi dập RB Leipzig 5-1, qua đó nối dài chuỗi thắng lên con số bốn và ghi tới 16 bàn chỉ trong năm 2026.

Trở lại đấu trường UEFA Champions League, Bayern gần như không chịu áp lực khi một chiến thắng nữa nhiều khả năng đủ để họ giành vé vào vòng 1/8.

Allianz Arena tiếp tục là điểm tựa vững chắc. Kể từ năm 2014, Bayern bất bại trong 37 trận sân nhà liên tiếp tại vòng bảng và league phase Champions League, thắng tới 35 trận.

Mùa này, chỉ có Arsenal từng đánh bại Bayern ở Champions League, đủ cho thấy sự ổn định đáng nể của thầy trò Vincent Kompany. Dù vậy, việc không giữ sạch lưới ở 5 trận sân nhà gần nhất cũng nhắc nhở rằng Bayern vẫn tồn tại những khoảng trống nơi hàng thủ.

Ở chiều ngược lại, Royale Union Saint-Gilloise bước vào trận đấu với không ít thách thức. Đại diện Bỉ hiện đứng ngay ngoài top 24 và phía trước còn hai trận gặp các đối thủ thuộc top 5 League phase.

Tuy nhiên, phong độ sân khách của Royale Union lại khá đáng khích lệ, khi họ chỉ thua 1 trong 6 chuyến xa nhà gần nhất trên mọi đấu trường. Đáng chú ý hơn, cả 6 điểm mà Royale Union có được tại League phase Champions League mùa này đều đến từ các trận sân khách.

Lịch sử không đứng về phía đội khách. Bayern chưa từng gặp Royale Union, nhưng họ thường xuyên áp đảo các CLB Bỉ khi đá sân nhà. Ngược lại, Royale Union lại có thành tích tốt mỗi khi làm khách tại Đức ở cúp châu Âu, với bốn trận bất bại, điều đủ để họ nuôi hy vọng tạo bất ngờ.

Về nhân sự, Bayern thiếu Konrad Laimer vì án treo giò, còn Leon Goretzka chưa chắc ra sân. Trên hàng công, Serge Gnabry là cái tên đáng chú ý nhất, khi anh in dấu giày vào ba bàn trong hai trận Champions League gần đây. Với Royale Union, Promise David là mũi nhọn nguy hiểm, thường xuyên ghi bàn mở tỷ số.

Dẫu vậy, với đẳng cấp và lợi thế sân nhà, Bayern vẫn là đội nắm quyền chủ động lớn nhất trong cuộc đối đầu này.